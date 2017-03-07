В преддверии новой коалиции

Чем ближе апрель месяц, тем больше слухов и разговоров о создании новой коалиции. Дело все в том, что к середине месяца можно будет выносить на голосование вотум недоверия правительству. С учетом отсутствия каких-либо достижений у Гройсмана, ему даже МВФ уже денег не дает, вопрос его отставки не выглядит таким уже фантастическим.

Учитывая последнюю эпопею с блокадой угля, позиции премьера выглядят как колос на глиняных ногах, вместо решительных действий, вместо деблокады любым из возможных способов, общество слышит очередной «плач Ярославны» и полное отсутствие решений. Даже глава МВД, уже заявил, что готов к силовому разблокированию и ждет только приказ, но вышестоящие лица попрятали головы в песок как страусы, и то что пол страны в скором времени вполне может остаться без света их это не волнует.

Еще одним показательным фактором о смене правительства свидетельствует трехдневная эпопея с задержанием Насирова. ГФС очень лакомый кусок и явно подлежит дележу среди возможных новых коалициантов.

Цирк с задержание Насирова длится утомил даже отъявленных любителей политических шоу. Начинает казаться, что органы делают все чтоб отстраненный глава ГФС так и не оказался за решеткой. Сперва спецназ НАБУ не мог попасть в палату к Насирову их не пускал вахтер, потом его везли в кардиология, в процессе ему якобы зачитал подозрение, хотя со слов адвокат он был в бессознательном состоянии.

В субботу детектив продолжился, с Феофании его вывезли в неизвестном направлении, оказалось для экспертизы состояния здоровья, далее суд, снова врачи, минирования суда, бол нива скорой помощи и снова Феофания.

Нечто подобное общество уже наблюдало и с делом Корбана и с Мосийчуком.

Так что, складывается ощущение что спецоперация НАБУ является чистой бутафорией согласованной с Насировым. Скорее всего важно его кресло главы ГФС, которое можно разменять в результате создания новой коалиция, а весь этот цирк для перекрытия. Плюс в очередной раз можно задвинуть обществу, что в Украине якобы борются с коррупцией, и не важно, что все дела НАБУ не доводятся до обвинительного приговора в суде.

Сам же Насиров вполне мог бы избежать этой участи, если б не такая закрытость в работе его ведомства, абсолютно надуманные конфликты и скандалы к примеру с той же Марушевской. Впрочем, спасение утопающих дело рук самих утопающих, как писали в двенадцати стульях Ильф и Петров.

Вопрос с коалицией является актуальным ведь с поиском кворума в парламенте все хуже и хуже. Абсолютно не важно кто ее будет пополнять Самопомощь или радикальная пария, но с новым соучастником придется делится должностями.

Тут одним Насировым и ГФС дело не решится, придется переходить к дележу кресел в правительстве, в этом случае важно сохранить баланс, между БПП и НФ, чтоб президент не узурпировал весь силовой блок. Учитывая что большего всего вопросов как раз таки к министрам от БПП, таким как Кутовой который никак не может посодействовать приватизации Укрспирт, или Климпуш-Цинцадзе которая ведает евроинтеграцией, но самой евроинтеграции не происходит, даже безвиза нет.

Так что главное, чтоб при коалициаде сохранился паритет между ее участниками, а министры которые зарекомендовали себя в позитивном ключе сохранили свои места, к примеру за юстицию точно можно быть спокойным.