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Игорный бизнес выходит на тропу легализации
08.04.2017 07:48
В меморандуме
МВФ обнародованном на днях есть масса новаций помимо поднятия пенсионного
возраста и открытия рынка земли. К примеру, правительство Украине обязуется с
2018 года легализовать добычу янтаря и вернуть игорный бизнес.
Кто забыл,
эпопея с запретом игорного бизнеса в стране длится с 2009 года, пользуясь
случаем поджога в салоне игровых автоматов, Ю.Тимошенко будучи на тот момент
премьером с президентскими амбициями решила прикрыть всю индустрию, в надежд,
что это поможет ей выиграть выборы. Впрочем, президентом она так и не стала, а
вот запрет игорной сферы никакой пользы не принес. Игроков по стране не стало
меньше, но весь этот бизнес ушел в тень. Теперь существует под вывесками
компьютерных клубов и лотерей, но по прежнему приносить своим «хозяевам»
миллиардные прибыли, а бюджету Украины одни нули.
Только одни
лотереи, которые чуть ли не единственные еще не запрещены законом по данным
ГФС, в 2014 году перечислили налогов в бюджет - 318 млн. грн. Если бы рынок
игорного бизнеса был полностью восстановлен то эти цифры в десятки раз были
больше, посему МВФ и настаивает на восстановлении индустрии. Для сравнения, в
развитых странах поступления от игорного бизнес составляет 1-2% доходов
госбюджета.
Кто же сегодня «хозяйничает»
на рынке лотерей Украины? Наверное многие будут в шоке, но это российский
бизнес. Более 90% украинского рынка лотерей контролировали две структуры –
«Патриот», принадлежащая российскому миллиардеру Олегу Бойко и «М.С.Л»,
купленная структурами российской «Альфа-груп». Захватили они этот рынок еще в
2012 году в бытность попередников, на тот момент идея заведения лотерей в тень
очень понравилась Януковичу для получения «на карман» денег от российских
операторов.
Под них тогда
был принят закон о «О государственных лотереях», принятый в 2012 году, возлагал
на министерство Финансов обязательство разработать и утвердить новые
лицензионные условия. Сами условия не были разработаны не только тогда, но и
сейчас. Парадоксально, но на третьем году вооруженного конфликта, российские
компании работают без лицензии в Украине. Минфин и Правительство могли бы
провести перелицензирование участников рынка еще в 2014 году. Однако министр финансов
Данилюк, по каким-то причинам не хочет заниматься регуляторной деятельностью,
по сути, нанося урон национальным интересам страны и лишая государства сотен
миллионов гривен от лицензирования.
Естественно, ни
«Патриот» ни «М.С.Л.» не хотят никакого перелицензирования. С одной стороны,
это – дополнительные расходы, а главное – они не смогли бы купить бы лицензию
из-за санкций утвержденных РНБО.
Министерство
финансов постоянно жалуется что Украине нужны все новые и новые финансовые
заимствования от западных партнеров, хотя сами не используют нишу игрового
бизнеса для наполнения бюджета. Терпение лопнуло даже у МВФ, который указал
правительству где искать деньги внутри страны, а не только ходить с протянутой
рукой по миру.
К тому же идею
легализации игрового бизнеса поддерживает подавляющее большинство рядовых
украинцев. Согласно мартовскому опросу от социологической группы «Рейтинг» -
71% считает, что запрет был неоправданным и ущербным, но и на эти цифры
министру Данилюку наплевать по всей видимости, остается надеется на требования
МВФ.
Лицензия – самый
надежный способ детенизации и легализации игрового бизнеса в Украине, а также простой
и надежный путь противодействия уклонению от налогов. Определенно лицензия должна
стоить 200-250 млн грн в год. Высокая стоимость лицензии заставит операторов быть
ответственными и честными, и приведет к наполнению бюджета уже в этом году.
теги: игорный бизнес, лотереи, Данилюк
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