Операция «посадка». Двойное дно двойных стандартов

Последние несколько недель украинские правоохранительные органы преподают телезрителям и пользователям социальных сетей масштабный мастер-класс по манипуляции сознанием. На граждан, которые уже заждались хоть каких-то результатов расследований по резонансным делам минувших лет, вдруг обрушилась лавина «достижений»: сначала задержание Романа Насирова, а затем и еще более «крупная рыба» - Николай Мартыненко. Восторгу общества не было предела.





«Эффективность» таких манипуляций имеет несколько причин. «Благодаря» достаточно длительному периоду без каких-либо видимых результатов, для обывателя уже сам факт хоть какой-то «посадки» - это большое событие.





Никому нет дела до того, кто провел «спецоперацию» и пытается повесить себе на грудь медаль. ГПУ, СБУ, НАБУ, НАЗК, МВД, САП? – давайте говорить прямо, в этом разбирается только узкий круг «говорящих голов» в телевизоре.





Более того, уже практически не важно, кого именно задержали / посадили. «Папередник»? «Отец революции»? Прокурор или судья? Министр? Депутат? Все одним миром мазаны. В восприятии гражданина каждый, кто переступил порог властных коридоров – уже «запятнан».





Да и «статья», собственно говоря, уже тоже никого особо не будоражит. Коррупция? Сепаратизм? Неуплата налогов? Штраф за пьяное вождение? Давайте начистоту: люди хотят, чтобы все властьимущие попали в одну тюрьму и получили «справедливое наказание».





Доведя общество до такого состояния, власти очень легко проводить в умах широких масс «мягкое замещение». Мы не можем расследовать убийства героев Небесной сотни, мы как-то подзабыли о громком деле «бриллиантовых прокуроров», мы «случайно» выпускаем в Россию экс-«беркутовцев» - да мало ли дел «утекло сквозь пальцы» за постреволюционные годы из-за профессиональной несостоятельности правоохранителей?





После инцидента с экс-«беркутовцами» прокурор Сергей Горбатюк заявил, что на границе их не задержали, потому что не было постановления суда на задержание и силовой привод. Однако, дело экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова показывает: когда вам надо – вы задерживаете и без постановления суда, и без всяких законных оснований.





Но гражданин не должен этого замечать. Смотрите, мы задержали Насирова и Мартыненко. Это же не бывшие, это из нынешних, за них засчитайте нам пожалуйста по 10 очков и не говорите, что мы ничего не делаем. Это не беда, что потом они выходят под многомиллионные залоги и на поруки министров и депутатов (читай: никто и не собирался их задерживать на реальный срок).





Именно по этой причине, кстати, того же Мартыненко спокойно выпустили на поруки, ведь Украина для него – самое безопасное место, и за границу он сбегать не будет, потому что некуда. В Евросоюзе против него расследуется уголовное дело, в России точно его не ждут. А где еще как не в родном Киеве по команде может прийти на помощь сразу полКабмина?





Не беда, что такими действиями полностью дискредитируется судебная реформа, маргинализируется правоохранительная система, полправительства напрямую берет на себя ответственность за многомиллионные злоупотребления, а разговоры о люстрации и очищении власти навсегда можно прекратить как пустые!





Тот же механизм «замещения» в мозгах у рядового потребителя информационной каши используется и при «работе» с «попередниками». Тут самый яркий случай – задержание Александра Ефремова. «Вы же хотели наказания для «попередника»? Пожалуйста». Тот факт, что Ефремов едва ли не единственный, кто не выехал из страны, так как уверен в своей невиновности и никаких доказательств его вины не было и нет, и его просто «удобно» было задержать в самолете, без меры пресечения, без постановления суда на задержание – не покажут по телевизору.





Вы обратили внимание, насколько растянут во времени судебный процесс по делу Ефремова? Вы например знали, что по одному из вменяемых экс-главе фракции Партии регионов дел уже почти год не могут назначить даже предварительное слушание!? Можете себе представить то же самое по Мартыненко или Насирову? Рискну предположить – и некоторые данные дают основания говорить, что это предположение не беспочвенно – что у обвинения заканчиваются аргументы и как только дела окажутся в публичной плоскости, суд признает Ефремова невиновным. Причем не только по «экономическим» статьям, которые шиты белыми нитками, но и по «главному» «преступлению» - сепаратизму, обвинения по которому тоже трещат по швам.





Косвенно эти предположения подтверждает тот факт, что после последнего заседания в Старобельске, на котором Ефремову еще на два месяца продлили содержание под стражей, суд прекратил транслировать слушание дела онлайн. Как грустно пошутил один из адвокатов Ефремова – обвинению так проще будет врать.





Этот кейс, кстати, еще и яркий пример того, что не имея полправительства «товарищей» или тестя-миллиардера (как в случае с Насировым), выйти на свободу по закону под поручительство или залог практически нереально.

Конечно, победителям все, а побежденным – закон, но не до такой же степени.



