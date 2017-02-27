SMS-благотворительность: пора работать!

Ведущие волонтерские организации, помогающие фронту, в конце прошлой недели со скандалом ушли с заседания общественного совета при министерстве Обороны. Потому что в совете большинство оказалось за людьми, которые годами лишь пилят бюджетные деньги. Это не первое министерство, в котором происходят подобные конфликты. Похожая история прямо сейчас происходит с общественным советом при Минсоцполитики, и не только: как только речь идёт о распределении «общественного блага», сразу находятся активные люди, которым хочется это общественное благо делить. В том числе, в свою пользу.

Что значит сейчас распределять общественную пользу в Украине? Тут «зрады» - вагон и маленький бронепоезд. Ведь это бюджетные миллионы на выполнение социальных программ. Это возможность за одну гривну в год арендовать муниципальную или государственную недвижимость. Которую, кстати, «фанерные» ГО-шки (по случайному совпадению, основанные зачастую родственниками действующих мэров) потом спокойно за кэш пересдают в субаренду магазинам. Это возможность влиять на публичную политику или на формулировки в законах и подзаконных актах, выписывая постановления Кабмина, директивы любого министерства под нужды «своих» людей и организаций. Подобные договорняки на самом деле убивают универсальную общемировую валюту, на которой строятся общественные отношения: Доверие.

Вся история человеческой цивилизации построена по линии доверия/недоверия. К примеру: мы, первобытные загонщики, шумим и гоним зверей к нужному месту, чтобы нашим стрелкам было удобно их убить, а мясо и шкуры после удачной охоты мы разделим на все племя, включая женщин, детей и стариков. Мы доверяем стрелкам, стрелки доверяют нам, женщины и старики доверяют и нам, и стрелкам.

Но вместе с системой доверия появились и люди, от которых надо было страховаться, иначе вся система могла быть разрушена.

Загонщики и стрелки отдали дичь ответственному соплеменнику и рассчитывают, что все, кто сам не способен охотиться, будут накормлены. А если оказалось, что он мясо сгноил или съел сам – это непорядок и мясо ему больше никто не доверит, а то и самого его на мясо пустят.

Мы, граждане, тратим свои деньги, время, ресурсы на то, чтобы одеть армию, снабдить госпитали, помочь переселенцам и вылечить больных детей… Нам важно знать, что ресурсы потрачены по назначению. А если за бюджетные или благотворительные, то есть ОБЩИЕ, деньги кто-то строит себе дворец «Хонка-Пшонка», то это логично вызывает сопротивление граждан. И значит, нужны правление-контроль-разбирательство-наказание.

«Не все йогурты одинаково полезны»

Всего в Украине порядка 15 000 благотворительных фондов и около сотни тысяч общественных организаций. Точного количества не знает никто, как никто не может сказать, какой процент из них реально работает, а какие организации существуют лишь на бумаге. Даже обязательную по закону годовую отчетность в налоговую больше половины благфондов не подают.

Все неприбыльные организации (кроме тех, кто существует только на бумаге) можно условно поделить на несколько категорий:

· «прокладки» - существуют для распиливания бюджетных потоков (с них мы начали);

· «фанерки» - работают лишь во время предвыборной кампании либо для раздачи гречки от имени кандидата, либо для наезда «от имени общественности» на конкурентов;

· «отбеливатели» - частные и корпоративные фонды, работающие на репутацию основателей;

· «буйные» - волонтерские, в основном, организации, действительно работающие на результат (к счастью, таких тоже много!);

· «грантоеды» - структуры, существующие на иностранные гранты, выделяемые на развитие гражданского общества и прочие очень полезные инициативы. Основной продукт их деятельности – отчет, а совсем не результат. Наоборот, часто их внутренняя логика поведения строится так: если проблема, с которой мы тут за грантовые деньги боремся, внезапно решится, то как же мы получим на следующий год точно такой же грант?!





В 2012 г. одна из профильных ассоциаций благотворительных фондов начала грантовый проект по разработке и лоббированию в Украине законодательства о благотворительных СМС. Проведены общественные слушания, круглые столы, конференции, опросы, время шло, мы терпеливо посещали эти скучные мероприятия.

К 2013 они определились, что возьмут «за основу» чешскую модель смс-благотворительности (правда, переработанную потом в Словакии, а потом еще раз в Болгарии). Вероятно, свободное время для приезда в Украину было только у болгарского эксперта. Да пусть хоть так, лишь бы работало!

