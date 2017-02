Плохой мир лучше любой войны, или мирные инициативы Артеменко Поделиться: Прокуратура АР Крым начала досудебное расследование по делу о государственной измене в отношении народного депутата Андрея Артеменко по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (статья «Государственная измена»). Несмотря на то, что подозрение нардепу не вручено, допросы в прокуратуре АРК уже проводятся, и даже поднят вопрос о запрете выезда за пределы Украины. Так, Андрей Артеменко сообщил: «Я вчера подал официальный запрос к руководству Госпогранслужбы о запрете моего выезда за границу. К сожалению, ответа пока не получил». Причиной для преследования органами прокуратуры стала публикация в издательстве The New York Times. Статья издания утверждала, что Артеменко через экс-советника по национальной безопасности Майкла Флинна передал президенту США Дональду Трампу предложение о возможных путях возврата Крыма и Донбасса Украине, а также о восстановлении партнерских отношений между США и РФ с последующим снятием санкций. Следует заметить, что личный адвокат Трампа Майкл Коэн, комментируя инициативы Артеменко, подтвердил свою встречу в Нью-Йорке с народным депутатом, однако опроверг сведения о передаче им документов в Белый Дом. «Многие назовут меня российским агентом, американским агентом, агентом ЦРУ. Но как найти решение для наших стран, если мы не будем разговаривать?» – так свою позицию Артеменко изложил изданию The New York Times. В чем преступность визита и встречи Артеменко в Нью-Йорке - остается вопросом для любого здравомыслящего украинца. Любая деятельность, направленная на скорейшее урегулирование конфликта на Востоке Украины и возврат территории Донбасса и Крыма в состав Украины является святой обязанностью любого украинца, а уж тем более, нардепа. На законодательном уровне, согласно ч.1 ст.17 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины» народный депутат имеет право вступать в взаимоотношения с должностными лицами и государственными органами иных стран от своего имени. «Главная идея - ситуация должна быть разрешена путем компромисса. А суть компромисса простая - после него каждая из сторон должна остаться в чем-то неудовлетворенной», - говорит Артеменко. Антитрамповская же риторика администрации Президента Порошенко и его команды уже нанесла непоправимый ущерб в отношениях Украины и нового правительства США. Артеменко своим визитом в США стремиться актуализировать вопрос Украины в новой администрации Трампа, пока та находится на стадии формирования, потому как потом будет поздно. Близорукость прокуратуры удивляет. Может, государственной изменой стоило бы считать сдачу Крыма стране-агрессору без единого выстрела или уплату налогов в казну России Липецкой фабрикой «Рошен»? Но органы прокуратуры в нынешнем виде не способны привлечь к ответственности виновных за эти деяния. На примере с Артеменко становится очевидным, что прокуратура - это инструмент избирательного политического преследования.

О Крыме Вопрос о возможности возмездного использования территорий на основе договорных отношений не является новизной в международной практике и именуется – International lease of territory. На практике, примерами могут послужить город Байконур, используемый РФ, но находящийся под суверенитетом Казахстана. К слову, плата за использование которого составляет более 170 млн. долларов в год, а Байконур в 4 раза меньше Крыма. Еще одним примером служит Гуантанамо, используемый США, но находящееся под суверенитетом Кубы. Более близким примером послужит Севастополь, который используется РФ, но находится под суверенитетом Украины. Кстати, этот договор был заключен еще в 1997 году и не был расторгнут даже после аннексии полуострова. Важно отметить: Артеменко заявляет, что аренда Крыма недопустима. Речь может идти исключительно о платном использовании отдельных инфраструктурных объектов, что, в свою очередь, на примере Байконура, принесет дополнительные средства в бюджет Украины. Вопрос о возмездном использовании Крыма, по мнению Артеменко, должен решаться исключительно на всеукраинском референдуме. Именно так мы сможем начать процесс восстановления суверенитета Украины на полуострове. К сведению, в 2010 году были подписаны Харьковские соглашений, которые продлили аренду Севастополя до 2047 г. Действующий Министр юстиции Павел Петренко заявил, что не планирует разорвать данные соглашения ради сбережения скидки на газ. Сразу возникает вопрос о том, куда смотрит Генеральная прокуратура Украины во главе с Луценко.

О внеблоковом статусе Украины Нашему правительству давно пора перестать жить иллюзиями и кормить народ пустыми обещаниями. То же самое касается внешней политики Украины. Очевидно уже для всех, что пока существует конфликт на Востоке, Украина не может быть принята в НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столлтенберг заявил, что в ближайшие 20-25 лет вопрос о вступлении Украины в Альянс подниматься не будет. Такую мысль поддерживают и иные члены Альянса. И это не удивительно. Во-первых, расширение Альянса на Восток усугубит и так сложные отношения Запада с Россией, что может привести даже к Третьей Мировой Войне, чего не хочет ни одна из сторон. Во-вторых, принятие в Альянс государства с неразрешенными территориальными спорами, а уж тем более военным конфликтом, прямо противоречит пунктам Устава самого Альянса. Положение с вступлением в Европейский Союз тоже не утешительное. По словам Председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, Евросоюз не намерен пополняться ни одной страной-кандидатом минимум до 2020 года, а Украина не является даже кандидатом на вступление. Такого же мнения придерживался и предшественник Юнкера Жозе-Мануэль Боррозу. «Украина к этому не готова ни сегодня, ни в ближайшем будущем. Так же, как и ЕС не готов принять такую страну, как Украина», – считает Баррозу. Трудно поверить, что администрация Президента Порошенко не знала о такой ситуации и позиции западных партнеров. Выходит, что все это время и по сей день украинский Гарант нагло и цинично врал выступая на мероприятиях и с экранов ТВ каждому украинцу. Артеменко, в свою очередь, говорит правду, которая заключается в том, что управление Украиной должно носить прагматичный характер, в интересах граждан Украины и государства в целом, а не кланов и политических групп под прикрытием властьимущих и силовиков.