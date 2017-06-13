|
|
|
Автор
Архив автора
Кнопки
|
Почему украинцы никогда не поддержат российские эрзац-протесты
13.06.2017 13:27В эфире ЕспресоTV российский политик Леонид Гозман пытался убедить украинского зрителя в том, что вчерашние "протесты" на России очень похожи на украинский Майдан. Более того, российский оппозиционер высказал ничем не подкрепленную мысль, что на РФ есть смелые россияне. Как доказательство, Гозман привел пример протестов в Москве на закате совка, когда молодые люди бросались на амбразуру танков. Ну, что тут сказать на реплику уважаемого Гозмана.. Начнем с конца:
В том-то и дело, что московские протесты 1991-го года проходили в империи СССР, к которой относились все колонии, в т.ч. Украина, страны Балтии, Кавказа и т.д. Внимательно присмотритесь, россияне, кто был основной движущей силой советских протестов: это украинцы, евреи, беларусы, грузины, татары и т.д. Во-вторых, сравнивать украинскую Революцию Достоинства, даже ее начальную фазу, с унылыми постановками российских "протестов" не корректно и унизительно для украинцев. В украинском Евромайдане принимали участие граждане Украины со всех регионов страны. Украинский протест поддерживали депутаты всех уровней: Верховной Рады, столичной власти, обл-, гор-, райсоветов. Украинцев поддержали священники различных конфессий и вероисповеданий. В самые опасные дни Майдана церкви Киевского патриархата звонили в колокола. На майдане Нэзалэжности стояли намэты-каплычки. Каждое утро протестующие начинали с молебна. И мусульмане, и иудеи не чувствовали себя чужими во время революции Достоинства, их поддерживало свое духовенство.
Назовите российских депутатов, кто сегодня на РФ активно принимает участие в российских протестах? О клерках филиала ФСБ РПЦ Московского патриархата даже говорить смешно. Нет ни одного русского священника, который был бы с народом.
Теперь об отношении к власти и единстве рядов. В украинской Революции протестующие не разделяли друг друга на приверженцев П. Порошенко, "Свободы", Удара, "Народного фронта", "Батькивщины", "Правого сектора" и т.д. Мы все делали одно общее украинское дело. Чекистские провокации против еврейской общины провалились. За Украину в одних рядах с украинцами стояли и погибали и армяне, и грузины, и беларусы, и крымские татары, и евреи etc.
Если хоть один лидер украинской партии или общественной организации допустил бы мысль, что можно дать возможность добровольно уйти с поста В. Януковичу, то поддержали бы такого политика украинцы? Ответ очевиден. Однако, Навальный в открытую говорит, что Путину и его окружению следует дать гарантии неприкосновенности, как и их наворованным капиталам. Российская марионеточная оппозиция говорит, что режим Путина можно сменить на выборах. Ну, разве это не смешно? Любой, кто утверждает о возможной трансформации кремлевской системы и добровольном уходе путина либо идиот, либо провокатор.
О смелости и трусости. По сути, Майдан перерос в огромный протест после того, как полицаи режима посмели избить студентов, т.е. молодых людей, наших детей. Этого было достаточно, чтобы на майдан потянулись десятки тысяч киевлян, тысячи людей с областей, таксисты ночью предлагали бесплатный подвоз протестующим. А когда в январе начался откровенный отстрел протестующих и появились первые жертвы, то украинцы только воспрянули духом в борьбе с преступным режимом.
О подобном единстве и смелости россиян говорить не приходится. Они выходят на митинги, как на маевки. Подросток, которого тянут полицаи в автозак у них вызывает улыбку, а не желание взять булыжник и огреть им карателя. Украинцы отбивали каждого протестующего, кого хватали и тащили силовики. Украинцы не спрашивали, где им можно протестовать и с какими лозунгами выходить на улицы. Они просто делали то, что считали нужным и необходимым, не озираясь на указки бояр.
В среде российской оппозиции есть те, кто Шендеровича и Гозмана называют жидярами, а либералов обзывают либерастами. В российской толпе есть ненавидящие лиц кавказской национальности и презирающие "муслимов", которых на РФ более 20 миллионов.
Мордор, 12 июня 2017:
Ну, и самое главное: россияне не вышли с лозунгами "Путина в Гаагу!", "Прекратить русскую агрессию на Донбассе и в Сирии!", "Вернуть Крым Украине!", "Вывести войска из Приднестровья, Ю. Осетии и Абхазии", "Свободу татарам, якутам, ингушам!".. Большинство этой чванной тусовки до сих пор поддерживают крымнаш и считают агрессию на Донбассе "гражданской войной". Навальный и Ходорковский готовы продолжать имперскую политику Кремля в отношении Крыма и Кавказа. Трусливые бараны стали выходить на улицы по причине того, что их доходы сокращаются. Так о каком протесте на России может идти речь? Это всего лишь попытка управляемой "оппозиции" создать видимость демократии и сменить декорации при прежней имперской системе.
Вчерашние "протесты" на Московии еще раз подтвердили несостоятельность и лживость кремлевской методички о "мышибратья и адиннарот". Украинцы не просто отличны от российского плебса, они - прямая противоположность населению РФ.
Помните, как многие россияне поддерживали украинский "Беркут" во время Евромайдана? К слову, большинство преступников-беркутовцев сегодня прячется на РФ. Так вот, украинцы сегодня улыбаются с того, как репрессивная машина Мордора закручивает гайки рабам. Россияне не заслужили свободы. Не быть на РФ и революции. Там начнется кровавый хаос, гражданская война в каждой русской избе. Как говорится, что посеяли, дарахие расеяне, то и пожнете с лихвой. Во всяком случае, в Украине вы уже никогда не получите поддержки. Ни моральной, ни физической.
"Многонациональная Россия - страна кукол":
Вся Московия в одном снимке. Одного россиянина без формы вяжут пять россиян в форме. А три десятка овец стоят вокруг и снимают действо на телефоны:
теги: сравнение, аналогии, Революція Гідності, Майдан, акции протеста, режим Путина, смелость, трусость, российская оппозиция
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов Азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес Будущее Украины бюджет БЮТ валюта Васильев ВВП Верховна Рада Верховная Рада вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман гфс демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС Євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата Земля инвестиции инвестиции в экономику Интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев київ Китай Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым культура курс луценко люстрация люстрація Майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый Кодекс народ наука Нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин Образование общество Одесса Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки податкові спори политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины прокуратура психология денег психология успеха Публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика судовий захист США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина Україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт энергетика юрист Ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.