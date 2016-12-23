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Нацгвардия и стандарты НАТО: итоги года
23.12.2016 13:12
Когда мы год назад начинали своей
системное сотрудничество с Национальной гвардией Украины, задачи перед нами стояли
настолько амбициозные, что сами, порой задумывались: а не слишком ли высоко
подняли планку? Однако, помимо собственного опыта и желания построить
действительно эффективную систему, уверенности добавлял тот факт, что на
изменения серьезно было настроено и командование НГУ.
Мы не случайно начали свою работу в НГУ с
2 брифингов. Во-первых, нужна была официальная точка отсчета. Во-вторых, таким
образом мы запустили механизм общественного контроля – для участников процесса отказаться
от планов или самой идеи стало гораздо сложнее, потому что имели место не
кулуарные договоренности, а публичное озвучивание намеченных целей. И, что не
мало важно, сроков достижения этих целей.
Сейчас, оглядываясь назад, понимаешь, что
объем работы был проделан беспрецедентный. И это не только заслуга «
PATRIOT
» - это победа служащих ГУ НГУ, личный состав
учебного центра НГУ в Золочеве, преподавательский состав ВУЗов Нацгвардии (они
действительно были активными участниками процесса), командующего НГУ
генерал-лейтенанта Юрия Аллерова (который даже не думает останавливаться на
достигнутом. Отдельное спасибо – нашим друзьям в СМИ. За то, что держали (и
держат) руку на пульсе, активно интересуются процессом, помогают доносить идеи.
Итак, что планировалось изначально и чего
удалось достичь?
В декабре прошлого года мы обозначили два
основных направления нашей работы: это изменение системы боевой подготовки
личного состава и изменение структуры управления (т.е. приведение ее в
соответствие со стандартами НАТО). Результаты обещали показать через 4,5
месяца. Успели?
Начнем с того, что сложнее – с управления.
Одной из основных целей реформы сектора госбезопасности и обороны является
достижения взаимосовместимости с армиями стран НАТО. Что это значит? Это
значит, что военные должны разговаривать на одном языке – как в прямом, так и в
переносном смысле. То есть коллеги из разных подразделений должны прекрасно
понимать, чего ждать друг от друга, как принимаются решения в том или ином
штабе, как будут действовать боевые части в определенных ситуациях. Возможно
это только в том случае, когда управленческие процессы максимально
стандартизированы. То есть НАТО, грубо говоря, представляет собой такой себе
конструктор
LEGO
: можно взять французское подразделение,
поставить турка его командиром и передать это все в подчинение канадскому штабу
– и эффективность не пострадает.
Естественно, есть какие-то региональные
различия. Но они не влияют на принципы, на суть процессов. Потому что, как мы
уже не раз говорили, стандарты НАТО – это не патроны и каски. Это, в первую
очередь, ценности и стандарты управления.
Существующая в странах НАТО система
управления – намного гибче и эффективнее той, которая нам досталась в
наследство от Советской Армии. Более того: она выстроена таким образом, что
сводит коррупционные риски к минимуму. Просто сама система не дает возможности
воровать так, как воруют у нас. Вот такую систему была задача разработать и
внедрить в НГУ.
30 января мы с коллегами представили
командующему генерал-лейтенанту Юрию Аллерову и высшим офицерам Национальной
гвардии Украины проект новой структуры
. За месяц мы провели ряд консультаций с руководителями
НГУ всех уровней, а также с инспекторами НАТО, проанализировали существующую
структуру управления Нацгвардии на предмет эффективности и соответствия
натовским стандартам. Мы не просто взяли и «натянули» натовскую структуру
поверх существующей основы – мы адаптировали ее под наши реалии, т.е. сделали
так, чтобы она учитывала местную специфику, но не теряла своей эффективности.
Командующий проект структуры утвердил и
пошла детальная проработка: составление штатных расписаний, положений об
отделах, разработка структур для территориальных управлений и военных частей… Мы
неоднократно говорили
о том, как важно, чтобы до конца 2016
года аналогичная работа была проделана и в ВСУ, что армия и Нацгвардия просто
обязаны модернизироваться параллельно – это важнейшее условие для проведения
эффективной реформы сектора госбезопаности и обороны, но… В общем, в МОУ и ГШ
свои планы и свое видение ситуации. И если НГУ на натовскую структуру
управления переходит уже с начала 2017 года, то в армии все это планируется
только в 2018. То ли в МОУ и ГШ считают, что у них все и так достаточно
эффективно, то ли им кажется, что есть время ждать – непонятно.
