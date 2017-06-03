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Как гэбня сама себя перехитрила
03.06.2017 12:16Есть мнение, даже не мнение, а сообщение моего коллеги из Питера, что гэбня все эти три года упорно работает с певцами и актерами российского шоу-бизнеса, театра и кино, кнутом и пряником заманивая их с гастролями на оккупированные территории Крыма и Донбасса. Есть такие, что наотрез отказываются, зная чем это для них аукнется. Не понять разницу между аудиториями и финансовыми возможностями гастролей в 45-миллионной Украине и в забаненных, никем не признанных ОРДЛо и острове Зерро не может лишь умственно отсталый артист.
Как эфэсбэшники стимулируют нарушения международного и украинского права? Да очень просто. В частности, есть инфа, как упрашивали ехать на Крым Ваенгу. В двух словах так: ни одного концерта типа в кремле, ни одной засветки на раша-ТВ, будут срываться аренды залов даже в Воркуте, не говоря уже о Питере и Волгограде. А так - съездила, прокричала "Крымнаш!", получила гонорар и отвалила. Зато имеешь зеленый билет на ТВ и собственные концерты.
Для чего это надо Кремлю, спросит обыватель? Все просто. С кремлевской, примитивной точки зрения (иной у имперцев быть не может) не допуск к концертной деятельности в Украине расейской элитки вызовет шквал негодования у пятой пророссийской колонны. Это та же ошибка, которую Путин и его окружение допустили в 2014, полагая, что русскоязычные украинцы встретят русские танки с цветами в Херсоне, Днипре, Запорожье, Одессе. Когда орки поняли, что в АТО, как минимум половина бандеровцев, защитников Украины говорит на русском, но уже люто ненавидят Московию, то это для них явилось холодным душем. Но, вата (а на РФ и население, и власть - конченная вата) на ошибках не учится и снова пытается старыми методами совка воздействовать на электоральное поле Украины. И тут оказался очередной фигвам!
Отсутствие персон нон-грата бомонда руцкагамира в украинском поле проходит почти незаметно. Зато украинцы наконец-то стали узнавать своих актеров, знакомиться с отечественными рок-группами и исполнителями, телевидение все меньше транслирует забаненных артистов запореберья. Раньше, как ни включишь телевизор кругом пид@растические фейсы киркоровых, басковых, машекраспутиных, по радио газманов с некрофилией по совку и путинский работник ртом расторгуев. Теперь же, наконец-то!, утром можно наслаждаться "Своїм містом" Онукі, мандрувати с Фоменко или подымать настроение Бронюком или Дзидзьо (исполнители названы навскидку).
Баста: любишь руцкимирЪ - дуй на Мордор в поисках пошлых ощущений. Украина постепенно наполняется смыслом. Украинским смыслом.
Так, что очередная многоходовочка гэбни обернулась для кремлевцев смачной украинской дулей.
теги: певцы, артисты, актеры, крымнаш, гэбня, кремлевские технологии, персона нон-грата, бумеранг, телевидение, радіо, концерты, гастроли, раша гудбай, дерусификация,
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