К 2016 году они разработали законопроект и даже зарегистрировали его в парламенте. Правда, в законопроекте почему-то право на сбор смс-пожертвований предполагалось дать только благотворительным фондам. Ни в Болгарии, ни в Чехии, ни в одной цивилизованной стране мы такой дискриминации не видели – там это могут делать и общественные организации, и ассоциации, и местные громады: пришлось скандалить.

К счастью, за пару недель до этого в ВР был разработан (и не за 4 года, что удивительно!) альтернативный законопроект, причем гораздо более качественный. Апологеты «болгарской» модели его, к счастью, поддержали. В конце года законопроект стал Законом.

Сразу после этого «неспешные» грантополучатели объявили, что теперь собираются взять на себя процесс разработки системы контроля и учета, а также подзаконных актов. Предполагалось множество круглых столов, общественных слушаний… Тут наши нервы просто не выдержали.

У нас просто нет такого права в 2017 году! Ведь на наших глазах за последние три года молниеносно выросли волонтерские инициативы – именно благодаря скорости и эффективности действия этих «молодых» страна Украина сохранилась, как государство. И сейчас именно эти организации, в том числе, готовы предложить свою техническую, IT -шную и коммуникационную экспертизу для того, чтобы запустить в работу благотворительные смс качественно и быстро. Их заинтересованность понятна: прозрачный, легальный и удобный способ собрать деньги на тепловизоры, на госпитали, на биотех-реабилитацию... Мы – общество - не можем позволить себе потратить ещё четыре года на такую же тягомотину с разработкой системы.

Что нужно сделать, чтобы система заработала? Прежде всего, обеспечить прозрачность и высокий уровень доверия среди благотворителей. Этот же пункт является самым важным и для мобильных операторов – ведь если благотворительные деньги уйдут налево, пользователь будет винить во всём именно оператора, а не мошеннический псевдо-фонд.

Второе важное, на наш взгляд, решение – воспользоваться современным европейским опытом, а не изобретать уникальный украинский велосипед. Ведь смс-пожертвования существуют во многих цивилизованных странах давно. Механизмы их учёта, налогообложения, да даже распределение номеров – открытая публичная информация.

Около месяца назад в Берлине мы договорились о поддержке в разработке для Украины системы смс-пожертвований (внутри рабочей группы мы уже договорились называть ее Платформой) с самыми влиятельными в этой сфере немецкими организациями. Там это делают «DZI» и «TI-Deutschland»: первые больше работают с организациями общенационального уровня, вторые – с локальными и/или небольшими. Именно они проводят сертификацию, оценку и измерения эффективности благотворительных инициатив в Германии. Их система оказалась вполне применимой в Украине.

Наши основные требования к Платформе:

· Учтены интересы основных участников благотворительного и общественного неприбыльного сектора.

· Даже молодые, но честные общественные организации и благотворительные фонды могут претендовать на получение короткого номера, если будут своевременно и прозрачно отчитываться.

· Измерять эффективность благотворительных организаций, получающих деньги через смс, должна независимая организация. В ее правлении должны быть люди, у которых гарантированно нет личной заинтересованности и конфликта интересов с любыми участниками сектора. А в наблюдательный совет должны быть включены как представители мобильных операторов, так и представители неприбыльного сектора, а также, возможно, государство.

· Платформа должна обладать техническими ресурсами для того, чтобы агрегировать у себя на сайте и делать постоянно доступными регулярные отчёты каждой организации, которая получила деньги через смс. Ведь подобное отношение к отчётности – постоянная доступность и прозрачность – должны стать правилом во всем украинском неприбыльным секторе.

Именно такую систему мы собираемся построить в Украине. Более того, на построение этой системы найдутся деньги у иностранных доноров Украины. Многим из них уже надоело вкладывать деньги, которые уходят, словно вода в песок, в бесконечные «круглые столы по развитию инициатив гражданского общества». Надоело ждать по нескольку лет, пока действительно нужная законодательная инициатива начнёт работать в Украине.

Сейчас другое время. Сейчас надо брать и делать.

P . S . А «зрада» в Минобороны, кстати, оперативно ликвидируется. Уволена в течение суток решением министра тетенька-клерк, обозвавшая волонтеров нехорошими словами. А пристальное внимание общества и СМИ к процессу формирования общественного совета, по крайней мере, позволит исключить из нее самых одиозных распиливателей бюджетных средств. Завтра же подобный процесс стартует в Минсоцполитики – там битва будет непростой, но на стороне добра в этой битве очень сильные волонтерские организации, которым доверяет общество.