Как определить журналистов и СМИ - кто из них украинский, а кто нет Поделиться:







В Украине журналистика как профессия возникла в ХІХ веке. Более 100 лет она пыталась развиваться, но шансов на это у нее было немного – сначала украинскую журналистику подавляли оккупанты царского имперского правления, затем украинским работникам пера разрешалось двигаться по узкоколейке марксизма-ленинизма, имперского агитпропа, в духе украинофобии – все остальное было полем сплошных табу. С началом независимости произошло возрождение традиций украинской журналистики, но, опять же, ее, как и общество, подстерегали новые опасности и новые вызовы – самоцензура, тяжелое наследие посттоталитарного прошлого, продажность - "джинса", печально известные "темники", достигшие своего апогея во время Кучмы-Медведчука-Януковича, готовность писать заказные материалы, прогибаться под заказчика-олигарха и еще много чего другого.



Жестокие реалии сегодняшнего дня, а именно русская агрессия на востоке нашей страны и оккупация Россией наших земель выявили два новых, гибридных вида журналистики. Одни из них, за колоссальные деньги старой гвардии, олигархов и устаревших, популистических партий ведут войну против действий власти, тиражируя зраду (не конструктивную критику, а именно оголтелое очернение любых действий и реформ). Причем дело дошло до того, что при любом шаге зрада будет обеспечена. Как пример, можно привести повышение минимальной зарплаты. Когда для этого шага в бюджете не хватало денег, популисты разгоняли зраду, что это плохо. Как только деньги на повышение соцстандартов нашлись, у лузеров от политики появилась причина зрадофильствовать, мол, бюджет просядет, доплаты съест инфляция и т.п. Точно такая же реакция зрадофилов была продемонстрирована в отношении безвиза. Сначала - нас сливают, безвиз никогда не подпишут, но после введения безвиза пластинка сменилась - простым украинцам безвиз ничего не даст и у людей нет денег для поездок в Европу. Примечательно, что большинство атак зрадофилов координируется и чаще всего совпадает с информационными атаками внешнего врага - российских СМИ. Более того, кремлевские боты в своих методичках чаще всего используют тезисы и вбросы "украинских" зрадофилов.



Зрадофильской коррозией поражены практически все наши телеканалы, которые принадлежат олигархам, от которых постепенно нынешняя власть освобождается.



Второй вид гибрида журналистики во время войны мимикрирует под демократические стандарты, как бы предоставляя слово оппонентам (например, каналы 112 или 24), однако подборка интервьюируемых, синхрон, подводка, тематика и т.д. позволяют масс-медиа манипулировать подачей материала в тенденциозном русле, как прописывают сценарии политтехнологи старой гвардии.



Самый опасный вид журналистов и СМИ в этих двух категориях - это пятая колонна, которая за три года войны так и не смогла выйти на украинский уровень, употребляя словообороты, лексику и приемы, навязанные колониальной Украине в совке и за время существования УССР-2 (1991-2013 гг.). Попробуем назвать некоторые признаки антиукраинства, тождественные кремлевским технологиям, которые являются лакмусом каких (-ие) журналистов и СМИ считать украинскими нельзя по определению, несмотря на их формальное украинское гражданство и регистрацию медиа в Минюсте Украины:



1) "На Украине и в Донбассе" вместо в Украине и на Донбассе, - первый признак, выявляющий медийца на чьей он стороне баррикад. В первом случае предлоги употребляют исключительно кремлевские, украинофобские, террористические издания;

2) Враги Украины часто употребляют словооборот "так называемые ДНР, ЛНР" вместо юридически верного террористические "ЛДНР" или ОРДЛо (ОРДиЛО);

3) "Конфликт на/в Донбассе" - выражение чисто кремлевское, подчеркивающие, что у нас идет типа "гражданская война" и русский агрессор тут не причем. Правильно говорить русская/российская агрессия на Донбассе, интервенция РФ на востоке Украины;

4) Некоторые "украинские" журналисты и политологи ставят ударение на букве "А" в словах украинский, украинское и т.п. Такой оборот был навязан с колониальных времен царизма, СССР и УССР-2. Более того, ставить таким образом ударение даже безграмотно для любого журналиста;