Далее, система индивидуальной подготовки
личного состава.
Начали с подготовки частей оперативного
назначения, т.к. именно они сейчас выполняют боевые задачи в зоне АТО. Была
разработана программа «Подготовка рот оперативного назначения» (кстати,
позитивно оцененная специалистами из
CUBIC
Global
Defense
), подготовлена
группа инструкторов учебного центра НГУ в Золочеве, запущен пилотный проект. В
ходе реализации пилотного проекта было принято стратегическое решение: создать
в Золочеве центр подготовки инструкторов. Причина вполне понятна: пропускная
способность центра невысокая, а переподготовить по стандартам НАТО нужно
большое количество военнослужащих (при чем быстро переподготовить). Вместе с
группой ранее обученных золочевских инструкторов, мы начали готовить
инструкторов, которым предстояло работать непосредственно в частях. То есть в
НГУ был создан институт инструкторов. УЖЕ создан, а не в 2018 году.
Подготовка новых инструкторов в Золочеве
ведется постоянно. Как только заканчивает подготовку одна группа – практически
сразу заезжает новая. Части укомплектовываются инструкторами-специалистами,
которые занимаются подготовкой личного состава непосредственно на местах.
Решением командующего НГУ создана мобильная группа, которая будет заниматься
оценкой уровня подготовки подразделений – то есть контролировать работу
инструкторов и командиров. Более того: со следующего года вводится новая
система подготовки личного состава, и инструкторы будут принимать самое
непосредственное участие в составление планов подготовки и т.д. То есть планы
не сверху будут спускаться, а непосредственно на местах готовиться. А задачей
главка будет обеспечивать части необходимым для выполнения этих планов.
Кроме того, параллельно с этим была начата
работа по изменению командирской подготовки (как командиров отделений, так и
командиров взводов), разработан и внедрен новый единый КМБ, проведены пилотные
курсы подготовки сержантов, переподготовлены все части спецназа ОВГО. Самое
важное: со следующего года начинает полноценную работу Школа подготовки
сержантов. Это новый глобальный проект, которому будет посвящено очень много
времени и сил. Однако Школа сержантов – это важнейшее начинание, ведь именно
сержанты являются тем самым становым хребтом вооруженных сил. И это место по
праву должны будут занять ветераны АТО – настоящие лидеры, на которых будут
равняться остальные военнослужащие.
Что получилось из того, что изначально в
планы не входило?
Наши специалисты
подготовили проект усовершенствования
системы медицинского обеспечения НГУ
– он предусматривает несколько уровней подготовки и сертификации, приведение
в соответствие со стандартами НАТО и т.д. В Нацгвардии план одобрили – начата
работа по реализации. Однако, помимо прочего, проектом заинтересовались в МВД –
его позитивно оценил руководитель управления здравоохранения и реабилитации МВД
Украины Василий Коробка. Теперь наши представители входят в состав в рабочую
группу по реформированию системы медицинского обеспечения МВД. Надеемся, идею
удастся масшатбировать.
О
чем все это говорит? Необходимые изменения можно проводить оперативно и
эффективно. Даже в Украине. Даже в воюющей Украине. Для это нужны 3
составляющих. Первая: четко понимать, что именно должно получиться в итоге. То
иметь максимально детальную картинку финального результата. Вторая: наличие
конкретного плана. И не нужно бояться сроков, объемов работы или еще чего-то
такого. Если начинать себя щадить, то процесс может оооочень сильно затянуться.
Третья: слаженность действий всех участников процесса, общая работа на
результат. Если бы достичь изменений хотели только мы, то вряд ли были бы такие
итоги года. Повторюсь: в том, чего удалось достичь, огромная заслуга всей
Нацгвардии.
Уже определены задачи на следующий год:
тоже с планами, сроками и контрольными точками. И они – тема для отдельной
колонки. Однако уже сегодня можно с уверенностью говорить: Национальная гвардия
Украины за год существенно изменилась. И
мы гордимся тем, что в этом есть и наша заслуга!
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