jusCAREtum. Адвокат клиенту адвокат

Сегодня Всемирный день защиты прав потребителей. Если гуглить, то первыми вы увидите сайты юристов и адвокатов. Мы готовы прийти к вам на помощь. Но что делать, если вы потребитель юридических услуг? Можете ли вы защититься от недобросовестного адвоката/юриста? Вот мои советы:

1. Место встречи играет роль. Маловероятно, что спутника/цу жизни вы встретите в притоне. Непродолжительное веселье будет, не вопрос. Так и с адвокатами. Старайтесь пользоваться рекомендациями близких, не ведитесь на рекламу на столбах, асфальте и т.п. А если вам импонирует юрист, которого вы нашли через звонок по объявлению "Решу любой вопрос", то вы сами этого хотели. Значит должны быть готовы к таким трудностям в ваших отношениях как «кидалово».

2. Доверяй, но проверяй. Никому не нужно верить на слово. Не стесняйтесь гуглить, является ли юрист адвокатом и что о нем знает интернет. Возможно, вы зря зашли в этот офис. Проверить любого адвоката можно через Единый реестр адвокатов Украины. Там указывается, приостановлено ли свидетельство. Если перед вами юрист, то в отличие от адвоката, привлечь его к дисциплинарной ответственности за ошибки и т.п. вы не сможете.

3. Штампы укрепляют любовь. Не пренебрегайте составлением договора. «Ударили по рукам» - это даже с родственниками и любимыми не работает. Что уж тут говорить о циничных адвокатах. К договору идеально заполнить дополнение - заказ услуг. Там можно детально прописать ваши ожидания от юриста. В случае возникновения неприятностей и вопросов вы всегда сможете вернуться к этой отправной точке.

4. Если хотите взыскать в будущем суммы, потраченные на правовую помощь, переходите на безнал. Наличные, конечно, приятнее и за них, как правило, следует скидка, но подтвердить эти оплаты в будущем будет сложнее.

5. Узнайте заранее, как и за что вам могут вернуть внесенные авансом деньги и предусмотрена ли эта функция вообще. Обратите внимание на существование дополнительных средств защиты клиента.

Juscutum застраховал свою ответственность перед клиентами в случае юридических ошибок. Это значит, что мы думаем о вас и застраховали свою профессиональную ответственность.