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Блокада, блокадники и последствия
19.02.2017 21:10
Вся последняя неделя прошла под аккомпанементом заявлений политиков и первых государственных лиц на тему блокады угля с неконтролируемой территории Донбасса.
Президент, премьер и профильным министр высказались однозначно, с критикой
инициативы народных депутатов, мотивируя это тем, что продолжение блокады на
Донбассе неизбежно приведет к экономическим потерям. Причем потери будут, нести
не только предприятий олигарха Ахметова, ведь угольные шахты в ОРДЛО принадлежат
в основном компании ДТЭК, но и миллионы украинцев. Ведь, уголь везется на ТЕЦ
которые производят электроэнергию и тепло, так что угроза веерных отключений
нависла практически над всей Левобережной Украиной.
Одним из ключевых аргументов
защищающий закупку угля – уплата налогов. Заводы ДТЭК только в прошлом году
перечисли в бюджет Украины 36,1 млрд гривен налогов, оборот между происходит в
национальной валюте, зарплата шахтерам также начисляется в гривне на карточки
украинских банков. Так, что когда Гройсман, заявляет, что блокада -
экономическое преступление против Украины, в этом есть определенная правда.
Отцы основатели блокады, народные депутаты Семенченко и Парасюк больше
апеллируют к морально-нравственной стороне этой бессрочной акции, мол во время
войны никакой торговли с оккупированной территорией, а то эта экономическая
кооперация как финансовая подпитка затянувшегося конфликта на востоке Украины
конца края которому не видно.
Правительство ввело чрезвычайное положение в энергетике, правда пока что
ничего чрезвычайного в домах рядовых украинцев еще не произошло, но со слов
министра Насалика угля антрацитовой группы в стране хватит от двух до четырех
недель, а дальше веерные отключения если блокадники не умерят свой пыл.
Далее прозвучал голос из Вашингтона, где высказали огромную обеспокоенность
блокадой и намекнули, что выступают за поставку угля с ЛДНР, такого же мнения
придерживаются в нормандской четверке.
На совете РНБО было принято решение поручить МВД и СБУ принять по
обеспечению общественного порядка в районе проведения антитеррористической
операции в Донецкой и Луганской областях. Достаточно неоднозначная
формулировка, можно трактовать как силовой разгон блокады, а можно как и просто
наблюдение за ними и общественным порядком.
Уже к концу недели стало ясно, что ключевой фигурой от которой все будет
зависит с этой эпопеей - Арсен Аваков.
Собственно, у министра внутренних дел, золотая акция, и от его действий зависит
ход событий. Так что, оттого какую бы он занял позицию мог быть как силовой
исход конфликта так и мирный.
Сегодня появилась официальная реакция министра внутренних дел, где он четко
дал высказал свою позицию, что за блокадой просматриваются политические амбиции
отдельных политиканов и разрешить ситуацию можно только в сфере публичной
коммуникации, то есть ни о каком штурме редутов на железнодорожных путях речи
идти не может.
Действительно, стоит отделять вопрос торговли с ЛДНР как таковой, и пиар на
ней теме, чем и занимаются Семенченко с Парасюком. Навряд ли, призывы главы МВД
к здравому смыслу блокадников подействуют, ведь они явно преследуют
политические цели. Блокада ведь началась не год и не два назад, а аккурат к
третьей годовщине расстрела на Майдане, так что силовой разгон сыграл бы на
руку инициаторам акции, они бы так смогли мобилизировать протестные настроения,
но благо в руководстве МВД уже дали понять, что на этот трюк идти не будут.
Другой вопрос, что делать с этой эпопеей, ведь порядка 125 тысяч шахтеров и
рабочих задействованы в добыче угля на оккупированных территориях, а на
подконтрольной, около 300 тысяч. Они, а также их семьи останутся без средств
для существования, но похоже, нескольким сотням организовавших блокаду глубоко
наплевать. Пиар все – жизни остальных ничто!
теги: Блокада, уголь, Семенченко, Аваков
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