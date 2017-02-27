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SMS-благотворительность: пора работать!
27.02.2017 21:49
Ведущие волонтерские организации, помогающие фронту,
в конце прошлой недели со скандалом ушли с заседания общественного совета при
министерстве Обороны. Потому что в совете большинство оказалось за людьми,
которые годами лишь пилят бюджетные деньги. Это не первое министерство, в
котором происходят подобные конфликты. Похожая история прямо сейчас происходит
с общественным советом при Минсоцполитики, и не только: как только речь идёт о
распределении «общественного блага», сразу находятся активные люди, которым
хочется это общественное благо делить. В том числе, в свою пользу.
Что значит сейчас распределять общественную пользу в Украине? Тут «зрады» - вагон и маленький бронепоезд. Ведь это бюджетные миллионы на выполнение социальных программ. Это возможность за одну гривну в год арендовать муниципальную или государственную недвижимость. Которую, кстати, «фанерные» ГО-шки (по случайному совпадению, основанные зачастую родственниками действующих мэров) потом спокойно за кэш пересдают в субаренду магазинам. Это возможность влиять на публичную политику или на формулировки в законах и подзаконных актах, выписывая постановления Кабмина, директивы любого министерства под нужды «своих» людей и организаций. Подобные договорняки на самом деле убивают универсальную общемировую валюту, на которой строятся общественные отношения: Доверие.
Вся история
человеческой цивилизации построена по линии доверия/недоверия. К примеру: мы,
первобытные загонщики, шумим и гоним зверей к нужному месту, чтобы нашим стрелкам
было удобно их убить, а мясо и шкуры после удачной охоты мы разделим на все
племя, включая женщин, детей и стариков. Мы доверяем стрелкам, стрелки доверяют
нам, женщины и старики доверяют и нам, и стрелкам.
Но вместе с
системой доверия появились и люди, от которых надо было страховаться, иначе вся
система могла быть разрушена.
Загонщики и
стрелки отдали дичь ответственному соплеменнику и рассчитывают, что все, кто
сам не способен охотиться, будут накормлены. А если оказалось, что он мясо
сгноил или съел сам – это непорядок и мясо ему больше никто не доверит, а то и
самого его на мясо пустят.
Мы, граждане,
тратим свои деньги, время, ресурсы на то, чтобы одеть армию, снабдить
госпитали, помочь переселенцам и вылечить больных детей… Нам важно знать, что
ресурсы потрачены по назначению. А если за бюджетные или благотворительные, то
есть ОБЩИЕ, деньги кто-то строит себе дворец «Хонка-Пшонка», то это логично
вызывает сопротивление граждан. И значит, нужны правление-контроль-разбирательство-наказание.
«Не все йогурты одинаково полезны»
Всего в Украине
порядка 15 000 благотворительных фондов и около сотни тысяч общественных
организаций. Точного количества не знает никто, как никто не может сказать,
какой процент из них реально работает, а какие организации существуют лишь на
бумаге. Даже обязательную по закону годовую отчетность в налоговую больше
половины благфондов не подают.
Все
неприбыльные организации (кроме тех, кто существует только на бумаге) можно
условно поделить на несколько категорий:
В 2012 г. одна из профильных ассоциаций
благотворительных фондов начала грантовый проект по разработке и лоббированию в
Украине законодательства о благотворительных СМС. Проведены общественные
слушания, круглые столы, конференции, опросы, время шло, мы терпеливо посещали
эти скучные мероприятия.
К 2013 они определились, что возьмут «за основу»
чешскую модель смс-благотворительности (правда, переработанную потом в
Словакии, а потом еще раз в Болгарии). Вероятно, свободное время для приезда в
Украину было только у болгарского эксперта. Да пусть хоть так, лишь бы
работало!
К 2016 году они разработали законопроект и даже
зарегистрировали его в парламенте. Правда, в законопроекте почему-то право на
сбор смс-пожертвований предполагалось дать только благотворительным фондам. Ни
в Болгарии, ни в Чехии, ни в одной цивилизованной стране мы такой дискриминации
не видели – там это могут делать и общественные организации, и ассоциации, и
местные громады: пришлось скандалить.
К счастью, за пару недель до этого в ВР был разработан
(и не за 4 года, что удивительно!) альтернативный законопроект, причем гораздо
более качественный. Апологеты «болгарской» модели его, к счастью, поддержали. В
конце года законопроект стал Законом.
Сразу после этого «неспешные» грантополучатели
объявили, что теперь собираются взять на себя процесс разработки системы
контроля и учета, а также подзаконных актов. Предполагалось множество круглых
столов, общественных слушаний… Тут наши нервы просто не выдержали.
У нас просто нет такого
права в 2017 году! Ведь на наших глазах за последние три года молниеносно
выросли волонтерские инициативы – именно благодаря скорости и эффективности
действия этих «молодых» страна Украина сохранилась, как государство. И сейчас
именно эти организации, в том числе, готовы предложить свою техническую,
IT
-шную и коммуникационную экспертизу для того, чтобы запустить
в работу благотворительные смс качественно и быстро. Их заинтересованность
понятна: прозрачный, легальный и удобный способ собрать деньги на тепловизоры,
на госпитали, на биотех-реабилитацию... Мы – общество - не можем позволить себе
потратить ещё четыре года на такую же тягомотину с разработкой системы.
Что нужно
сделать, чтобы система заработала? Прежде всего, обеспечить прозрачность и
высокий уровень доверия среди благотворителей. Этот же пункт является самым
важным и для мобильных операторов – ведь если благотворительные деньги уйдут налево,
пользователь будет винить во всём именно
оператора, а не мошеннический псевдо-фонд.
Второе важное, на наш
взгляд, решение – воспользоваться современным европейским опытом, а не
изобретать уникальный украинский велосипед. Ведь смс-пожертвования существуют
во многих цивилизованных странах давно. Механизмы их учёта, налогообложения, да
даже распределение номеров – открытая публичная информация.
Около месяца
назад в Берлине мы договорились о поддержке в разработке для Украины системы
смс-пожертвований (внутри рабочей группы мы уже договорились называть ее
Платформой) с самыми влиятельными в этой сфере немецкими организациями. Там это
делают «DZI» и «TI-Deutschland»: первые больше работают с организациями общенационального уровня, вторые
– с локальными и/или небольшими. Именно они проводят сертификацию, оценку и
измерения эффективности благотворительных инициатив в Германии. Их система
оказалась вполне применимой в Украине.
Наши основные требования к
Платформе:
Именно такую
систему мы собираемся построить в Украине. Более
того, на построение этой системы найдутся деньги у иностранных доноров Украины.
Многим из них уже надоело вкладывать деньги, которые уходят, словно вода в
песок, в бесконечные «круглые столы по развитию инициатив гражданского общества».
Надоело ждать по нескольку лет, пока действительно нужная законодательная
инициатива начнёт работать в Украине.
Сейчас другое время. Сейчас
надо брать и делать.
P
.
S
. А «зрада» в
Минобороны, кстати, оперативно ликвидируется. Уволена в течение суток решением
министра тетенька-клерк, обозвавшая волонтеров нехорошими словами. А пристальное
внимание общества и СМИ к процессу формирования общественного совета, по
крайней мере, позволит исключить из нее самых одиозных распиливателей бюджетных
средств. Завтра же подобный процесс стартует в Минсоцполитики – там битва будет
непростой, но на стороне добра в этой битве очень сильные волонтерские
организации, которым доверяет общество.
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