|
|
|
Автор
Кнопки
|
Для Гоструда закон не писан?
01.02.2017 11:20
Не успели работодатели прийти в себя от сюрпризов в виде увеличения минимальной заработной платы, несоответствующих здравому смыслу размеров штрафов за неоформленных работников и за препятствование проведению «трудовой» проверки, как возникли предпосылки к очередному «сюрпризу».
Таким «трудовым» улучшением может стать новый порядок осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства о труде и занятости населения. На сегодняшний день этот порядок существует в виде проекта, который был обнародован на веб-сайте Госслужбы по вопросам труда еще в начале декабря 2016 года с целью его общественного обсуждения. Следует отметить, что проект вызвал особое внимание как работодателей, так и юристов. Ведь не секрет, что многие работодатели правдами и неправдами старались оптимизировать расходы, связанные с оплатой труда наемного персонала. Некоторые откровенно нарушали законодательство – не оформляя наемных сотрудников, некоторые оформляли часть работников, часть оставляли в тени или «страховались» гражданско-правовыми договорами (подряд, оказание услуг и т.п.). Существующий на сегодня Порядок проведения проверок[1] строго регламентирован положениями Закона Украины «Об основных принципах государственного контроля (надзора) в сфере хозяйственной деятельности» от 05.04.07 №877- V (далее по тексту – Закон №877), который закрепляет такие гарантии законности проверки как наличие исчерпывающего перечня оснований для ее проведения, условия допуска «контролеров» к проверке, права и обязанности проверяющих и проверяемых.
Даже поверхностный анализ предлагаемого Кабмином проекта порядка осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства о труде[2] (далее по тексту – Проект) наводит на мысль о том, что лицам, его готовившим, абсолютного ничего не известно о существовании Закона №877 и о закрепленных им основных принципах и порядке проведения государственного контроля.
Законом №877 закреплено, что осуществление государственного надзора (контроля) возможно только при наличии оснований и в порядке, определенных законом (ст. 3). Кроме того, исключительно законами устанавливаются способ (процедура осуществления государственного надзора (контроля)) и формы осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) (ст. 4). В Проекте идет речь о инспекционных посещениях и невыездных инспектированиях. По своей сути, это внеплановые мероприятия государственного надзора за соблюдением законодательства о труде. При этом, предполагается, что такие мероприятия будут проводиться при наличии отдельных, установленных не Законом №877, оснований, а оснований, которые содержит Проект.
Проект не предполагает вынесения распорядительного документа (приказа) о проведении инспектирования, как и не содержит положений о необходимости наличия направления на проведение мероприятий государственного контроля. Решение о необходимости посещения того или иного работодателя отнесено к компетенции инспектора труда. При этом, легитимность такого посещения будет подтверждать наличие у инспектора всего лишь служебного удостоверения. По замыслу авторов Проекта, наличие служебного удостоверения дает инспектору право беспрепятственно, в любое время суток осуществлять инспекционные посещения.
Проект предполагает возможность привлечения к проведению проверки сотрудников правоохранительных органов, что также противоречит положениям Закона №877. Закон такого «участия» при проведении мероприятий государственного контроля не предусматривает. Роль правоохранителей в такой проверке сомнительна – дублировать полномочия Гоструда – противозаконно, обеспечивать правопорядок – это и так их прямая обязанность. В целом, ряд противоречивых положений Проекта можно продолжать, однако следует отметить, что 27.01.17 состоялось общественное обсуждение Проекта и Государственная регуляторная служба Украины отказалась его согласовывать, что дает надежду на его приведение в соответствие с требованиями законодательства.
Если же Проект все-таки будет принят, в предложенной к обсуждению редакции, эффективности проведению проверок это не добавит. Приоритет норм Закона №877 над положениями подзаконного-нормативного акта даже не подлежит обсуждению. Это значит, что отсутствие предусмотренных Законом №877 оснований для проведения проверки, отсутствие у инспектора обязательного распорядительного документа для проведения проверки (направления) будут являться достаточным и обоснованным основанием для отказа в допуске к проведению проверки. Также напрашивается еще один вывод - если Проект примут, всю строгость инспектирования и неотвратимость наказания, за выявленные в ходе его проведения нарушения, в полной мере вкусят не имеющие надлежащей юридической защиты работодатели. Это, преимущественно, представители малого бизнеса, которые обращаются за юридической помощью уже по факту наличия проблемы – т.е. после проведения проверки. Согласно устоявшейся позиции Высшего административного суда Украины, допуск к проведению проверки нивелирует правовые последствия процедурных нарушений, допущенных контролирующим органом при ее назначении и проведении. Т.е. допустив к проверке, признать ее противозаконность будет очень и очень сложно.
[1] Порядок проведения проверок должностными лицами Государственной инспекции Украины по вопросам труда и ее территориальными органами, утвержденный приказом Минсоцполитики от 02.07.12 №390.
[2] Проект постановления КМ Украины «Некоторые вопросы реализации статьи 259 Кодекса законов о труде Украины и статьи 34 Закона Украины« О местном самоуправлении в Украине»».
теги:
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ввп Верховна Рада Верховная Рада Вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев Київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука Нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина Україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт юрист Ющенко Янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.