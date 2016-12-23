Нацгвардия и стандарты НАТО: итоги года

Когда мы год назад начинали своей системное сотрудничество с Национальной гвардией Украины, задачи перед нами стояли настолько амбициозные, что сами, порой задумывались: а не слишком ли высоко подняли планку? Однако, помимо собственного опыта и желания построить действительно эффективную систему, уверенности добавлял тот факт, что на изменения серьезно было настроено и командование НГУ.

Мы не случайно начали свою работу в НГУ с 2 брифингов. Во-первых, нужна была официальная точка отсчета. Во-вторых, таким образом мы запустили механизм общественного контроля – для участников процесса отказаться от планов или самой идеи стало гораздо сложнее, потому что имели место не кулуарные договоренности, а публичное озвучивание намеченных целей. И, что не мало важно, сроков достижения этих целей.

Сейчас, оглядываясь назад, понимаешь, что объем работы был проделан беспрецедентный. И это не только заслуга « PATRIOT » - это победа служащих ГУ НГУ, личный состав учебного центра НГУ в Золочеве, преподавательский состав ВУЗов Нацгвардии (они действительно были активными участниками процесса), командующего НГУ генерал-лейтенанта Юрия Аллерова (который даже не думает останавливаться на достигнутом. Отдельное спасибо – нашим друзьям в СМИ. За то, что держали (и держат) руку на пульсе, активно интересуются процессом, помогают доносить идеи.

Итак, что планировалось изначально и чего удалось достичь?

В декабре прошлого года мы обозначили два основных направления нашей работы: это изменение системы боевой подготовки личного состава и изменение структуры управления (т.е. приведение ее в соответствие со стандартами НАТО). Результаты обещали показать через 4,5 месяца. Успели?

Начнем с того, что сложнее – с управления. Одной из основных целей реформы сектора госбезопасности и обороны является достижения взаимосовместимости с армиями стран НАТО. Что это значит? Это значит, что военные должны разговаривать на одном языке – как в прямом, так и в переносном смысле. То есть коллеги из разных подразделений должны прекрасно понимать, чего ждать друг от друга, как принимаются решения в том или ином штабе, как будут действовать боевые части в определенных ситуациях. Возможно это только в том случае, когда управленческие процессы максимально стандартизированы. То есть НАТО, грубо говоря, представляет собой такой себе конструктор LEGO : можно взять французское подразделение, поставить турка его командиром и передать это все в подчинение канадскому штабу – и эффективность не пострадает.

Естественно, есть какие-то региональные различия. Но они не влияют на принципы, на суть процессов. Потому что, как мы уже не раз говорили, стандарты НАТО – это не патроны и каски. Это, в первую очередь, ценности и стандарты управления.

Существующая в странах НАТО система управления – намного гибче и эффективнее той, которая нам досталась в наследство от Советской Армии. Более того: она выстроена таким образом, что сводит коррупционные риски к минимуму. Просто сама система не дает возможности воровать так, как воруют у нас. Вот такую систему была задача разработать и внедрить в НГУ.

30 января мы с коллегами представили командующему генерал-лейтенанту Юрию Аллерову и высшим офицерам Национальной гвардии Украины проект новой структуры . За месяц мы провели ряд консультаций с руководителями НГУ всех уровней, а также с инспекторами НАТО, проанализировали существующую структуру управления Нацгвардии на предмет эффективности и соответствия натовским стандартам. Мы не просто взяли и «натянули» натовскую структуру поверх существующей основы – мы адаптировали ее под наши реалии, т.е. сделали так, чтобы она учитывала местную специфику, но не теряла своей эффективности.

Командующий проект структуры утвердил и пошла детальная проработка: составление штатных расписаний, положений об отделах, разработка структур для территориальных управлений и военных частей… Мы неоднократно говорили о том, как важно, чтобы до конца 2016 года аналогичная работа была проделана и в ВСУ, что армия и Нацгвардия просто обязаны модернизироваться параллельно – это важнейшее условие для проведения эффективной реформы сектора госбезопаности и обороны, но… В общем, в МОУ и ГШ свои планы и свое видение ситуации. И если НГУ на натовскую структуру управления переходит уже с начала 2017 года, то в армии все это планируется только в 2018. То ли в МОУ и ГШ считают, что у них все и так достаточно эффективно, то ли им кажется, что есть время ждать – непонятно.

