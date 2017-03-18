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«Насировское» дело не спасет НАБУ
18.03.2017 15:09
Вот и
добежала эпопея
со скандальным задержанием отстраненного главы ГФС до
своего логического конца, не прошло и недели как Роман Насиров спокойно вышел
на волю. Украинское общество абсолютно спокойно восприняло данную новость, ведь
никто в стране даже и не сомневался, что дело является постановочным.
Во-первых, само задержание и вручение подозрение после десяти вечера является нарушением. Впрочем, чего стоит лишь один вахтер, который долго не пускал хваленных детективов НАБУ в больницу Феофанию, многие из них со стыда бы сгорели перед своими товарищами.
Во-вторых, эта «гениальная» спецоперация была начата в четверг вечером, чтобы аккурат к воскресенью истекли 72 часа предоставляемые на выбор меры пресечения. Поэтому весь цирк который наблюдало гражданское общество с поиском дежурного судьи в выходной день свидетельствует о полном непрофессионализме организаторов задержания.
В-третьих, никакого бы ареста не было бы в принципе, если бы не давление улицы и народных депутатов. По сути, репутацию Сытника спасли Лещенко, Найем и Соболев которые блокировали суд, тем самым не давая выйти самому Насирова. Да, и спасли репутацию главы НАБУ сугубо сиюминутно, ведь массив собранный как защитой так и представителями международных организаций вполне достаточен чтоб ЕСПЧ легко оправдал Насирова ведь факт давления на суд неоспорим как и угрозы расправы над судьями.
Самое главное, во всей этой эпопеи – вопрос
подследственности. Ведь детективы НАБУ с зарплатой в районе 40 тысяч гривен вменяют
главе ГФС злоупотребление служебным
положением. Не ясно, есть ли в НАБУ у кого-то юридическое образование, но
Насирову инкриминируют не коррупционные деяния, а злоупотребление служебным
положением, которое при отсутствии аргументов могут переквалифицировать в
служебную халатность, и вообще это дело должна вести обычная прокуратора, раз
не зафиксирован факт коррупции.
Так что вся клоунада связанная с поимкой «крупной» рыбы, выглядит как наспех поставленная пьеса уездного погорелого театра. Единственная объяснения зачем эта постановка была организованна чтоб продемонстрировать западным партнерам что создание НАБУ было оправданно и средстве выделенные на него работают на борьбу с коррупцией в Украине.
Почему именно сейчас? В НАБУ едет ревизор, по факту
проверки двухлетней работы этого органа который все это время должен был
наводит страх и ужас на взяточников и коррупционеров. Аудитом будет заниматься
один из иностранцев, скорее всего связанный с главными странами-грантодателями
оплачивающими безрезультатную бездеятельность Артема Сытника, что в целом на
него наверняка наводит ужас.
Тут можно вспомнить не только отсутствие результатов в «посадке» коррупционеров, но и к примеру носки по 400 гривен закупленные для спецназа НАБУ. Самому же Сытнику вообще не о чем отчитываться, за два года ни один крупный взяточник не оказался за решеткой, включая бриллиантовый прокуроров, Бочковского и Чауса. За что глава НАБУ получил в прошлом месяце зарплаты 126 тысяч гривен совсем не ясно. В цивилизованном мире это все прекрасно понимают, Transparency International составило рейтинг коррупционных государств в Европе и наградило Украину почетным первым местом, все разговоры о том что НАБУ мешают работать, во всем виноваты суды уже никого не удовлетворяют, даже в деле с Насировым видна вся беспомощность и импотентность новосозданных антикоррупционных органов.
Так что, если аудит будет честным и беспристрастным, то Артему Сытнику вполне можно начинать собирать чемоданы, да и само НАБУ вполне может быть поддано обструкции и распущено за ненадобностью.
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