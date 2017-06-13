Почему украинцы никогда не поддержат российские эрзац-протесты Поделиться:



В том-то и дело, что московские протесты 1991-го года проходили в империи СССР, к которой относились все колонии, в т.ч. Украина, страны Балтии, Кавказа и т.д. Внимательно присмотритесь, россияне, кто был основной движущей силой советских протестов: это украинцы, евреи, беларусы, грузины, татары и т.д. Во-вторых, сравнивать украинскую Революцию Достоинства, даже ее начальную фазу, с унылыми постановками российских "протестов" не корректно и унизительно для украинцев. В украинском Евромайдане принимали участие граждане Украины со всех регионов страны. Украинский протест поддерживали депутаты всех уровней: Верховной Рады, столичной власти, обл-, гор-, райсоветов. Украинцев поддержали священники различных конфессий и вероисповеданий. В самые опасные дни Майдана церкви Киевского патриархата звонили в колокола. На майдане Нэзалэжности стояли намэты-каплычки. Каждое утро протестующие начинали с молебна. И мусульмане, и иудеи не чувствовали себя чужими во время революции Достоинства, их поддерживало свое духовенство.



Назовите российских депутатов, кто сегодня на РФ активно принимает участие в российских протестах? О клерках филиала ФСБ РПЦ Московского патриархата даже говорить смешно. Нет ни одного русского священника, который был бы с народом.



Теперь об отношении к власти и единстве рядов. В украинской Революции протестующие не разделяли друг друга на приверженцев П. Порошенко, "Свободы", Удара, "Народного фронта", "Батькивщины", "Правого сектора" и т.д. Мы все делали одно общее украинское дело. Чекистские провокации против еврейской общины провалились. За Украину в одних рядах с украинцами стояли и погибали и армяне, и грузины, и беларусы, и крымские татары, и евреи etc.



Если хоть один лидер украинской партии или общественной организации допустил бы мысль, что можно дать возможность добровольно уйти с поста В. Януковичу, то поддержали бы такого политика украинцы? Ответ очевиден. Однако, Навальный в открытую говорит, что Путину и его окружению следует дать гарантии неприкосновенности, как и их наворованным капиталам. Российская марионеточная оппозиция говорит, что режим Путина можно сменить на выборах. Ну, разве это не смешно? Любой, кто утверждает о возможной трансформации кремлевской системы и добровольном уходе путина либо идиот, либо провокатор.



О смелости и трусости. По сути, Майдан перерос в огромный протест после того, как полицаи режима посмели избить студентов, т.е. молодых людей, наших детей. Этого было достаточно, чтобы на майдан потянулись десятки тысяч киевлян, тысячи людей с областей, таксисты ночью предлагали бесплатный подвоз протестующим. А когда в январе начался откровенный отстрел протестующих и появились первые жертвы, то украинцы только воспрянули духом в борьбе с преступным режимом.



О подобном единстве и смелости россиян говорить не приходится. Они выходят на митинги, как на маевки. Подросток, которого тянут полицаи в автозак у них вызывает улыбку, а не желание взять булыжник и огреть им карателя. Украинцы отбивали каждого протестующего, кого хватали и тащили силовики. Украинцы не спрашивали, где им можно протестовать и с какими лозунгами выходить на улицы. Они просто делали то, что считали нужным и необходимым, не озираясь на указки бояр.



В среде российской оппозиции есть те, кто Шендеровича и Гозмана называют жидярами, а либералов обзывают либерастами. В российской толпе есть ненавидящие лиц кавказской национальности и презирающие "муслимов", которых на РФ более 20 миллионов.



Мордор, 12 июня 2017:

















Ну, и самое главное: россияне не вышли с лозунгами "Путина в Гаагу!", "Прекратить русскую агрессию на Донбассе и в Сирии!", "Вернуть Крым Украине!", "Вывести войска из Приднестровья, Ю. Осетии и Абхазии", "Свободу татарам, якутам, ингушам!".. Большинство этой чванной тусовки до сих пор поддерживают крымнаш и считают агрессию на Донбассе "гражданской войной". Навальный и Ходорковский готовы продолжать имперскую политику Кремля в отношении Крыма и Кавказа. Трусливые бараны стали выходить на улицы по причине того, что их доходы сокращаются. Так о каком протесте на России может идти речь? Это всего лишь попытка управляемой "оппозиции" создать видимость демократии и сменить декорации при прежней имперской системе.



Вчерашние "протесты" на Московии еще раз подтвердили несостоятельность и лживость кремлевской методички о "мышибратья и адиннарот". Украинцы не просто отличны от российского плебса, они - прямая противоположность населению РФ.



Помните, как многие россияне поддерживали украинский "Беркут" во время Евромайдана? К слову, большинство преступников-беркутовцев сегодня прячется на РФ. Так вот, украинцы сегодня улыбаются с того, как репрессивная машина Мордора закручивает гайки рабам. Россияне не заслужили свободы. Не быть на РФ и революции. Там начнется кровавый хаос, гражданская война в каждой русской избе. Как говорится, что посеяли, дарахие расеяне, то и пожнете с лихвой. Во всяком случае, в Украине вы уже никогда не получите поддержки. Ни моральной, ни физической.