5) Говоря о войне на Донбассе употребляется слово "ополченцы" правильно же их называть террористы, боевики, оккупанты, коллаборанты. Также нет у нас никаких "сепаратистов", они не представители угнетенного народа, борющегося за свою независимость, а потомки понаехавших в советские времена в опустевшие украинские хаты после голодоморов оккупантов. В некоторых случаях манкурты (украинцы, заменившие национальное самосознание имперством), которые стали де-факто и де-юре коллаборационистами;

6) Некоторые журналисты сознательно или по безграмотности путают при переводе на украинский словосочетание "русский мир", как руський. Это является еще одной кремлевской уловкой, что делать ни в коем случае нельзя. Русский не тождественный украинскому слову руський. Первое слово означает московитов, второе принадлежит к украинскому. Ведь Русь - это Украина. И мы не адиннарот с жителями Московии;

7) На РФ нет судов, украинские журналисты должны писать правду: российское судилище. Тем более, кода речь идет о наших пленных, заложниках и политических узниках.



И, если ты, дорогой читатель, видишь, что журналист или блогер чаще употребляет кремлевские шаблоны, чем украинские слова, то можешь смело отказываться от такой писанины нашего врага.



Также хочется верить, что в дальнейшем украинские журналисты и СМИ будут правильно употреблять предлоги НА России, НА Крыме (имеется виду оккупированный, бесправный полуостров); вместо искусственного, ворованного слова "Россия" в украинских медиа пора применять историческое название Московия и т.д. Коллеги должны также понимать, что в период войны мы не имеем морального права называть УПЦ МП украинской православной церковью. Только Московский патриархат без приставки аббревиатуры из первых трех букв. Путина не стоит называть президентом РФ, он диктатор РФ или военный преступник. По крайней мере в глазах украинцев.



