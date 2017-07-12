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Таможня даёт добро?!
12.07.2017 17:32
Борьба с коррупцией в Украине превратилась в какую-то национальную массовую забаву. Все западные партнеры в один голос твердят, что эта борьба должна быть главным приоритетом власти, создана целая плеяда органов – САП, НАБУ, НАЗК на подходе еще антикоррупционные суды… А толку ноль.
На днях звонили знакомые из Одессы, жаловались на то, что на Одесской таможне новый начальник невиданными темпами вводит коррупционные схемы и кошмарит бизнесменов. Собственно, Одесса всегда славилась своими схемами на таможне – все-таки крупнейший порт Украины. Но тому, что там творится ныне, говорят, позавидовал бы даже Калетник.
https://tamognjasxemu.net/articles/na-odesskoj-tamozhne-v-ijune-sobrali-13-mln-nalichnymi-za-rastamozhku-po-nizkomu-tarifu-/
Сегодня было время, чтобы проверить информацию. Интернет просто переполнен плодами бурной «деятельности» нового начальника. который и назначен-то был всего ничего – полтора месяца назад. Можно, конечно, предположить, что это все – заказная кампания против Александра Власова, но количество материалов зашкаливает. Уж слишком много разнообразных источников, включая, форум ОРД (кто знает специфику, тот поймет), подтверждают, например, новые расценки за расстаможку грузов.
http://w-n.com.ua/archives/11047
Рекомендую, к слову, ознакомится всем, кто мечтает заниматься бизнесом «по-новому» . Взятки теперь рассчитываются исходя из веса груза: обувь – по $ 350/тонна, ткань – по $ 150/тонна, игрушка - по $ 150/тонна, сумки - по $ 125/тонна, хозтовары - $ 4 000 за контейнер.
http://odessit.in.ua/news/odessa/nachalnik-odesskoi-tamojni-vlasov-naladil-novuyu-korrupcionnuyu-shemu-i-zagonyaet-v-nee-predprinimatelei/
Журналисты раскопали информацию, что только лишь за один июнь по таким тарифам было оформлено 358 контейнеров, а Александр Власов и его зам Антон Борисенко получили 1 млн 332 тыс. 200 долларов США.
Пока не понятно, доедет ли до Одессы "черная сотня" таможни. Может она вообще не существует нигде, кроме выступлений Гройсмана? Но вот ГПУ и НАБУ точно стоит обратить внимание на Одесскую таможню.
Самому Александру Власову было бы неплохо дать публичное заявление и объяснить суть сложившейся ситуации. Ведь если это все подтвердится на уровне следствия, то чистосердечное признание облегчит наказание. И еще, депутатской неприкосновенности у таможенников нет, так что Юрию Луценко не составит труда пропиарится на этой теме после неудачи в Верховной Раде.
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