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Так чего же нам, жителям Украины, ожидать?
04.05.2017 23:54Давайте разберём несколько примеров, которые меня удивили: один шумно-гамный, а другой тихо-неафишируемый. Вот они-то и подводят меня к мысли о том, что грядут перемены в мировой геополитике, которые затронут и Украину.
Итак, пример первый. КНДР жила себе тихо и почти мирно - вроде как все о ней забыли. Но вот резко и в один момент КНДР стала гвоздём программы: товарищи из Америки сообщили, что Северная Корея – это угроза для всего мира, поэтому целая эскадра флота США плывёт туда, чтобы наводить порядок. И мы все дружно наблюдали целую лавину прогнозов со стороны доморощенных диванных экспертов и политиков. Громкие заявления официальных лиц, игра на нервах аудитории и как результат – ложась спать, мы не были уверены, что, проснувшись утром, не увидим ядерный Армагеддон на части нашей Планеты. Напряженность и ожидание длились неделю, а потом оказалось, что эскадра США просто плывёт в Австралию на учения. Спустя буквально пару дней всё снова успокоилось. И как будто и не было угрозы войны США против Кореи и риска начала Третьей мировой. Много шума, по итогам которого ничего не изменилось: побряцали доспехами, пыль стряхнули и успокоились. Какие важные события оказались за кадром из-за этого информационного гама?
Пример второй Тихо и без лишнего шума, но достаточно эпично в газете Financial Times вышло интервью с Виктором Медведчуком (в русском переводе - «Дружба с Путиным – в интересах Украины»). Очень интересна сама риторика текста и её направленность. Может, многим из «партии войны» это и не понравится, но рупор англосаксонской политики выделил именно Медведчука из всего сонма украинских политиков – в качестве одного из ключевых субъектов мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Как пишет FT: «Однако Медведчук стал главным посредником между сегодняшним прозападным киевским правительством и Москвой и потенциальным «ключом» к прекращению военных действий, которые начались, когда президент Виктор Янукович был свергнут во время уличных протестов в 2014 году, а Россия отреагировала на это аннексией Крыма и разжиганием войны на Востоке Украины». Хорошая цитата. Не находите? А вы обратили внимание, как западные СМИ теперь подают события февраля-марта 2014 года? Статья примечательна еще и тем, что проясняет, почему Запад решил выделить именно Медведчука среди всей украинской политической элиты. Дело в том, что в нашей стране почти нет политиков, которые бы не замарали себя высказываниями или действиями, направленными на разжигание агрессии и ненависти между украинским и российским народами. Но на сегодняшний день возникла необходимость в постепенном урегулировании конфликта. Понятное дело, это достаточно сложный процесс, потому что отношения между всеми участниками – ЕС, США, Украина, РФ – это конфликтная коммуникация. Чтоб было понятно, объясню на примерах. Вы помните, когда в последний раз с главой МИД Украины вели настоящие переговоры, а не использовали его в качестве антуража? Станет ли Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини вести прямые переговоры с лидерами ЛДНР? Или российский министр Лавров с Климкиным? Тоже вряд ли. И таких примеров куча. Вот для того, чтобы организовать коммуникацию между всеми сторонами, судя по всему, и был избран В. Медведчук. Газета охарактеризовала его как человека, у которого сохранились хорошие и продуктивные отношения с руководством России (добавим, что у него налажены связи и с европейскими политиками). А главное – FT презентует Медведчука как человека, который может выступить гарантом договоренностей, кому можно и стоит доверять в решении сложных вопросов. Например, занимаясь работой по обмену заложниками и удерживаемыми лицами, предусмотренным пунктом 6 Минских соглашений, Медведчук добился освобождения и возвращения домой более 400 граждан Украины, включая Надежду Савченко. На мой взгляд, Англия и Америка всегда действуют в тандеме: когда одна страна ведёт агрессивную политику, а другая демонстрирует более мягкий курс. Так, Америка в который раз заявляет о необходимости поставки летального оружия на территорию Украины, а политическая элита Англии в то же время демонстрирует поддержку курса на мирное урегулирование войны на Донбассе. В итоге, Америка так и не поставила вооружение, а Англия уже предложила сценарий. Принимая во внимание стремительно меняющуюся политическую и экономическую конъюнктуру, ещё раз хочется отметить изменения, которые начались с приходом Дональда Трампа в Белый дом и Терезы Мэй м на Даунинг-стрит. Поэтому в мировой политике грядут перемены. А хорошие они или плохие – покажет время.
теги: мировые лидеры, власть, мир
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