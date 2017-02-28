А судьи кто?

Можно сколько угодно говорить о судебной реформе, о том что создан какой-то совет из общественных деятелей который проверяет судей на добропорядочность, о том что Украина получит обновленный Верховный суд, а когда то и заработает даже антикоррупционный, а можно просто посмотреть одно коротенькое видео.

Так вот, наша «героиня» судья Соломенского районного суда города Киева Виктория Кицюк. Посмотрев на то как она общалась с патрульными, называла их «животными» сразу приходишь к выводу что судебная реформа удалась.

Человек в судебной мантии творит, что хочет прикрываясь своим иммунитетом. Собственно, общество очень негодует касательно депутатской неприкосновенности, но то как себя ведут судьи по-моему выходит за все парламентские рамки.

Сказать, что судейский иммунитет надо снимать, или по крайней мере как-то ограничить, не сказать ничего. Представители фемиды зачастую ведут себя как римские патриции, абсолютно плевав на рядовых плебеев. На Западе после такого скандала судья бы не только извинился, но и подал бы в отставку, но к сожалению мы живем в абсолютно других реалиях. В Украине институт добровольной отставки не развит, и на уровне менталитета еще не скоро сформируется.

Так вот, судья Кицюк, помимо того, что вела себя явно по хамски, так еще и наврала в пояснениях, так что одна надежда теперь на прокуратуру, может орлы Луценко смогут как-то повлиять на действия судейского корпуса.

Ведь патрульные вели себя строго согласно закону и более чем корректно, в отличии от судьи, посему безнаказанность слуги фемиды в таком случае нанесет огромный урон как моральному состоянию общества так и полиции, которая выглядит мальчиками для битья в подобных ситувциях.

Если судьи так общаются с правоохранителями, можно представить как они ведут себя с простым народом, и вообще моно ли от них ожидать гуманного и справедливого судейства?

Можно сколько угодно рассказывать о судебной реформе, но пока в Украине такие судьи остаются, для рядового украинца навряд-ли заметны какие-то изменения. Можно еще сто раз это повторить, но ничего не изменится, как-бы пафосно не выступал президент на эту тему. Судейских корпус подлежит замене, а не только в косметическом ремонте на уровне Конституции.

Как говориться, а судьи кто?