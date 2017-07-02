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Автор
Кнопки
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«Краса не на показ»
02.07.2017 22:08
Кожен з нас вже
не уявляє власного життя без Інтернету, ми знаходимо там необхідну для себе
інформацію, шукаємо роботу або просто спілкуємося. Інтернет є основним
осередком реклами, яка спрямована на велику кількість пропозицій та на надання
різноманітних послуг. Не секрет ні для кого, що серед великого масиву реклами
нерідко можна натрапити на рекламу інтимних послуг, що вже порушує закон.
Виникає закономірне питання: як привабливі, молоді дівчата погоджуються на те,
щоб їх фото інтимного характеру з’являлися на моніторах необмеженої кількості людей
і не виключення, що й на моніторах друзів чи родичів. Звичайно, є жінки, для яких
це свідомий вибір, проте, як ми з’ясували, величезна кількість фотографій
інтимного, особистого характеру розміщується в мережі Інтернет без згоди й
відома дівчат, а за те, щоб ці фотографії зникли, з потерпілих вимагають чималі
кошти. Причому у
се
це робиться дуже фахово й продумано для того, аби злочинц
ів не знайшли й не притягнули до кримінальної відповідальності.
В основному, невідомі
особи знаходять чи отримують особисті фото дівчат, розміщують їх на сайтах
ескорт-послуг з недостовірною інформацією та повідомляють дівчат з фотографій про
це через соціальні мережі. Таке повідомлення може містити пропозицію про
співпрацю із зазначенням сайту, на якому ніби-то знайшли таку красуню, або
просто надсилається зноска на відповідний сайт. Зазвичай, дівчата дивуються
таким пропозиціям або ж просто переходять за посиланням і виявлять там свої
фото інтимного характеру з припискою про нібито надання ними послуг
представниць «найдавніщої професії». Такі «новини» провокують паніку й дівчата
готові зробити будь-що для того аби фото з подібних сайтів зникли раз і
назавжди. В голові зразу уявляються страшні картини з сімейних драм, звільнення
з роботи, неможливість побудувати успішну кар’єру і т.п. І дуже часто дівчата
перераховують зловмисникам гроші для того, щоб, як їм здається, вберегти себе й
закрити таку проблему раз і назавжди. Причому суми варіюються від 200 до 500
у.о. Таким чином, зловмисники збагачуються на красі та безпечності українок.
Кожна дівчина
має дуже обережно відноситися до того, що і як розміщується нею в соціальних
мережах, пересилається за допомогою месенджерів чи електронної пошти. Знищити
чи заплямувати бездоганну репутацію дуже легко, а відновити, нерідко, просто
неможливо, особливо, якщо ви плануєте серйозну кар
’
єру чи бачите себе державним службовцем високого рангу або ж політиком.
Звичайно, й передбачити
та убезпечитися від шахрайства та вимагання в інтернеті на 100% також
неможливо, проте мінімізувати подібні випадк
и
цілком у Ваших
силах. Необхідно дотримуватися елементарних правил, щоб не дати злочинцям навіть
потенційну можливість наживи на красі.
Для початку,
якщо дівчина вже має у себе фото інтимного характеру, в жодному разі не
викладати їх в соціальні мережі або негайно видалити ті, які вже є, та навіть
не ділитися ними у приватних повідомленнях із друзями, адже фото можна просто
завантажити з вашої сторінки, викупити у ваших знайомих або саме ці «знайомі»
стануть такими зловмисниками.
Якщо дівчина
лише планує зробити для себе фотосесію «ню» чи фотосесію в білизні чи купальнику,
то до вибору фотографа треба підійти з великою відповідальністю, бо трапляються
випадки, коли самі фотографи передають подібні особисті фото не тільки
замовнику, а ще розміщають у своє портфоліо чи просто продають зловмисникам.
Також, якщо
дівчині надходять пропозиції від невідомих модельних агенцій або невідомих
осіб, які хочуть співпрацювати і просять надіслати подібні фото, - відмовляти,
бо є високий ризик того, що Вас захочуть шантажувати подібними фото.
І
найголовніше: якщо Ви вже потрапили в подібну неприємну та «делікатну» ситуацію
- в жодному разі не перераховуйте зловмисникам жодних коштів, а одразу зверта
й
теся до поліції та контролюйте хід досудового розслідування.
Ми живемо у
світі, сповненому різних небезпек, і дуже часто не можемо передбачити
неприємності, які можуть з нами статися, але ми маємо дотримуватись
елементарних правил безпеки в Інтернеті та здорового глузду, щоб відчувати себе
у безпеці. І варто не боятися говорити про свою проблему і звертатися до адвокатів,
правоохоронних органів, щоб зупинити зловмисників і не допустити того, аби вони
продовжували таке «заробляння» на українській красі.
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