"Многонациональная Россия - страна кукол":



Вся Московия в одном снимке. Одного россиянина без формы вяжут пять россиян в форме. А три десятка овец стоят вокруг и снимают действо на телефоны:



В эфире ЕспресоTV российский политик Леонид Гозман пытался убедить украинского зрителя в том, что вчерашние "протесты" на России очень похожи на украинский Майдан. Более того, российский оппозиционер высказал ничем не подкрепленную мысль, что на РФ есть смелые россияне. Как доказательство, Гозман привел пример протестов в Москве на закате совка, когда молодые люди бросались на амбразуру танков. Ну, что тут сказать на реплику уважаемого Гозмана.. Начнем с конца:В том-то и дело, что московские протесты 1991-го года проходили в империи СССР, к которой относились все колонии, в т.ч. Украина, страны Балтии, Кавказа и т.д. Внимательно присмотритесь, россияне, кто был основной движущей силой советских протестов: это украинцы, евреи, беларусы, грузины, татары и т.д. Во-вторых, сравнивать украинскую Революцию Достоинства, даже ее начальную фазу, с унылыми постановками российских "протестов" не корректно и унизительно для украинцев. В украинском Евромайдане принимали участие граждане Украины со всех регионов страны. Украинский протест поддерживали депутаты всех уровней: Верховной Рады, столичной власти, обл-, гор-, райсоветов. Украинцев поддержали священники различных конфессий и вероисповеданий. В самые опасные дни Майдана церкви Киевского патриархата звонили в колокола. На майдане Нэзалэжности стояли намэты-каплычки. Каждое утро протестующие начинали с молебна. И мусульмане, и иудеи не чувствовали себя чужими во время революции Достоинства, их поддерживало свое духовенство.Назовите российских депутатов, кто сегодня на РФ активно принимает участие в российских протестах? О клерках филиала ФСБ РПЦ Московского патриархата даже говорить смешно. Нет ни одного русского священника, который был бы с народом.Теперь об отношении к власти и единстве рядов. В украинской Революции протестующие не разделяли друг друга на приверженцев П. Порошенко, "Свободы", Удара, "Народного фронта", "Батькивщины", "Правого сектора" и т.д. Мы все делали одно общее украинское дело. Чекистские провокации против еврейской общины провалились. За Украину в одних рядах с украинцами стояли и погибали и армяне, и грузины, и беларусы, и крымские татары, и евреи etc.Если хоть один лидер украинской партии или общественной организации допустил бы мысль, что можно дать возможность добровольно уйти с поста В. Януковичу, то поддержали бы такого политика украинцы? Ответ очевиден. Однако, Навальный в открытую говорит, что Путину и его окружению следует дать гарантии неприкосновенности, как и их наворованным капиталам. Российская марионеточная оппозиция говорит, что режим Путина можно сменить на выборах. Ну, разве это не смешно? Любой, кто утверждает о возможной трансформации кремлевской системы и добровольном уходе путина либо идиот, либо провокатор.О смелости и трусости. По сути, Майдан перерос в огромный протест после того, как полицаи режима посмели избить студентов, т.е. молодых людей, наших детей. Этого было достаточно, чтобы на майдан потянулись десятки тысяч киевлян, тысячи людей с областей, таксисты ночью предлагали бесплатный подвоз протестующим. А когда в январе начался откровенный отстрел протестующих и появились первые жертвы, то украинцы только воспрянули духом в борьбе с преступным режимом.О подобном единстве и смелости россиян говорить не приходится. Они выходят на митинги, как на маевки. Подросток, которого тянут полицаи в автозак у них вызывает улыбку, а не желание взять булыжник и огреть им карателя. Украинцы отбивали каждого протестующего, кого хватали и тащили силовики. Украинцы не спрашивали, где им можно протестовать и с какими лозунгами выходить на улицы. Они просто делали то, что считали нужным и необходимым, не озираясь на указки бояр.В среде российской оппозиции есть те, кто Шендеровича и Гозмана называют жидярами, а либералов обзывают либерастами. В российской толпе есть ненавидящие лиц кавказской национальности и презирающие "муслимов", которых на РФ более 20 миллионов.Ну, и самое главное: россияне не вышли с лозунгами "Путина в Гаагу!", "Прекратить русскую агрессию на Донбассе и в Сирии!", "Вернуть Крым Украине!", "Вывести войска из Приднестровья, Ю. Осетии и Абхазии", "Свободу татарам, якутам, ингушам!".. Большинство этой чванной тусовки до сих пор поддерживают крымнаш и считают агрессию на Донбассе "гражданской войной". Навальный и Ходорковский готовы продолжать имперскую политику Кремля в отношении Крыма и Кавказа. Трусливые бараны стали выходить на улицы по причине того, что их доходы сокращаются. Так о каком протесте на России может идти речь? Это всего лишь попытка управляемой "оппозиции" создать видимость демократии и сменить декорации при прежней имперской системе.Вчерашние "протесты" на Московии еще раз подтвердили несостоятельность и лживость кремлевской методички о "мышибратья и адиннарот". Украинцы не просто отличны от российского плебса, они - прямая противоположность населению РФ.Помните, как многие россияне поддерживали украинский "Беркут" во время Евромайдана? К слову, большинство преступников-беркутовцев сегодня прячется на РФ. Так вот, украинцы сегодня улыбаются с того, как репрессивная машина Мордора закручивает гайки рабам. Россияне не заслужили свободы. Не быть на РФ и революции. Там начнется кровавый хаос, гражданская война в каждой русской избе. Как говорится, что посеяли, дарахие расеяне, то и пожнете с лихвой. Во всяком случае, в Украине вы уже никогда не получите поддержки. Ни моральной, ни физической. теги: сравнение, аналогии, Революція Гідності, Майдан, акции протеста, режим Путина, смелость, трусость, российская оппозиция Твитнуть Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя