Украина страна победивших антикоррупционных органов

Под конец прошлого года Transparency International составило рейтинг коррупционных государств в Европе и наградили нашу родную державу первым местом в Европе. Увы, но Украина, оказалась первой не по уровню жизни, здравоохранению или образованию. Нам есть чем гордится - наши коррупционеры даже обошли своих коллег из Босния и Герцеговина, Армении, Молдова, и России.

За два с лишним года выстроена целая плеяда органов по борьбе с коррупцией в Украине: НАБУ, антикоррупционный прокурор, национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и парламентский антикоррупционный комитет, на подходе специализированный антикоррупционный суд.

У любого не знающего всех тонкостей и деталей иностранца должно сложиться мнения, что Украина это страна победившей коррупции, но увы.

В Transparency International, раскусили имитацию бурной деятельности по борьбе с коррупцией в Украине, и выписали неутешительное первое место. Ведь создав целую грядку из новых структур, власть просто развела бюрократию, которая сама порождает коррупцию.

Главному борцам с коррупцией и по совместительству главе НАБУ, Артему Сытнику не о чем отчитаться на сегодняшний день, его деятельность носит сугубо пиар-информационный характер. Чего стоит, показательное задержания судьи Чауса, взяли его на «горячем», при получении взятки в сто пятьдесят тысяч долларов. Шума было много с его «банками» с деньгами, но он спокойненько подался в бега.

Борьба с коррупцией носит исключительно, медийный характер. Все мы наблюдали очень показательный арест главы государственной службы чрезвычайных происшествий Бочковского, прямо на заседании правительства на него надели наручники, но до приговора так дело за полтора год так и не дошло.

Данные уголовные дела, если не развалены, то затягиваются, как в случае с «бриллиантовыми прокурорами» с одной целью – сместить фокус внимания общества от них. Потом можно их спустить на тормозах, ведь ворон ворону глаз не выклюет.

Украинская борьба с коррупцией сводиться лишь, к показательным задержаниям и максимум арестам, а по итогу аж четыре обвинительных приговора по высокопоставленным взяточникам за прошлый год.

Вы спросите почему так? Куда уходят миллионы на содержание этого злополучного НАБУ? Между прочем на этот год в Госбюджете на этот год заложено, не много ни мало 733 миллиона гривен.

Все потому, что фигура главы НАБУ весьма неоднозначная, если не однозначно скандальная. С 2011 года Сытник уволился из Кировоградской прокуратуры и подался на вольные хлеба в адвокатуру. Правда вольными, они долго не были и стал он работать в юридической компании не менее одиозного в свое время прокурора Гайсинского, где брал на себя самую грязную работенку.

К примеру, был адвокатом – следователя Грабика, который сажал в тюрьму Юлию Тимошенко, затем был адвокатом бывшего прокурора Киевской области, незаконно выпускал убийцу Лозинского. Навряд ли после революции Достоинства, с таким «бэкграундом», можно было занять такую высокую должность.

Но даже чисто по формальным процедурам, если б Сытник не утаил это, конкурсную комиссию пройти б ему не удалось так точно. Навряд-ли, об этом не догадывались в администрации президента и сознательно закрыли на это глаза. Логика выбора проста, держать ручного главу НАБУ с помощью компромата, который можно выкинуть в прессу в любой момент.

Самое смешное, что Артем Сытник – сам является фигурантом отдельных уголовных производств. К примеру, есть информация, что некоторые члены Совета общественного контроля при НАБУ подали ложную информацию о себе, а Сытник отказался их увольнять. В частности, речь шла о широко известном, главе Общественного совета Виталия Шабунина, который не задекларировал земельный участок, а также гранты от посольства «на борьбу с коррупцией» и доходы от операций со столичной недвижимостью. Коррупция на грантах «на борьбу с коррупцией» - это чисто украинское ноу-хау.

Так что не стоит удивляться, если Генпрокуратура в скором времени подготовит подозрении Сытнику, с дальнейшим отстранением его от должности главы НАБУ. Вы еще спрашиваете почему борьба с коррупцией не двигается с места? Украина – страна победивших антикоррупционных органов, а не коррупции, увы.