Далее, система индивидуальной подготовки личного состава.

Начали с подготовки частей оперативного назначения, т.к. именно они сейчас выполняют боевые задачи в зоне АТО. Была разработана программа «Подготовка рот оперативного назначения» (кстати, позитивно оцененная специалистами из CUBIC Global Defense ), подготовлена группа инструкторов учебного центра НГУ в Золочеве, запущен пилотный проект. В ходе реализации пилотного проекта было принято стратегическое решение: создать в Золочеве центр подготовки инструкторов. Причина вполне понятна: пропускная способность центра невысокая, а переподготовить по стандартам НАТО нужно большое количество военнослужащих (при чем быстро переподготовить). Вместе с группой ранее обученных золочевских инструкторов, мы начали готовить инструкторов, которым предстояло работать непосредственно в частях. То есть в НГУ был создан институт инструкторов. УЖЕ создан, а не в 2018 году.

Подготовка новых инструкторов в Золочеве ведется постоянно. Как только заканчивает подготовку одна группа – практически сразу заезжает новая. Части укомплектовываются инструкторами-специалистами, которые занимаются подготовкой личного состава непосредственно на местах. Решением командующего НГУ создана мобильная группа, которая будет заниматься оценкой уровня подготовки подразделений – то есть контролировать работу инструкторов и командиров. Более того: со следующего года вводится новая система подготовки личного состава, и инструкторы будут принимать самое непосредственное участие в составление планов подготовки и т.д. То есть планы не сверху будут спускаться, а непосредственно на местах готовиться. А задачей главка будет обеспечивать части необходимым для выполнения этих планов.

Кроме того, параллельно с этим была начата работа по изменению командирской подготовки (как командиров отделений, так и командиров взводов), разработан и внедрен новый единый КМБ, проведены пилотные курсы подготовки сержантов, переподготовлены все части спецназа ОВГО. Самое важное: со следующего года начинает полноценную работу Школа подготовки сержантов. Это новый глобальный проект, которому будет посвящено очень много времени и сил. Однако Школа сержантов – это важнейшее начинание, ведь именно сержанты являются тем самым становым хребтом вооруженных сил. И это место по праву должны будут занять ветераны АТО – настоящие лидеры, на которых будут равняться остальные военнослужащие.

Что получилось из того, что изначально в планы не входило?

Наши специалисты подготовили проект усовершенствования системы медицинского обеспечения НГУ – он предусматривает несколько уровней подготовки и сертификации, приведение в соответствие со стандартами НАТО и т.д. В Нацгвардии план одобрили – начата работа по реализации. Однако, помимо прочего, проектом заинтересовались в МВД – его позитивно оценил руководитель управления здравоохранения и реабилитации МВД Украины Василий Коробка. Теперь наши представители входят в состав в рабочую группу по реформированию системы медицинского обеспечения МВД. Надеемся, идею удастся масшатбировать.

О чем все это говорит? Необходимые изменения можно проводить оперативно и эффективно. Даже в Украине. Даже в воюющей Украине. Для это нужны 3 составляющих. Первая: четко понимать, что именно должно получиться в итоге. То иметь максимально детальную картинку финального результата. Вторая: наличие конкретного плана. И не нужно бояться сроков, объемов работы или еще чего-то такого. Если начинать себя щадить, то процесс может оооочень сильно затянуться. Третья: слаженность действий всех участников процесса, общая работа на результат. Если бы достичь изменений хотели только мы, то вряд ли были бы такие итоги года. Повторюсь: в том, чего удалось достичь, огромная заслуга всей Нацгвардии.

Уже определены задачи на следующий год: тоже с планами, сроками и контрольными точками. И они – тема для отдельной колонки. Однако уже сегодня можно с уверенностью говорить: Национальная гвардия Украины за год существенно изменилась. И мы гордимся тем, что в этом есть и наша заслуга!