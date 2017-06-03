Еще одно доказательство, что "русские" не нация и не этнос Поделиться: мол, так нас хохлы обзывают), чем московиты. Казалось бы, почему? Ведь не обижаются же жители Киева, что их называют киевляне, кыяны, а их область Киевщиной?

Но, слово "московиты" напоминает московитам кто они, откуда корни, т.е. с Московии. Однако, Московская область этническая земля финно-угорских племен, прежде всего мокша, меря или моксель.







По этой же причине россияне не любят сравнения и обороты речи - "рязанская рожа", "рязанщина", "ты, что, с Урала?". Рязань - земля эрзянцев, Петербург - земля ижорцев, в Урале искусственными "русскими" вообще не пахнет. Я, когда приехал в Челябинск, то был очень удивлен наличием и ухоженностью (в сравнении с сараями РПЦ) костелов. Казалось бы, каким боком к Уралу католики? После более глубокого изучения края выяснилось, что и город этот основали козаки с украинскими корнями, костелы открывали сосланные в те места репрессированные поляки, а в самом городе живут на правах хозяев (ибо это их этническая земля!) татары, башкорты и др. народности. Но, как бы "русского" я там ничего не нашел. Более того, ради эксперимента потратил полдня, сидел на скамейке Влюбленных и подсчитывая этническое соотношение брачующихся пар, направляющихся из ЗАГСа к этому месту для возложения цветов. В одной паре супруг - узкоглазый, вторая пара явно тюркских кровей, в третьей невеста смуглая азиатка и т.д. Из 23 пар (46 человек) славянской внешности (а это могли быть и украинцы, и беларусы) не более, чем у десяти молодоженов. Отгадайте, кто будут их дети?:)







У всех народов есть свои исконные территории, так сказать, этническая земля, откуда есть и пошла земля их предков. У украинцев это Русь, у поляков - Польша, французов - Франция. Даже у пришлых в Карпаты угров есть своя Венгрия, но земля их осталась за Уралом. Нет этнических наций "американцы", "венесуэльцы" или "бразильцы", зато они сплочены, как политическая нация.







Лишь искусственные "русские" мыкаются, как неприкаянные, не имея ни своей этнической автохтонной территории, ни политического статуса (в виду своей фейковости) даже на РФ (субъекта федерации русских не существует).

Вот поэтому "русские" так упорото стремятся примазаться то к украинцам, то к беларусам и даже к немцам и балтам с навязчивыми бредовыми идеями про адиннарот и мышибратья. Россияне часто обижаются на свое старое название - московиты. Им даже лучше, чтобы их называли москали (), чем московиты. Казалось бы, почему? Ведь не обижаются же жители Киева, что их называют киевляне, кыяны, а их область Киевщиной?Но, слово "московиты" напоминает московитам кто они, откуда корни, т.е. с Московии. Однако, Московская область этническая земля финно-угорских племен, прежде всего мокша, меря или моксель.По этой же причине россияне не любят сравнения и обороты речи - "рязанская рожа", "рязанщина", "ты, что, с Урала?". Рязань - земля эрзянцев, Петербург - земля ижорцев, в Урале искусственными "русскими" вообще не пахнет. Я, когда приехал в Челябинск, то был очень удивлен наличием и ухоженностью () костелов. Казалось бы, каким боком к Уралу католики? После более глубокого изучения края выяснилось, что и город этот основали козаки с украинскими корнями, костелы открывали сосланные в те места репрессированные поляки, а в самом городе живут на правах хозяев () татары, башкорты и др. народности. Но, как бы "русского" я там ничего не нашел. Более того, ради эксперимента потратил полдня, сидел на скамейке Влюбленных и подсчитывая этническое соотношение брачующихся пар, направляющихся из ЗАГСа к этому месту для возложения цветов. В одной паре супруг - узкоглазый, вторая пара явно тюркских кровей, в третьей невеста смуглая азиатка и т.д. Из 23 пар () славянской внешности () не более, чем у десяти молодоженов. Отгадайте, кто будут их дети?:)У всех народов есть свои исконные территории, так сказать, этническая земля, откуда есть и пошла земля их предков. У украинцев это Русь, у поляков - Польша, французов - Франция. Даже у пришлых в Карпаты угров есть своя Венгрия, но земля их осталась за Уралом. Нет этнических наций "американцы", "венесуэльцы" или "бразильцы", зато они сплочены, как политическая нация.Лишь искусственные "русские" мыкаются, как неприкаянные, не имея ни своей этнической автохтонной территории, ни политического статуса () даже на РФ ().Вот поэтому "русские" так упорото стремятся примазаться то к украинцам, то к беларусам и даже к немцам и балтам с навязчивыми бредовыми идеями про адиннарот и мышибратья. теги: автохтонное, бутафория, искусственное, развенчание мифов, руцкимирЪ, финно-угры, этнические территории Твитнуть Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя