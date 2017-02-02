Как работает SMS благотворительность в цивилизованном мире.

В начале ноября 2016 года Президент подписал закон (http://jurliga.ligazakon.ua/news/2016/10/6/151353.htm), который призван помочь в развитии цивилизованной благотворительности. СМИ, благотворительный сектор и все заинтересованные назвали это закон коротко: «Закон об смс-пожертвованиях». Разработка законопроекта заняла несколько лет и претерпела множество видоизменений, наконец, в конце 2015 года к процессу подключились еще общественные организации и юристы, и законопроект приобрел вполне реализуемый вид. Итак, зачем всё?





В Украине было три больших проекта, когда деньги на благотворительность собирались через смс. Первый - это наводнение в Западной Украине в Карпатах. Второй - Больница будущего. И, соответственно, третий - помощь армии на номер 565. Но проблема в том, что каждый раз для запуска такого механизма нужно было принимать специальное постановление Кабинета Министров. Без него с каждой смс-ки 45% средств уходило бы на налоги и в пенсионный фонд. Естественно, это несправедливо по отношению к благотворителям - отдавая свои даже пять гривень, они вряд ли согласятся почти половину пожертвованной суммы отдавать на налоги.





При этом, полной подробный отчётности о том, сколько именно было собрано денег, а главное, куда именно они были потрачены, благотворители так и не увидели. Хотя, в каждом из вышеперечисленных случаев, миллионы людей отдавали свои деньги на благое дело. Мы надеемся, что эти средства не были потрачены напрасно, что они не были разворованы, или не были отправлены на какие-то другие цели. Сейчас же Украине нужен механизм, при котором в каждом случае благотворитель сможет иметь возможность получить полный отчёт о том, где сейчас его деньги, как они используются и используются ли они строго по назначению.





Есть несколько основных моделей реализации смс-пожертвований.

Первая из них - как британская, так и существующие в восточной Европе варианты: когда операторы выделяют один короткий номер для всех благотворительных или общественных организаций, и, соответственно, чтобы зачислить сумму пожертвования на счёт той или иной организации, необходимо просто указать некий шифр. Например, если ты хочешь, условно говоря, отправить денег на приют для собачек, ты пишешь код приюта на единый номер 3232. Сумма пожертвования является стандартной.

Украинский опыт использования благотворительных SMS, равно как и восточноевропейский опыт, предполагает фиксированную сумму. Мы помним, что перечисления на номер 565, равно как и звонок на этот же номер, стоило 5 грн.





А есть другая система, при которой каждая общественная или благотворительная организация получает свой конкретный выделенный номер, и, соответственно, отправляющий любой текст или звонящий по этому номеру пользователь мобильной сети осуществляет благотворительные перечисление.

В Германии, Швейцарии и Австрии - а мы считаем, что в Украине должна работать немецкая модель - пользователь может выбрать, сколько денег со своего мобильного счёта он хочет отправить на счёт общественный или благотворительный организации.





Но главная проблема и главная задача, которая сейчас стоит перед украинским гражданским обществом, даже не в том, будут ли это разные номера или один номер для всех, будет ли это фиксированная стоимость SMS или же можно будет отправить любую сумму. Главный вопрос - как сделать так, чтобы любой человек был уверен, что его деньги пойдут именно на благое дело, а не будут разворованы и не достанутся мошенникам.

За последние несколько лет рост доверия к волонтерским, общественным и благотворительным организациям в Украине очень вырос. Но, вместе с тем, мошенники, понимая, что в секторе благотворительности крутятся большие деньги, придумали несколько способов заработка, пользуясь «дырами» в законодательстве о благотворительной деятельности. Основная проблема: в Законе много написано о том, как правильно осуществлять благотворительную деятельность, но нигде не написано, что будет, если ты эти правила нарушаешь.





Наши подсчеты только по пластиковым коробочкам (скрынькам) весной 2015 г. (естественно, эти просчеты вряд ли чем-то можно подтвердить) дали порядка 40.000.000 грн ежемесячно. Сорок миллионов гривен, которые граждане отдавали «на АТО», «на военный госпиталь», «на переселенцев», «на больную девочку Х» итд. Никаких отчётов, никаких документов, никакой реальной помощи.





Сейчас главная задача для украинского гражданского общества - разработать механизмы, при которых любая честная общественная или благотворительная организация сможет легко получать благотворительные средства через смс, но при этом установить фильтры от мошенников.

Принятый в конце прошлого года Закон разрешает гражданам отправлять средства на благотворительность через смс. Контроль и установление правил должно быть отображено в подзаконных актах Кабинета Министров. Там должно быть прописано взаимодействие между государственной властью, общественными и благотворительными организациями, бизнесами (прежде всего это телекоммуникационные бизнесы, ведь именно через их сети будут отправляться благотворительные СМС).

К слову о телеком-рынке. Все мобильные операторы Украины согласились бесплатно предоставлять свои каналы связи (в Европе операторы берут за обслуживание пару процентов от суммы) и обслуживать короткие номера.

Осталось понять как это организовать системно. Из мирового опыта (а прежде всего мы используем в качестве образца опыт континентальной Европы), Украине нужна организация либо группа организаций, которые будут ручаться своей репутацией и заниматься серьезной проверкой всех, кто приходит за коротким номером для смс-пожертвований.





На основании чего должны приниматься решение о допуске организации к сбору благотворительных смс-пожертвований? Прежде всего, это легальный статус: документы и процедуры благотворительного фонда или общественной организации должны соответствовать европейским практикам. Организация должна показывать отчёты об использовании каждой копейки собранных средств (а не только средств, собранных путем смс-пожертвований, как сейчас прописано в законе). А главное, показывать отчеты не через год, как того сейчас требует законодательство, а сразу после того, как деньги были собраны/потрачены (например, раз в месяц, что для честных фондов никогда не было проблемой). Регулярная отчётность есть, на наш взгляд, инструментом формирования доверия.

Вряд ли организация, которая зарегистрирована «только вчера», сразу должна получать доступ к ресурсу в виде смс-пожертвований – имиджевые риски для целого сектора тут могут быть слишком высоки. С другой стороны, мы не согласны, что допускать к этому нужно лишь организации, которые существуют, например, минимум три года, как это предлагали некоторые участники процесса разработки закона. Ведь таким образом мы автоматически отсекаем самые мощные и при этом абсолютно прозрачные благотворительные фонды, возникшие после Майдана и в начале войны.





Сейчас Украина, наверное, самая отсталая страна как минимум в Европе по развитию смс-благотворительности. Ряд скептиков даже говорит о том, что подобные механизмы уже слегка устарели (мы с этим не согласны). Во-первых, это действительно до сих пор самый удобный механизм для любого человека, который даже не очень дружит со сложной техникой, поучаствовать в добром деле без лишних затрат времени и без лишних сложностей. Это очень простой механизм. Но куда это должно развиваться дальше? Мобильные операторы во всём мире начинают развивать собственные платёжные системы и мобильные приложения.





И для того, чтобы Украине не быть вечно отстающей страной, уже в самом начале при разработке технической базы для реализации мобильных платежей, туда нужно заложить возможности именно для такого технического развития - возможности осуществления платежей внутри приложений, через привязанные карты и так далее. За этим будущее и это будущее нам нужно учитывать уже сейчас, потому что это будущее намного ближе, чем нам кажется.



