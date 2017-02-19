Блокада, блокадники и последствия

Вся последняя неделя прошла под аккомпанементом заявлений политиков и первых государственных лиц на тему блокады угля с неконтролируемой территории Донбасса.

Президент, премьер и профильным министр высказались однозначно, с критикой инициативы народных депутатов, мотивируя это тем, что продолжение блокады на Донбассе неизбежно приведет к экономическим потерям. Причем потери будут, нести не только предприятий олигарха Ахметова, ведь угольные шахты в ОРДЛО принадлежат в основном компании ДТЭК, но и миллионы украинцев. Ведь, уголь везется на ТЕЦ которые производят электроэнергию и тепло, так что угроза веерных отключений нависла практически над всей Левобережной Украиной.

Одним из ключевых аргументов защищающий закупку угля – уплата налогов. Заводы ДТЭК только в прошлом году перечисли в бюджет Украины 36,1 млрд гривен налогов, оборот между происходит в национальной валюте, зарплата шахтерам также начисляется в гривне на карточки украинских банков. Так, что когда Гройсман, заявляет, что блокада - экономическое преступление против Украины, в этом есть определенная правда.

Отцы основатели блокады, народные депутаты Семенченко и Парасюк больше апеллируют к морально-нравственной стороне этой бессрочной акции, мол во время войны никакой торговли с оккупированной территорией, а то эта экономическая кооперация как финансовая подпитка затянувшегося конфликта на востоке Украины конца края которому не видно.

Правительство ввело чрезвычайное положение в энергетике, правда пока что ничего чрезвычайного в домах рядовых украинцев еще не произошло, но со слов министра Насалика угля антрацитовой группы в стране хватит от двух до четырех недель, а дальше веерные отключения если блокадники не умерят свой пыл.

Далее прозвучал голос из Вашингтона, где высказали огромную обеспокоенность блокадой и намекнули, что выступают за поставку угля с ЛДНР, такого же мнения придерживаются в нормандской четверке.

На совете РНБО было принято решение поручить МВД и СБУ принять по обеспечению общественного порядка в районе проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях. Достаточно неоднозначная формулировка, можно трактовать как силовой разгон блокады, а можно как и просто наблюдение за ними и общественным порядком.

Уже к концу недели стало ясно, что ключевой фигурой от которой все будет зависит с этой эпопеей - Арсен Аваков. Собственно, у министра внутренних дел, золотая акция, и от его действий зависит ход событий. Так что, оттого какую бы он занял позицию мог быть как силовой исход конфликта так и мирный.

Сегодня появилась официальная реакция министра внутренних дел, где он четко дал высказал свою позицию, что за блокадой просматриваются политические амбиции отдельных политиканов и разрешить ситуацию можно только в сфере публичной коммуникации, то есть ни о каком штурме редутов на железнодорожных путях речи идти не может.

Действительно, стоит отделять вопрос торговли с ЛДНР как таковой, и пиар на ней теме, чем и занимаются Семенченко с Парасюком. Навряд ли, призывы главы МВД к здравому смыслу блокадников подействуют, ведь они явно преследуют политические цели. Блокада ведь началась не год и не два назад, а аккурат к третьей годовщине расстрела на Майдане, так что силовой разгон сыграл бы на руку инициаторам акции, они бы так смогли мобилизировать протестные настроения, но благо в руководстве МВД уже дали понять, что на этот трюк идти не будут.

Другой вопрос, что делать с этой эпопеей, ведь порядка 125 тысяч шахтеров и рабочих задействованы в добыче угля на оккупированных территориях, а на подконтрольной, около 300 тысяч. Они, а также их семьи останутся без средств для существования, но похоже, нескольким сотням организовавших блокаду глубоко наплевать. Пиар все – жизни остальных ничто!