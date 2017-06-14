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Судебная реформа: а судьи кто?
14.06.2017 18:47
Буквально на прошлой неделе вся страна наблюдала «шоу с вертолетами», а по официальной версии – крупномасштабную антикоррупционную операцию. Тогда военный прокурор вместе с министром внутренних дел организовали облаву на экс-налоговиков эпохи Клименко, им вменяли коррупционные деяния на миллиарды гривен. В общем, задерживали их пафосно, кучно и показательно, а выпускали на следующий день без лишней огласки и по одному. Буквально пара из них осталось под стражей, а остальные как ни в чем не бывало вышли под залог.
Сам генпрокурор, который на фоне этого экшна от читывался в парламенте о проделанной работе за год, возмутился в стиле НАБУ, дескать во всем виноваты проворовавшиеся и продажные суды, которые мешают правоохранителям бороться с коррупцией. Естественно, это никак не уменьшает роли самого Луценко, ведь его годовое прокурорство больше смахивает на имитацию бурной деятельности, нежели на кропотливый труд без лишней публичности. Будем честны: определенная логика в подобных заявлениях есть.
Действительно, украинская Фемида очень специфична, вроде и глаза у нее завязаны, только вот карманы открыты, да пошире, и это не только частное мнение. К примеру, Reuters считают, что одно из препятствий в украинской борьбе с коррупцией – это ее судьи. В свою очередь Transparency International отводят гордое первое место в Европе Украине, и не по развитию, росту экономики или прогрессу в реформах, а исключительно по уровню коррупции.
То, что вопрос судебной реформы назрел давно, не говорит только ленивый, а в последние годы он просто перезрел. Верховная рада еще в прошлом году внесла изменения в Конституцию в частности в этом вопросе, и вместо высшего совета юстиции у нас теперь высший совет правосудия. Но ведь это лишь декоративные изменения, суть которых - не обновление судейского корпуса, а сугубо перераспределение полномочий в пользу президента. Теперь гарант Конституции может не только назначать судей, но и формировать суды, а парламент от этого процесса практически полностью отстранен.
Естественно, теперь все, кто будут проходить через так называемую процедуру на «добропорядочность», будут прямо или косвенно «своими» для президента, как в свое время Татьков и Емельянов при Януковиче. Напомню, что вышеуказанные судьи руководили высшим хозяйственным судом Украины в период с 2011 по 2014 годов.
ГПУ даже осенью прошлого года возбудило дело, и со слов пресс- службы, с ледствие располагает доказательствами того, что в этот период подозреваемые фактически подчинили себе систему принятия судебных решений. В поле зрения попало около 7 тыс. случаев незаконного вмешательства в автоматизированную систему распределения дел и заявлений, а также вмешательство подозреваемых в деятельность судей с целью вынесения ими неправосудных решений в хозяйственных судах всех инстанций.
Естественно, вс е это окончилась как и с подавляющим большинством аналогичных дел: после информационного резонанса все утихло, а Емельянов даже подал документы на участие в конкурсе на должность судьи Верховного суда. Его, правда, высшая квалификационная комиссия не допустила, но он обжаловал ее решение в суде. Кто бы сомневался, что судья одного суда легко сможет себя защитить в другом, по принципу: ворон ворону глаз не выклюет.
Между прочим, в том же информационном агентстве Reuters конкретно приводят в пример все того же судью Емельянова с его электронной декларацией, где фигурируют крупные суммы налички и множество других «даров» . Естественно, фигурант все списывает на бизнес жены, а сам он всю жизнь жил и трудился на одну зарплату. Так вот, при зарплате в 238 тысяч гривен Емельнов задекларировал два земельных участка, два жилых дома и 12 квартир. Это никак не впечатлило его коллег по судейскому корпусу, они не увидели в этом несоответствия уровню его доходов и Емельянов спокойно прошел люстрационную проверку.
Буквально недавно появилась очередные пикантные подробности жизни А.Емельянова , точнее, в данном случае - его отдыха. Так вот, в роковые дни февраля 2014 года, судья гуляет в Куршавеле на 14 тысяч долларов . Да, за этот факт отстранить Емельянова нельзя от участия в конкурсе на должность в ВСУ, но это больше вопрос морального-нравственного характера, ведь, когда вся страна хоронила Небесную сотню, действующий на тот момент судья гулял как ни в чем не бывало на широкую ногу в элитном горнолыжном курорте Франции. Впрочем, когда проблемы индейцев интересовали шерифа?
Так что вопрос с судебной реформой стоит остро и ребром, и можно сколько угодно менять названия судебных институций, высшего совета юстиции, создавать новые квалификационные комиссии и советы добропорядочности, даже бесконечно перераспределять полномочия по назначению судей между президентом и парламентом – это ничего не даст. Ведь в большинстве случаев судебный корпус остается все тем же.
Пока не будет полной перезагрузки людей в мантиях, рассчитывать , что «вертолетные» облавы или показательные задержания на заседании правительства (как в случае с Бочковским ), что-то дадут - абсолютно наивно. Да, меняется власть, депутаты и президенты, а подобные Емельянову судьи все равно остаются в обойме.
Возможно, необходимо переходить к процедуре избрания судей, как это делается в Штатах, но это уже отдельный разговор для отдельного основательного текста.
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