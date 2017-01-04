Просто о сложном – о налоговых новшествах по сути

Новый эксперимент с акцизом

На акцизе на алкогольные и табачные изделия останавливаться не буду. Точно или недостаточно точно, но на эту тему сказано уже много. Отмечу лишь, что с увеличением акциза на эти товары цена, например, на контрафактный алкоголь и алкоголь качественный, практически, сравняется.

Значит, выбирая между ценой и качеством, люди, возможно, больше внимания будут, все же, уделять качеству продукции. Дай-то Бог, чтобы с этим остались в ушедшем году и случаи отравлений фальсифицированным алкоголем.

А вот, о чем сказано совсем мало – о реформировании розничного акцизного налога на горючее. Мы перевели его в базовый акцизный налог на производство и импорт горючего.

Что это даст государству и бюджету? Дополнительные средства, которые упадут не в общий “котел” под названием государственный бюджет, а будут поступать и в местные бюджеты, нагрузка на которые с децентрализацией сильно увеличилась. Неслучайно подобная система действует в Европе еще с 2003 года, где к эффективности налогообложения вообще и продуктов энергии и электроэнергии, в частности, относятся очень серьезно.

Новый механизм в том, что часть базового акциза (42 Евро за 1000 литров горючего) перечисляется в местные бюджеты через прямые платежи Государственной казначейской службы. Аналогичный эксперимент с направлением 50% собранных сверх плана таможенных поступлений на дорожное строительство в Волынской, Львовской, Черновицкой, Одесской областях и Киеве был достаточно эффективным.

Надеюсь, свою эффективность для новых возможностей регионов докажет и реформа розничного акцизного налога на горючее. Наш расчет таков: по увеличенной ставке в 42 Евро за 1000 литров будет облагаться налогом все потребление горючего в Украине, а не только розничное через сеть АЗС. Госбюджет сможет получить 5 млрд. 300 млн. грн. дополнительных средств от акцизного налога. При этом за счет усовершенствования администрирования поступления в местные бюджеты увеличатся на 1,9 млрд., а бюджет страны получит еще 1 млрд. 200 млн. по НДС (посчитано на конечное потребление горючего физлицами). Суммарно государственная и местная казна увеличатся почти на 8,5 млрд. грн.

Для предпринимателей

Первое, что стоит выделить – нововведения в правах и обязанностях налоговых органов. Возможности для влияния человеческого фактора мы уменьшили значительно. А это значит, что улучшится сервис принятия отчетности и будет сокращено время ее оформления. Благодаря оптимизации программ, плательщики налогов смогут уточнять информацию о своих финансовых операциях, не приходя в налоговую.

Вертикаль взаимоотношений фискалов теперь выглядит так: координацией деятельности всех органов занимается Минфин. Именно Минфин будет анализировать поступления налогов, сборов, платежей, делать обобщающие налоговые консультации и координировать остальные, связанные с этими направлениями, вопросы.

Контрольно-проверочная работа закреплена исключительно за областными налоговыми органами. А вот районные налоговые инспекции теперь будут выполнять лишь задачи по сервисному обслуживанию налогоплательщиков, регистрировать их, вести учет, вводя нужные данные в Госреестр физлиц и Единый банк данных о налогоплательщиках - юрлицах.

Жизнь предпринимателям облегчит “электронный кабинет налогоплательщика”. Через него и только в электронном виде будут проходить налоговая отчетность, жалобы, акты проверок, возражения на акт, справки и другие документы. Здесь всю информацию можно просматривать и получать в нужной форме в реальном времени.

Разрывать в одностороннем порядке договор о признании электронных документов контролирующим органам мы запретили законодательно. И установили, что план-график документальных плановых проверок будет публиковаться на сайте Государственной фискальной службы до 25 декабря года, предшествующего проведению этих проверок. Формироваться и утверждаться этот план-график будет не по усмотрению фискалов, а через спецпорядок, разработанный Минфином.

Чтобы предпринимателям было проще разбираться в налоговых тонкостях, мы с 30 до 25 календарных дней уменьшили срок бесплатного предоставления индивидуальных налоговых консультаций. Регистрироваться и размещаться такие консультации смогут в единой базе на сайте Государственной фискальной службы в приоритетном порядке – сначала обобщающие, актуальные для всех, а затем индивидуальные.

В течение года – до 1 января 2018 – будет действовать порядок, когда индивидуальная налоговая консультация, предоставленная контролирующим органом письменно или в электронном виде до 31 марта 2017 года, освобождает налогоплательщика от ответственности, в том числе, финансовой, за какие-либо содержащие признаки налогового правонарушения действия.

Мы изменили процедуру рассрочки и отсрочки денежных обязательств или налогового долга. Теперь решение об отсрочке более чем на бюджетный год будет принимать Государственная фискальная служба по согласованию с Минфином, но только от суммы 1 и более миллион.

У предпринимателей появилось новое основание оформить налоговый залог. Право на него возникает с момента заключения договора о рассрочке или отсрочке денежных обязательств. А заявления по этому поводу будут формироваться в Единый реестр с ежедневным обновлением (опять-таки на сайте ГФС).

Жалоба на решение об отказе в регистрации налоговой накладной или расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных по новым правилам должна рассматривается не больше 10 календарных дней с момента регистрации у фискалов. Причем срок рассмотрения ни при каких обстоятельствах не может быть продлен.

Ошибиться при определении налоговых обязательств предпринимателей должностные лица налоговых имеют теперь право только один раз. Если в течение года в отношении налогоплательщика этим же должностным лицом будет принято еще одно неправомерное решение, дисциплинарной ответственности ему не избежать.

Если раньше для пени, начисляемой налогоплательщикам из-за самостоятельного исправления ошибок, использовалась учетная ставка НБУ в 120%, сейчас мы снизили ее до 100%.

Кроме того, внесли в закон уточнение, что срок для предоставления возражения на акт или справку о результатах проверки и копий документов к нему рассчитывается с дня, следующего за днем ??получения акта или справки. А сообщать о месте и времени рассмотрения возражений к акту проверки контролирующий орган теперь должен за 4 рабочих дня до дня рассмотрения (а не за 2, как было раньше).

Не будут платить…

Хорошие новости для неприбыльных организаций… С 2017 года государственные, коммунальные и находящиеся на балансе предприятий детские санаторно-курортные и оздоровительные учреждения, центры олимпийской подготовки, школы высшего спортивного мастерства, центры физического здоровья, центры по развитию физкультуры и спорта инвалидов, детско-юношеские спортивные школы, включая аналогичные учреждения и спортивные сооружения всеукраинских физкультурно-спортивных обществ, их местных ячеек и обособленных подразделений, согласно принятым парламентом изменениям в Налоговый кодекс, не платят налог на землю и налог на недвижимость.

В общем, изменений достаточно, и они неизбежны. Реформы есть реформы.