Для Гоструда закон не писан?

Не успели работодатели прийти в себя от сюрпризов в виде увеличения минимальной заработной платы, несоответствующих здравому смыслу размеров штрафов за неоформленных работников и за препятствование проведению «трудовой» проверки, как возникли предпосылки к очередному «сюрпризу».

Таким «трудовым» улучшением может стать новый порядок осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства о труде и занятости населения. На сегодняшний день этот порядок существует в виде проекта, который был обнародован на веб-сайте Госслужбы по вопросам труда еще в начале декабря 2016 года с целью его общественного обсуждения. Следует отметить, что проект вызвал особое внимание как работодателей, так и юристов. Ведь не секрет, что многие работодатели правдами и неправдами старались оптимизировать расходы, связанные с оплатой труда наемного персонала. Некоторые откровенно нарушали законодательство – не оформляя наемных сотрудников, некоторые оформляли часть работников, часть оставляли в тени или «страховались» гражданско-правовыми договорами (подряд, оказание услуг и т.п.). Существующий на сегодня Порядок проведения проверок[1] строго регламентирован положениями Закона Украины «Об основных принципах государственного контроля (надзора) в сфере хозяйственной деятельности» от 05.04.07 №877- V (далее по тексту – Закон №877), который закрепляет такие гарантии законности проверки как наличие исчерпывающего перечня оснований для ее проведения, условия допуска «контролеров» к проверке, права и обязанности проверяющих и проверяемых.

Даже поверхностный анализ предлагаемого Кабмином проекта порядка осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства о труде[2] (далее по тексту – Проект) наводит на мысль о том, что лицам, его готовившим, абсолютного ничего не известно о существовании Закона №877 и о закрепленных им основных принципах и порядке проведения государственного контроля.

Законом №877 закреплено, что осуществление государственного надзора (контроля) возможно только при наличии оснований и в порядке, определенных законом (ст. 3). Кроме того, исключительно законами устанавливаются способ (процедура осуществления государственного надзора (контроля)) и формы осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) (ст. 4). В Проекте идет речь о инспекционных посещениях и невыездных инспектированиях. По своей сути, это внеплановые мероприятия государственного надзора за соблюдением законодательства о труде. При этом, предполагается, что такие мероприятия будут проводиться при наличии отдельных, установленных не Законом №877, оснований, а оснований, которые содержит Проект.

Проект не предполагает вынесения распорядительного документа (приказа) о проведении инспектирования, как и не содержит положений о необходимости наличия направления на проведение мероприятий государственного контроля. Решение о необходимости посещения того или иного работодателя отнесено к компетенции инспектора труда. При этом, легитимность такого посещения будет подтверждать наличие у инспектора всего лишь служебного удостоверения. По замыслу авторов Проекта, наличие служебного удостоверения дает инспектору право беспрепятственно, в любое время суток осуществлять инспекционные посещения.

Проект предполагает возможность привлечения к проведению проверки сотрудников правоохранительных органов, что также противоречит положениям Закона №877. Закон такого «участия» при проведении мероприятий государственного контроля не предусматривает. Роль правоохранителей в такой проверке сомнительна – дублировать полномочия Гоструда – противозаконно, обеспечивать правопорядок – это и так их прямая обязанность. В целом, ряд противоречивых положений Проекта можно продолжать, однако следует отметить, что 27.01.17 состоялось общественное обсуждение Проекта и Государственная регуляторная служба Украины отказалась его согласовывать, что дает надежду на его приведение в соответствие с требованиями законодательства.

Если же Проект все-таки будет принят, в предложенной к обсуждению редакции, эффективности проведению проверок это не добавит. Приоритет норм Закона №877 над положениями подзаконного-нормативного акта даже не подлежит обсуждению. Это значит, что отсутствие предусмотренных Законом №877 оснований для проведения проверки, отсутствие у инспектора обязательного распорядительного документа для проведения проверки (направления) будут являться достаточным и обоснованным основанием для отказа в допуске к проведению проверки. Также напрашивается еще один вывод - если Проект примут, всю строгость инспектирования и неотвратимость наказания, за выявленные в ходе его проведения нарушения, в полной мере вкусят не имеющие надлежащей юридической защиты работодатели. Это, преимущественно, представители малого бизнеса, которые обращаются за юридической помощью уже по факту наличия проблемы – т.е. после проведения проверки. Согласно устоявшейся позиции Высшего административного суда Украины, допуск к проведению проверки нивелирует правовые последствия процедурных нарушений, допущенных контролирующим органом при ее назначении и проведении. Т.е. допустив к проверке, признать ее противозаконность будет очень и очень сложно.





[1] Порядок проведения проверок должностными лицами Государственной инспекции Украины по вопросам труда и ее территориальными органами, утвержденный приказом Минсоцполитики от 02.07.12 №390.

[2] Проект постановления КМ Украины «Некоторые вопросы реализации статьи 259 Кодекса законов о труде Украины и статьи 34 Закона Украины« О местном самоуправлении в Украине»».