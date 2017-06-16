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Что нынче творится с недрами Украины?
16.06.2017 06:55
Все недра страны принадлежат народу Украины, но вот
распоряжается ими такая себе служба по геологии и недрам. Так что мощнейший
сырьевой ресурс государства находится под колпаком у группы чиновников, которые
не всегда действуют в интересах все того же народа, если действуют вообще.
Хотя в Украине день геолога отмечается 2 апреля, страсти которые развернусь с госслужбой геологии и недрам напоминают более первоапрельский розыгрыш, правда уж больно затянувшийся. По сути, две недели служба прибывает на осадном положении, кабинеты незаконно удерживают такие чиновники Олег Кирилюк и Николай Фощий. То что в истории Украины неоднократные были случаи когда чиновников «выносили с креслом» в прямом смысле слова, никого не удивишь уже, но вот Кирилюк и Фощий туда изначально даже «не заносились», они по большому счету провели самозахват госслужбы.
Есть предположение, что Кирилюк и Фощий, не случайно оказались в Госгеонедрах Украины, это схему давно вынашивал министр экологии Остап Семерак. Он изначально после назначения положил глаз на это учреждение, ведь именно она выдает лицензии на газ, нефть, янтарь и так далее. Наверняка «успехи» бывшего министра Злочевского никак не дают ему покоя до сих пор.
Пока еще не действовала норма об обязательных конкурсах, Семерак упорно пытался «протащить» Фощия в 2016 году. Так были неоднократные пикеты Кабмина и в конце концов назначения отложили. Почему именно Фощий? В свое он работал генеральным директором госпредприятия «Южукргеология» и был уволен со скандалом после того, как аудитор обнаружил нерациональное использование предприятием государственных средств, многомиллионные задолженности по выплате зарплат работникам и доведения предприятия до банкротства. Очевидно, что с подобным «опытом» чиновник навряд ли бы уже смог не то что бы претендовать на должность такого масштаба, но и наверняка бы уже сидел в правовом государстве, но «Украина – это Европа», пока что только на словах.
В общем, не вышло у Семерака без конкурса поставить своего Фощия, то активисты мешали, то еще что-то, пришлось уже по новой процедуре запускать все с нуля. Естественно, на конкурс первым делом министр Экологии подает, все того же Николая Фощия. В октябре 2016 на этот конкурс конечно подается креатура Семераку - Николай Фощий. Никакие открытые уголовные дела не взбудоражили комиссию, и она не задумываясь выбирает его первым заместителем Госгеонедр. На том же конкурсе заместителем председателя избирают другого фигуранта осады службы - Олега Кирилюка.
Кирилюк нужен министру чтобы плотно контролировать добычу янтаря. Ведь он житомирский, и кому как не ему проще курировать янтарные копанки и всех их «старателей». Так что кадровый тандем весьма «успешно» и масштабно мог взяться за недра Украины, но не тут то было. На следующий день, после дня геолога, 3 апреля окружной Административный суд Киева отменил решение конкурсной комиссии. В правительстве не растерялись и назначили новый конкурс, но так и не дождавшись его проведения вовсе назначили Кирилюка временно исполняющим обязанности главы Госгеонедр, а Фощия его заместителем, такая себе рокировочка прошла. Правда, это решение Кабмина остановил все тот же окружной административный суд.
После этого у Кирилюка с Фощим наверно сдали нервы, и они 25 мая «захватили» помещение самовольно, если ранее рейдерство применялось к частной собственной, то это первый случай когда к целой госслужбе. Кому и как они выдают лицензии на распоряжения не понятно, но с учетом того что без минэкологии это было бы невозможно, можно четко проследить логику их шагов. Семерак представляет Народный фронт в правительства. Не для кого не секрет, что согласно социологии рейтинги политической силы на уровне обезжиренного кефира, так что времени осталось не много, а уровня «достижений» Николая Злочевского наверняка хочется добиться.
теги: Госгеонедра, Кирилюк, Фощий
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