Игорный бизнес выходит на тропу легализации

В меморандуме МВФ обнародованном на днях есть масса новаций помимо поднятия пенсионного возраста и открытия рынка земли. К примеру, правительство Украине обязуется с 2018 года легализовать добычу янтаря и вернуть игорный бизнес.

Кто забыл, эпопея с запретом игорного бизнеса в стране длится с 2009 года, пользуясь случаем поджога в салоне игровых автоматов, Ю.Тимошенко будучи на тот момент премьером с президентскими амбициями решила прикрыть всю индустрию, в надежд, что это поможет ей выиграть выборы. Впрочем, президентом она так и не стала, а вот запрет игорной сферы никакой пользы не принес. Игроков по стране не стало меньше, но весь этот бизнес ушел в тень. Теперь существует под вывесками компьютерных клубов и лотерей, но по прежнему приносить своим «хозяевам» миллиардные прибыли, а бюджету Украины одни нули.

Только одни лотереи, которые чуть ли не единственные еще не запрещены законом по данным ГФС, в 2014 году перечислили налогов в бюджет - 318 млн. грн. Если бы рынок игорного бизнеса был полностью восстановлен то эти цифры в десятки раз были больше, посему МВФ и настаивает на восстановлении индустрии. Для сравнения, в развитых странах поступления от игорного бизнес составляет 1-2% доходов госбюджета.

Кто же сегодня «хозяйничает» на рынке лотерей Украины? Наверное многие будут в шоке, но это российский бизнес. Более 90% украинского рынка лотерей контролировали две структуры – «Патриот», принадлежащая российскому миллиардеру Олегу Бойко и «М.С.Л», купленная структурами российской «Альфа-груп». Захватили они этот рынок еще в 2012 году в бытность попередников, на тот момент идея заведения лотерей в тень очень понравилась Януковичу для получения «на карман» денег от российских операторов.

Под них тогда был принят закон о «О государственных лотереях», принятый в 2012 году, возлагал на министерство Финансов обязательство разработать и утвердить новые лицензионные условия. Сами условия не были разработаны не только тогда, но и сейчас. Парадоксально, но на третьем году вооруженного конфликта, российские компании работают без лицензии в Украине. Минфин и Правительство могли бы провести перелицензирование участников рынка еще в 2014 году. Однако министр финансов Данилюк, по каким-то причинам не хочет заниматься регуляторной деятельностью, по сути, нанося урон национальным интересам страны и лишая государства сотен миллионов гривен от лицензирования.

Естественно, ни «Патриот» ни «М.С.Л.» не хотят никакого перелицензирования. С одной стороны, это – дополнительные расходы, а главное – они не смогли бы купить бы лицензию из-за санкций утвержденных РНБО.

Министерство финансов постоянно жалуется что Украине нужны все новые и новые финансовые заимствования от западных партнеров, хотя сами не используют нишу игрового бизнеса для наполнения бюджета. Терпение лопнуло даже у МВФ, который указал правительству где искать деньги внутри страны, а не только ходить с протянутой рукой по миру.

К тому же идею легализации игрового бизнеса поддерживает подавляющее большинство рядовых украинцев. Согласно мартовскому опросу от социологической группы «Рейтинг» - 71% считает, что запрет был неоправданным и ущербным, но и на эти цифры министру Данилюку наплевать по всей видимости, остается надеется на требования МВФ.

Лицензия – самый надежный способ детенизации и легализации игрового бизнеса в Украине, а также простой и надежный путь противодействия уклонению от налогов. Определенно лицензия должна стоить 200-250 млн грн в год. Высокая стоимость лицензии заставит операторов быть ответственными и честными, и приведет к наполнению бюджета уже в этом году.