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Благие деньги?
23.01.2017 17:42
На сегодняшний день в Украине зарегистрировано около 12 000 благфондов (точной информации нет) и около 100 000 общественных организаций. Если добавить к этому огромное кол-во волонтеров, которые занимаются помощью частным образом, то получим полную картину: люди сами взяли на себя функционал государства - от выкупа из плена до ремонта детдомов. Предполагаю, что ситуация еще долго не изменится с точки зрения эффективности помощи от государства тем, кто попал в беду.
Потому всегда прошу и агитирую обычных людей и бизнесы помогать и фондам, и волонтерам, и активистам (благодаря которым происходят законодательные изменения). Не менее важно, чтобы каждый, кто хочет помочь или уже помогает, задумался о том, куда идут его деньги. К сожалению, мошенники ищут «слабые места» и играют на законодательных «дырах», сочувствии, наивности, неведении и неумении многих граждан пользоваться интернетом и банковскими карточками. В итоге вырисовались 3 основных вида выманивания финансов мошенниками:
1. Скрыничники (я специально даже рядом не ставлю никаких словосочетаний с упоминанием слова «волонтер», хотя некоторые называют мошенников «псевдоволонтерами»). По большей части это студенты или старики с пластиковыми боксами в руках, которые ходят по улицам и собирают деньги.
Очень важно, чтобы каждый, кто выслушивает очередную грустную историю от таких скрыничников, понимал: ни один честный фонд не отправит своего волонтера бродить по улицам и собирать наличность. Согласно законодательства, директор фонда несет ответственность за жизнь и здоровье своих волонтеров. А что может быть привлекательнее человека с полной коробкой кэша? Цитирую директора БФ «Пчелка», Одесса: «Ему в подворотне дадут по голове, я буду вечно выплачивать ему компенсацию. Никогда не собирала, и не буду собирать пожертвования на улицах! Кроме того, оформление каждого волонтера – это финансовые затраты, как минимум на нотариуса, ведь по закону надо выписывать каждом волонтеру доверенность на сбор средств (от 350 грн за 1 доверенность), оплачивать проезд и питание»
Выводы можете сделать сами! Выемка, согласно закону, проходит за закрытыми дверями на частной территории (офис фонда), сколько кэша принес скрыночник - знают только сотрудники фонда, правду вы не узнаете никогда. Я лично ходила в фонд «ёжики» (сейчас фонд «Благотворительный фонд Украины» и фонд «Радуга») - там 6 юристов только на один офис (3-4 человека сотрудников). Круто, да? Кроме того, сбор на АТО по улицам вообще запрещен, а фотографии больных детей просто украдены (неоднократно проверено). Не говоря уже о том, что есть фото разбитых «коробок»: студенты вынимают оттуда ваши пожертвования и идут пить пиво. Есть и видео подобных «дерибанов».
2. Социальные сети. 99% нуждающихся в помощи ищут эту помощь в соцсетях, где сидят люди финансово более обеспеченные и где процесс распространения информации максимально прост. Если близкие, размещающие фото ребенка или фотокопии документов, не поставили на этих картинках, например, надписи со своим счетом и реальной ссылкой на свой профиль – жди беды. Мошенники крадут фото, открывают фейковый эккаунт и собирают деньги на свои карточки. Удалить эти поддельные эккаунты через администрацию фейсбука невозможно – с точки зрения правил фейсбука это нарушение никак не проверить и не заблокировать. Вывод – помогайте только тем, кого знаете лично, либо ищите благфонд, которому можно доверять (об этом ниже на картинке)
3. Обзвон с требованием денег и криками «Срочно!!» Банальное вымогательство. Звонят по нескольку раз в день, кричат, требуют. Благотворительные фонды так себя не ведут НИКОГДА.
Фандрайзеры (сотрудники фондов, которые занимаются поиском денег на проекты) при запросах на помощь высылают полную информацию: отчеты о поступлениях и расходах, почему осуществляют именно этот проект, что уже сделано, как их можно проверить и так далее. Если это просто звонки с текстом, расчитанным на психологическое воздействие («ребенок умирает!!!») – смело вешайте трубку или говорите, чтобы вам выслали полную информацию, контакты родителей и больницы. И идите в соцсети – ищите информацию (см пункт 2).
Информация о том, как проверить фонды: (в картинках)
Главное:
- задумайтесь над тем, как вы проверите, куда пошли ваши деньги. Не «кормите» мошенников. Пока вы даете им деньги – они будут плодиться. Даже 1 ваша гривна – уже для них - стимул продолжать свои мошеннические действия
- помогать надо ответственно. Вы же не поите своего ребенка водой из лужи, а несете ответственность за него. Здесь аналогично. Помогая мошенникам наживаться на чужом горе, вы лишаете помощи реально нуждающихся. Деньги идут мимо, а ведь тут каждая копейка на счету! Ответственность за тех, кому мы помогаем – это важно.
- помогайте. Своими деньгами, временем, умением. Без вас и вашей помощи Украина не справится. Просто проверяйте, кому помогаете. Но вы очень важны, нужны и каждый честный благфонд скажет троекратно спасибо за вашу помощь.
Без взаимопомощи человечество бы не выжило. Именно взаимопомощь объединила людей сначала в общины, в города, в страны, дала нам прогресс и цивилизацию.
теги: общественные организации, волонтеры, благфонды, благотворительные фонды, мошенничество под видом благотворительности
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