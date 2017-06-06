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Социальные сети под санкциями: кто следующий?!
06.06.2017 16:44
В прошлом месяце как гром среди ясного неба, грянуло решение СНБО о запрете популярных российских соц. сетей (Вконтакте, Одноклассники), со слов верховного главнокомандующего все это делаетсяя для информационной защиты Украины. Правда почему это решение назрело только лишь через три года с начала гибридного конфликта одному СНБО известно.
На сегодняшний день mail.ru, Yandex и другие компании из санкционного списка Президента начали закрывать свои офисы. Кто-то после обысков СБУ, кто-то по собственному решению, не дожидаясь обысков (как Вконтакте). Закрыты офисы компаний, которые давали работу украинским гражданам. Вначале закрываются банки, теперь компьютерные и IT компании, следующие на очереди медиа. Много ли правительство Яценюка и Гройсмана создали рабочих мест? Вопрос, скорее, философский.
Хоть в дискуссии о закрытии социальных сетей можно услышать и аргументы за, то в рейдерских атаках на украинский бизнес аргументов за быть не может априори. Буквально на днях министр Аваков лично объявил войну рейдерству. Волна попыток отобрать бизнес, недвижимость, конфискации в интересах криминальных кланов набрали небывалых оборотов. Некоторое время назад я писал о ситуации вокруг Вячеслава Соболева. Он попал в огромный скандал с обвинениями в финансировании сепаратизма через сеть супермаркетов "Обжора". Хочу отметить, был несколько резок к господину Соболеву. Как большое видится из далека, так и с течением времени стало понятно, что дело не столь шито белыми нитками, как казалось вначале. Генеральный прокурор Юрий Луценко повторно подтвердил свои слова о том, что владеет достоверной информацией, что Вячеслав Соболев продал "Обжора". Циркулируют слухи, что интерес рейдеров, которые атакую Вячеслава Соболева, лежит в плоскости не его бывшей собственности в Донецке (ее отобрали как и остальные бизнесы наших граждан. Там бизнес можно вести только физических находясь в регионе. Выехал на день – и все потерял). Интерес рейдеров – его ресторан "Марио" в центре Киева. Это здание хотели отобрать люди Януковича-Пшонки, а теперь вот новые пришли.
Разумеется, последнее слово в этой истории скажет Суд. Но история с Соболевым показательная – силовые рейды, информационные кампании и все в целях заполучить чужой бизнес. У любого бизнесмена должна быть защита от таких действий. Защитится он может только в суде. Как раз в Украине сейчас проходит судебная реформа, так что обновленный суд должен вынести непредвзятое и объективное решения, но это все в том случае если СБУ в этот суд таки передаст дело Соболева, в чем уже есть большие сомнения.
теги: санкции, социальные сети
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