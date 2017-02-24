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Похищение А.Гончаренко или операция - «ловля на живца»
24.02.2017 11:38
Его вели по длинному промерзлому коридору, запах сырости въедался в нос даже через плотный мешок надетый на голову, стало очевидно, что это подвал, причем с высокими потолками, каждый шаг конвоиров отбивался разгулистым эхом, что наводило еще больший ужас на заложника.
Вдруг конвой остановился, последовал глухой стук, и тяжелая железная дверь со скрипом отварилась, от страха у «объекта» вся душа ушла в пятки, ноги подкосились. Державшим его подруки практически пришлось заносить в помещение заложника.
Ему подставили деревянный стул с прямой спинкой, обычно на таких не высидишь и десяти минут в общепите, что уже говорить о предстоящей многочасовой экзекуции.
В помещение зашел старший по званию, приказал снять мешок с головы и развязать рот. Перед собравшимися оказался высокий худощавый мужчина средних лет с быстро бегающими глазами. Старший взял лампу и наклонился над задержанным, чтоб задать вопрос: «Herr Alexey Goncharenko?».
«Объект» потерял дар речи в один момент, ведь перед ним стоял офицер не то СС не то Абвера, а может и Штази, все атрибуты немецкой формы у него пронеслись перед глазами, но он так и не смог определить и просто кивнул головой.
«Ты это сделал?» - задал следующий вопрос офицер в черной форме, которая сидела с иголочки, и показал фотографию разрисованного фрагмента Берлинской стены возле посольства ФРГ в Киеве. Минутная пауза повисла в воздуха, сидящий на стуле понял, что его сейчас ожидает.
«Внесите сюда каленое железо» скомандовал конвоирам офицер, «Может в газовую камеру его, и делов? Он ведь так любил смотреть на горящих соотечественников в доме Профсоюзов?» прозвучало в ответ…
Не выдержав накала страстей Алексей Гончаренко с диким криком проснулся, холодный пот ручьем бежал со лба.
«Тише, тише, разбудишь всех» пробормотала спросонья супруга. Алексей вскочил, и нервно начал наматывать круги по комнате, бубня себе под нос какую-то несуразицу.
«Да успокойся ты» продолжила супруга, «это ведь постановочное похищения, ты ж неоднократно смотрел голливудские детективы, где все было так мастерски поставлено, метод - ловля на живца называется».
«Где Голливуд, и где СБУ с Прокуратурой? Согласно их плану спецоперации это больше тянет на творчество Карпенко-Карого или Поплавского, ни ума ни фантазии, аж тошно от скудости сценария» – добавил никак не успокоившимся голосом Гончаренко.
«А вдруг они меня всерьез сдадут похитителям? Ведь с утра до вечера эксперты-политологи трубят, что для Порошенко нужны сакральные жертвы из числа своих однопартийцев, чтоб в очередной раз обвинить во всем Руку Кремля. Я как никто лучше подхожу, верный штык президента, получал по морде в Крыму, не побоялся ездить в Москву в поддержку Савченко, правда это конечно, погорячился, но то такое. Да и многим из своих могу составить конкуренцию по партии, вдруг они меня подставить решили под видом этой инсинуации??» - растеряно добавил Алексей.
«Ой, какая конкуренция, какая партия, ты их уж столько переменял, что должно быть стыдно смотреть в глаза собственным избирателям на округе» - парировала супруга.
«Вот не понимаю я» - возмутился непризнанный сын бывшего мэра Одессы «почему Порошенко можно было быть отцом основателем партии Регионов, и теперь ему за это ничего, а Гончаренко рядовым партийцем нет. Где справедливость? Когда меня перестанут этим попрекать?»
«Леша, ищи во всем позитивные стороны. Ну допустим, выкрадут тебя не понарошку, а по настоящему, используешь это для карьеры, как говорится, все пиар кроме некролога» - подколола мужа, «Чуть что пришьют ухо как Булатову и станешь как он министром, ты ведь давно мечтал, даже подписи собирал в парламенте».
«Эх, вот почему ж со мной все не как со всеми, Булатова жалели, а с меня только смеяться будут. Вон, стоило начать собирать подписи на должность министра здравоохранения, как тут же в Интернете пошел мем: Гончаренко сперва назначить лечащим врачем президента. Так и сейчас, выйду я завтра на пресс-конференцию после успешной спецоперации, высмеют все, даже коллеги по Верховной Раде, скажут, что целый народный депутат - наживка для каких-то мелких сепаров. Такого еще в истории украинского парламентаризма не было, какой позор. А если по настоящему?» - продолжил роман сомнений Алексей.
«Чуть, что приставят к награде» - расхохоталась супруга, которая с интересом наблюдала за метаниями собственного мужа.
«Какая награда? Лучше деньгами, да побольше, впрочем, кому они уже нужны будут… Беда в том, что и в этом случае засмеют и затролят, а не сделают героя как в свое время из Савченко. Будут высмеивать, что это подарок Путину на день защитника отечества, недоброжелатели начнут сбор средств смсками, для похитителей чтоб меня ни в коем случае не возвращали, на всех каналах будут трубить что я никому не нужен вот меня и найти не могут» - монотонно продолжал главный герой. Гончаренко был настроен продолжать монолог в стиле страданий юного Вертера, но прозвенел телефонный звонок.
«Алексей выходите на улицу, время спецоперации настало» - скупо отвесили на другом конце провода. Далее последовали короткие гудки.
теги: Гончаренко, похищение, Порошенко
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