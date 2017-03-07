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В преддверии новой коалиции
07.03.2017 21:14
Чем ближе апрель месяц, тем больше слухов и разговоров о
создании новой коалиции. Дело все в том, что к середине месяца можно будет
выносить на голосование вотум недоверия правительству. С учетом отсутствия
каких-либо достижений у Гройсмана, ему даже МВФ уже денег не дает, вопрос его
отставки не выглядит таким уже фантастическим.
Учитывая последнюю эпопею с блокадой угля, позиции
премьера выглядят как колос на глиняных ногах, вместо решительных действий,
вместо деблокады любым из возможных способов, общество слышит очередной «плач
Ярославны» и полное отсутствие решений. Даже глава МВД, уже заявил, что готов к
силовому разблокированию и ждет только приказ, но вышестоящие лица попрятали
головы в песок как страусы, и то что пол страны в скором времени вполне может
остаться без света их это не волнует.
Еще одним показательным фактором о смене правительства
свидетельствует трехдневная эпопея с задержанием Насирова. ГФС очень лакомый
кусок и явно подлежит дележу среди возможных новых коалициантов.
Цирк с задержание Насирова длится утомил даже отъявленных
любителей политических шоу. Начинает казаться, что органы делают все чтоб
отстраненный глава ГФС так и не оказался за решеткой. Сперва спецназ НАБУ не
мог попасть в палату к Насирову их не пускал вахтер, потом его везли в
кардиология, в процессе ему якобы зачитал подозрение, хотя со слов адвокат он
был в бессознательном состоянии.
В субботу детектив продолжился, с Феофании его вывезли в
неизвестном направлении, оказалось для экспертизы состояния здоровья, далее
суд, снова
врачи, минирования суда, бол нива скорой помощи и снова Феофания.
Нечто подобное общество уже наблюдало и
с делом Корбана и с Мосийчуком.
Так что, складывается ощущение что
спецоперация НАБУ является чистой бутафорией согласованной с Насировым. Скорее
всего важно его кресло главы ГФС, которое можно разменять в результате создания
новой коалиция, а весь этот цирк для перекрытия. Плюс в очередной раз можно
задвинуть обществу, что в Украине якобы борются с коррупцией, и не важно, что
все дела НАБУ не доводятся до обвинительного приговора в суде.
Сам же Насиров вполне мог бы избежать этой участи, если б не такая
закрытость в работе его ведомства, абсолютно надуманные конфликты и скандалы к
примеру с той же Марушевской. Впрочем, спасение утопающих дело рук самих
утопающих, как писали в двенадцати стульях Ильф и Петров.
Вопрос с коалицией является актуальным ведь с поиском кворума в парламенте
все хуже и хуже. Абсолютно не важно кто ее будет пополнять Самопомощь или
радикальная пария, но с новым соучастником придется делится должностями.
Тут одним Насировым и ГФС дело не решится, придется переходить к дележу
кресел в правительстве, в этом случае важно сохранить баланс, между БПП и НФ,
чтоб президент не узурпировал весь силовой блок. Учитывая что большего всего
вопросов как раз таки к министрам от БПП, таким как Кутовой который никак не
может посодействовать приватизации Укрспирт, или Климпуш-Цинцадзе которая ведает
евроинтеграцией, но самой евроинтеграции не происходит, даже безвиза нет.
Так что главное, чтоб при коалициаде сохранился паритет между ее участниками, а министры
которые зарекомендовали себя в позитивном ключе сохранили свои места, к примеру
за юстицию точно можно быть спокойным.
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