|
|
|
Автор
Архив автора
Кнопки
|
А судьи кто?
28.02.2017 10:57
Можно сколько угодно говорить о судебной реформе, о том что создан какой-то
совет из общественных деятелей который проверяет судей на добропорядочность, о
том что Украина получит обновленный Верховный суд, а когда то и заработает даже
антикоррупционный, а можно просто посмотреть одно коротенькое видео.
Так вот, наша «героиня» судья Соломенского районного суда города Киева
Виктория Кицюк. Посмотрев на то как она общалась с патрульными, называла их
«животными» сразу приходишь к выводу что судебная реформа удалась.
Человек в судебной мантии творит, что хочет прикрываясь своим иммунитетом.
Собственно, общество очень негодует касательно депутатской неприкосновенности,
но то как себя ведут судьи по-моему выходит за все парламентские рамки.
Сказать, что судейский иммунитет надо снимать, или по крайней мере как-то
ограничить, не сказать ничего. Представители фемиды зачастую ведут себя как
римские патриции, абсолютно плевав на рядовых плебеев. На Западе после такого
скандала судья бы не только извинился, но и подал бы в отставку, но к сожалению
мы живем в абсолютно других реалиях. В Украине институт добровольной отставки
не развит, и на уровне менталитета еще не скоро сформируется.
Так вот, судья Кицюк, помимо того, что вела себя явно по хамски, так еще и
наврала в пояснениях, так что одна надежда теперь на прокуратуру, может орлы
Луценко смогут как-то повлиять на действия судейского корпуса.
Ведь патрульные вели себя строго согласно закону и более чем корректно, в
отличии от судьи, посему безнаказанность
слуги фемиды в таком случае нанесет огромный урон как моральному
состоянию общества так и полиции, которая выглядит мальчиками для битья в
подобных ситувциях.
Если судьи так общаются с правоохранителями, можно представить как они
ведут себя с простым народом, и вообще моно ли от них ожидать гуманного и
справедливого судейства?
Можно сколько угодно рассказывать о судебной реформе, но пока в Украине
такие судьи остаются, для рядового украинца навряд-ли заметны какие-то
изменения. Можно еще сто раз это повторить, но ничего не изменится, как-бы
пафосно не выступал президент на эту тему. Судейских корпус подлежит замене, а
не только в косметическом ремонте на уровне Конституции.
Как говориться, а судьи кто?
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов Азаров Александр Прогнимак АТО Банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ВВП Верховна Рада верховная рада вибори війна влада власть война выборы газ геннадий балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера Киев київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация люстрація майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія Россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко ТКАЧУК трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт юрист ющенко Янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.