Против Украины Кремлем развернута гибридная война и информационный фронт в ней является гораздо опасней военных действий. Внимательней относитесь к словам, уважаемые журналисты, называйте вещи своими именами с позиции своей страны и народа, тогда и к вам будет меньше претензий. "Споконвіку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог було Слово" (Иоанн, 1:1). А Бог - это правда и истина. Вот когда украинцы будут придерживаться правды в словах, тогда и Перемога наступит быстрее. Украинские работники СМИ сегодня отмечают свой профессиональный праздник – День журналиста. Праздник отмечается согласно Указу Президента от 25 мая 1994 года. Именно в этот день, 6 июня 1992 года, Союз журналистов Украины был принят в Международную федерацию журналистов, которая является крупнейшей в мире организацией профессиональных работников СМИ.В Украине журналистика как профессия возникла в ХІХ веке. Более 100 лет она пыталась развиваться, но шансов на это у нее было немного – сначала украинскую журналистику подавляли оккупанты царского имперского правления, затем украинским работникам пера разрешалось двигаться по узкоколейке марксизма-ленинизма, имперского агитпропа, в духе украинофобии – все остальное было полем сплошных табу. С началом независимости произошло возрождение традиций украинской журналистики, но, опять же, ее, как и общество, подстерегали новые опасности и новые вызовы – самоцензура, тяжелое наследие посттоталитарного прошлого, продажность - "джинса", печально известные "темники", достигшие своего апогея во время Кучмы-Медведчука-Януковича, готовность писать заказные материалы, прогибаться под заказчика-олигарха и еще много чего другого.Жестокие реалии сегодняшнего дня, а именно русская агрессия на востоке нашей страны и оккупация Россией наших земель выявили два новых, гибридных вида журналистики. Одни из них, за колоссальные деньги старой гвардии, олигархов и устаревших, популистических партий ведут войну против действий власти, тиражируя зраду (). Причем дело дошло до того, что при любом шаге зрада будет обеспечена. Как пример, можно привести повышение минимальной зарплаты. Когда для этого шага в бюджете не хватало денег, популисты разгоняли зраду, что это плохо. Как только деньги на повышение соцстандартов нашлись, у лузеров от политики появилась причина зрадофильствовать, мол, бюджет просядет, доплаты съест инфляция и т.п. Точно такая же реакция зрадофилов была продемонстрирована в отношении безвиза. Сначала - нас сливают, безвиз никогда не подпишут, но после введения безвиза пластинка сменилась - простым украинцам безвиз ничего не даст и у людей нет денег для поездок в Европу. Примечательно, что большинство атак зрадофилов координируется и чаще всего совпадает с информационными атаками внешнего врага - российских СМИ. Более того, кремлевские боты в своих методичках чаще всего используют тезисы и вбросы "украинских" зрадофилов.Зрадофильской коррозией поражены практически все наши телеканалы, которые принадлежат олигархам, от которых постепенно нынешняя власть освобождается.Второй вид гибрида журналистики во время войны мимикрирует под демократические стандарты, как бы предоставляя слово оппонентам (), однако подборка интервьюируемых, синхрон, подводка, тематика и т.д. позволяют масс-медиа манипулировать подачей материала в тенденциозном русле, как прописывают сценарии политтехнологи старой гвардии.Самый опасный вид журналистов и СМИ в этих двух категориях - это пятая колонна, которая за три года войны так и не смогла выйти на украинский уровень, употребляя словообороты, лексику и приемы, навязанные колониальной Украине в совке и за время существования УССР-2 (). Попробуем назвать некоторые признаки антиукраинства, тождественные кремлевским технологиям, которые являются" вместо, - первый признак, выявляющий медийца на чьей он стороне баррикад. В первом случае предлоги употребляют исключительно кремлевские, украинофобские, террористические издания;Враги Украины часто употребляют словооборот "" вместо юридически верного" - выражение чисто кремлевское, подчеркивающие, что у нас идет типа "гражданская война" и русский агрессор тут не причем. Правильно говоритьНекоторые "украинские" журналисты и политологи ставят, украинское и т.п. Такой оборот был навязан с колониальных времен царизма, СССР и УССР-2. Более того, ставить таким образом ударение даже безграмотно для любого журналиста;Говоря о войне на Донбассе употребляется слово "" правильно же их называть. Также, они не представители угнетенного народа, борющегося за свою независимость, а потомки понаехавших в советские времена в опустевшие украинские хаты после голодоморов оккупантов. В некоторых случаях), которые стали де-факто и де-юреНекоторые журналисты сознательно или по безграмотности путают при переводе на украинский словосочетание "", как. Это является еще одной кремлевской уловкой, что делать ни в коем случае нельзя. Русский не тождественный украинскому слову руський. Первое слово означает московитов, второе принадлежит к украинскому. Ведь Русь - это Украина. И мы не адиннарот с жителями Московии;На РФ нет судов, украинские журналисты должны писать правду:. Тем более, кода речь идет о наших пленных, заложниках и политических узниках.И, если ты, дорогой читатель, видишь, что журналист или блогер чаще употребляет кремлевские шаблоны, чем украинские слова, то можешь смело отказываться от такой писанины нашего врага.Также хочется верить, что в дальнейшем украинские журналисты и СМИ будут правильно употреблять предлоги НА России, НА Крыме (имеется виду оккупированный, бесправный полуостров); вместо искусственного, ворованного слова "Россия" в украинских медиа пора применять историческое название Московия и т.д. Коллеги должны также понимать, что в период войны мы не имеем морального права называть УПЦ МП украинской православной церковью. Только Московский патриархат без приставки аббревиатуры из первых трех букв. Путина не стоит называть президентом РФ, он диктатор РФ или военный преступник. По крайней мере в глазах украинцев.Против Украины Кремлем развернута гибридная война и информационный фронт в ней является гораздо опасней военных действий. Внимательней относитесь к словам, уважаемые журналисты, называйте вещи своими именами с позициистраны и народа, тогда и к вам будет меньше претензий. "" (Иоанн, 1:1). А Бог - это правда и истина. Вот когда украинцы будут придерживаться правды в словах, тогда и Перемога наступит быстрее. теги: СМИ, блогосфера, даты, джинса, журналистика, журналисты, зрадофилы, информационные войны, кремлевские технологии, лексика, масс-медиа, новояз, продажные СМИ Твитнуть Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя