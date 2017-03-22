От школы да от сумы не зарекайся Поделиться: Школа учит: «Не пойман – не вор» Каждую неделю СМИ рассказывают о вопиющих скандалах в школах Украины.Например, в конце февраля телеканал «Интер» рассказал о ситуации в одной из школ Днепра (http://inter.ua/ru/video/episode/faces_utro/2017/02/27/skandal_v_shkole ), где агрессивный мальчик постоянно нападает и бьет других детей. В итоге, ученики уже боятся ходить в школу, а администрация только разводит руками и рассказывает, что якобы ничего не может поделать. Вопиющий случай произошел в ноябре 2016 года в одной из школ Днепра ( http://gorod.dp.ua/news/125100 ). Завучу не понравился свитер, в котором девочка пришла на урок, поэтому она выгнала ребенка на улицу, не приняв во внимание, что ребенок страдает от тяжелого порока сердца. В результате десятиклассница Мария Крайняк упала в обморок прямо на улице. Хорошо еще, что рядом оказались неравнодушные люди, которые оказали ребенку первую помощь и вызвали скорую. Свежий пример – это скандал в одной из школ Первомайска (Николаевская область), о котором ICTV рассказал 14 марта 2017 года ( http://fakty.ictv.ua/ru/videos/shhomisyachni-pobory-v-shkoli-kudy-jdut-tsi-groshi-i-chomu-tskuyut-batkiv/ ). Родители жалуются, что администрация школы постоянно вымогает у них деньги, при этом в отчете благотворительного фонда при школе за прошлый год они обнаружили расхождение на более чем 50 тысяч гривен. Администрация школы все опровергает, а правоохранители открыли уголовное производство. Хамское поведение, унижение и поборы. Самое опасное – это безответственность. Обратите внимание – наша школа с малых лет приучает детей жить по правилу «не пойман – не вор». А если пойман – то надо действовать, как гласит старое блатное правило - «идти в отказ». Академия «Рога и копыта» Услышав, какой беспредел творится в обычных школах, обычный человек практически в 100 % случаев говорит: «Так отдайте своего ребенка в частную! Какие проблемы?» А проблемы есть. В первую очередь, в том, что украинские депутаты и Министерство образования за четверть века так и не осилили разработать правила отношений в треугольнике «родители-ребенок-частная школа». Как показывает практика, частная школа может быть рассадником ужасов даже хуже, чем государственная. К примеру, на входе в столичную гимназию «Премьер» ( http://www.gymnasium-premier.com.ua/ ) вас встретит вывеска, копирующая стиль государственных учреждений. Вывеска сообщает, что гимназия работает под эгидой Киевской академии наук. Сами педагоги называют ее также Столичной академией наук. « Ваш ребенок в надежных руках специалистов. Качество гарантируем! », - обещают владельцы на сайте «Столичной академии» http://ru.academiya.kiev.ua/ «Мы работаем с Академией наук!», - с первых слов скажут вам директор гимназии «Премьер» Елена Михайловна Панченко и завуч Ирина Геннадьевна Солдатова. Серьезно и солидно. Кто там будет разбираться, что речь идет не о Национальной академии наук Украины, а об общественной организации «Киевская академия наук»? То есть, по сути дела, о частной организации, использующий бренд Академии наук в своих собственных целях.

Гимназия «Премьер» на ул. Туполева, 3 в Киеве Хотя в открытых источниках об этом ни слова, на самом деле гимназия «Премьер» принадлежит Александру Егоровичу Балдину. Балдин официально числится вице-президентом той самой «Киевской академии наук» (проверить можно по ссылке https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/24102076/ ). Напрямую или черед подставных лиц ему принадлежит несколько учебных заведений (кроме гимназии «Премьер», еще школа-лицей «Дарование» находится по тому же адресу – Туполева,3), представляя собой единый механизм по зарабатыванию денег ( http://odnodata.com/ukr_uo/fio/215204 ). В принципе, ничего зазорного в образовательном бизнесе нет, как нет и в любой коммерческой деятельности, если она работает по принципу «качественные услуги за деньги». Но на форумах масса жалоб родителей на то, что владельца «Дарования» интересуют только деньги ( http://sovet.kidstaff.com.ua/question-32527 ). «Не могу сказать об учебной программе, но о воспитательной работе и дисциплине можно судить по поведению учеников. За что родители платят немалые деньги? Чтобы дети не посещали уроки ,пропуская их с одноклассниками в соседнем дворе с сигаретами и пивом? Чему учатся эти дети, если они целым классом проводят время у нас во дворе возле "Форы" с 9-00 до 10-30 ,потом в 12? Собирается по 10-15 человек! Что, учителя не замечают отсутствующих??? Или им всё-равно, лишь бы родители платили? А родители, скорее всего, думают, что ребенок под присмотром. Иначе, чем эта престижная гимназия отличается от обычной школы????????», - пишет возмущенная родительница по имени Оксана на http://www.education.ua/schools/kiev/g-pr/ . Частный кошмар Практика доказывает, что частные школы могут относиться к детям еще более халатно, чем государственные. Вопиющий случай в гимназии «Премьер» (вступительный взнос стоит 5 тысяч гривен, год учебы – от 35 до 40 тысяч гривен) произошел в апреле 2016 года. Девятилетний мальчик, назовем его Петя, сломал руку на уроке физкультуры. Сложный перелом локтя, госпитализация и две операции в Охматдете, несколько месяцев реабилитации. В общем, стресс для всей семьи. Когда родители начали разбираться, как было дело, всплыли нелицеприятные подробности. Во-первых, ребенок сломал руку в спортзале на уроке физкультуры. Видимо, это такая авторская методика гимназии «Премьер», потому как выяснилось, что физрука на тот момент в зале с детьми просто не было. Преподаватель физкультуры Владислав Савченко со словами «Все подтягивайтесь, у вас еще есть 10 минут», оставил детей одних возле шведской стенки. И ушел по своим делам – даже не положив рядом со стенкой спортивные маты, чтобы смягчить удар, если кто-то из детей упадет. Как рассказывают сами дети, им вообще запрещают брать спортивные маты, поэтому пол в спортзале застелен жесткими игровыми матами. На один из таких матов и упал ребенок, сломав себе руку в районе локтя. Во-вторых, оказалось, что на тот момент в гимназии не было и классного руководителя – она ушла в отпуск до середины мая. В-третьих, оказалось, что на самом деле классных у этого класса две – Екатерина Козлова устраивает свою личную жизнь, поэтому за последние месяцы выезжала в Турцию, Мексику, Ливан... Когда родители устроили директору Елене Панченко скандал из-за того, что классной постоянно нет, в январе 2016 года администрация ее уволила (но фото Козловой до сих пор висит на сайте). В результате, дети все время сидели либо под присмотром психолога, либо трудовика, либо вообще слонялись по территории гимназии, предоставленные сами себе. Новая классная руководительница в апреле 2016 года заболела, поэтому в тот день, когда ребенок получил травму, находилась на больничном. А в целом за три года в классе сменилось три классных руководительницы, что лишний раз характеризует текучку кадров в заведении. Наконец, это был уже не первый несчастный случай на уроке физкультуры. В феврале 2016 года, после того, как физрук точно так же ушел, оставив детей в спортзале одних, мальчик из того же класса получил серьезную травму пальца. Но никаких выводов тогда никто так и не сделал. Как ведут себя владельцы и дирекция, если хотят загладить свою вину и не раздувать скандал? Если они настроены вести себя цивилизованно, тогда школа берет на себя оплату лечения ребенка, директор с завучем записывают в трудовую физруку строгий выговор и увольняют с «волчьим билетом». Но Александр Балдин и руководители гимназии «Премьер» решили, как говорят чиновники, дело «спустить на тормозах». Если вам доведется когда-нибудь столкнуться с гимназией «Премьер», то на словах Балдин и директриса Елена Панченко будут клясться, что помогут с лечением ребенка, сделают выводы и накажут всех виновных. Но не заблуждайтесь, все обещания так и останутся просто словами, чтобы успокоить родителей и максимально тянуть время. Хотя в начале мая в ту же палату в Охматдете, где лежал пострадавший мальчик, положили внука владельца гимназии, попавшего в ДТП вместе с тетей и матерью. Поэтому сам Александр Балдин очень даже в курсе, сколько сейчас стоит лечение и каких нервов такие ситуации стоят родителям и близким. Но самое вопиющее, что ни владелец, ни директор, ни завуч даже не извинились за ЧП, словно речь идет не о частной школе «Премьер», а о конторе «Рога и копыта», которая по жизни ни за что не отвечает. В ответ «участники концессии» из гимназии «Премьер» изобрели удобное оправдание – якобы ребенок получил травму на перемене (что противоречит показаниям других детей). А школа якобы отвечает за детей только во время уроков, во время перемены ни директор, ни учителя якобы не несут ответственности за детей. Но в таком случае Балдин & Co , будь они честными людьми, должны повесить на входе в «Премьер» объявление – с указанием времени, когда они несут ответственность за детей, а когда нет. Хотя и в данном случае Балдин & Co противоречат сами себе. Если, к примеру, родители просят забрать ребенка с уроков, от них требуют написать заявление, где указать, что именно они несут ответственность за жизнь и здоровье ребенка в это время. По этой логике, тогда дирекция должна каждый день требовать от родителей писать заявления, что на время перемены именно семья отвечает за ребенка, раз уж педагоги «Премьера» не желает отвечать. Ваш ребенок в надежных руках! Как всегда бывает в таких случаях, по ходу развития истории всплыла еще масса нюансов о внутренней кухне гимназии «Премьер». Так, выяснилось, что из 12 детей, поступивших в первый класс в 2013 году, в четвертый перешли только двое. Родители массово забирают детей, поэтому пятый класс в «Премьере» будет один – его просто слепят из двух недоукомплектованных четвертых. В гимназии дикая текучка педагогических кадров. Только на протяжении лета 2016 года, после того как владелец не выплатил отпускные, уволились около трети преподавателей. Педагоги жалуются на хамство со стороны директора и завуча, а также на низкие зарплаты. Педагоги в среднем получают 3000 гривен, а живут в основном на заработки с репетиторства для своих же учеников. Как выяснилось, дети в частной гимназии читают хуже, чем ученики какой-нибудь далекой школы в депрессивном районе Киева вроде ДВРЗ. Так, за третий класс ученики «Премьера» не прошли школьную программу по математике, украинскому и русскому языку, такого предмета как «Основы здоровья» у них не было вообще. Понятное дело, что за период, когда дети были предоставлены сами себе, случилось несколько несчастных случаев. Разве что родители узнавали о них только впоследствии. К примеру, осенью 2015 года дети отравились токсическим клеем, который нашли в столе у классной руководительницы. А поведение мальчика, который приносил смартфон и показывал всему классу ужастики и порнофильмы, в гимназии «Премьер» вообще воспринимали как должное и никак не реагировали. В довершение, дети и родители постоянно жалуются на ужасное состояние туалетов и спортзала, часть родителей даже отказались от школьного питания из-за его жуткого качества. И это речь идет не о школе-развалюхе в депрессивном селе, а о частной гимназии в Киеве, где год обучения стоит несколько десятков тысяч гривен! Так выглядит типичный туалет в гимназии «Премьер». Фото сделано одним из учеников Разве что всякий раз, когда родители начинали коллективно возмущаться, администрация клялась и божилась, что все это в последний раз, что они примут меры и ситуация улучшится. В общем, если вы родители и ваш ребенок учится в гимназии «Премьер», с самого начала пометьте себе – с преподавателями у вас будет полная чехарда, а если во время перемены в гимназию проберется бомж или наркоман и нападет на ребенка, администрация заранее за подобные случаи не отвечает. Да! Получается, что ни охрана, ни учителя не обязаны защищать вашего ребенка во время перемены, даже если на него нападет кто-то из асоциальных элементов, даже если это будет во время учебного дня на территории гимназии. Что выглядит полным маразмом, потому что действует территориальный принцип ответственности, когда администрация несет ответственность за все происходящее в стенах своей школы, независимо от времени суток. Хоть днем, хоть ночью, хоть летом, хоть зимой. В принципе, в этой истории рано ставить точку, потому что судебное разбирательство все еще продолжается. Поэтому вопрос, удастся ли поставить владельца «Премьера» на место, остается открытым. Комментарий юриста: Игорь Сидоренко, адвокат На мой взгляд, администрация забыла, что самый важный фактор для учебного заведения – это репутация. Выбирая частную школу, где обучение стоит немалых денег, родители, прежде всего, руководствуются ее репутацией. А приведенные факты свидетельствуют, что родители вряд ли могут быть спокойны за своего ребенка, если он учится в такой гимназии. Если ребенок получает травму в стенах школы, цивилизованная администрация должна: а) извиниться; б) взять на себя расходы на лечение ребенка; в) принять меры, чтобы такие случаи не могли произойти в будущем. Не говоря уже об откровенном нарушении законодательства. Положение МОН о порядке расследования несчастных случаев, происшедших во время учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях, требует, чтобы администрация в таких случаях предоставила родителям право участвовать в комиссии по расследованию (п. 4 Раздела 2 «Расследование несчастных случаев»). А в этом случае администрация пошла на нарушение Положения и сформировала комиссию из своих сотрудников. Понятное дело, что зависимые люди подписали бы любой документ, выгодный для администрации гимназии. Недобросовестные владельцы частных школ и педагоги пользуются тем, что сегодня в нашей стране отсутствует законодательство, которое позволяло бы контролировать, каким образом школьные заведения проводят учебный процесс и соблюдают технику безопасности. Вот почему встречаются такие вопиющие случаи, когда дети спокойно ходят по школе и смотрят порнографию на телефоне. Но мы понимаем, что все оправдания, будто школа отвечает за ребенка только во время уроков, а на перемене якобы не отвечает – это цинизм чистой воды. теги: дети, школа, воспитание Твитнуть Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя