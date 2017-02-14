Можно ли лишить мандата за финансирование терроризма?

Прошло уже три недели с тех пор, как в Едином реестре судебных решений были обнародованы схемы незаконной работы торговой сети «Обжора» на территории оккупированных территорий Донбасса. Тогда я задался вопросом : как на эти факты, зафиксированные Службой безопасности Украины, будут реагировать Президент Петр Порошенко и Генеральный прокурор Юрий Луценко. Ведь учредитель «Обжоры» - Вячеслав Соболев – является депутатом Киевского областного совета от фракции Порошенко «Солидарность», а Юрий Луценко в свое время лично вмешивался в скандал с баллотированием Соболева, пообещав исключить его из списков. Не исключил.

Ожидаемо, реакции не последовало. Какой она могла бы быть? Если не публичное порицание (хорошо, для Президента кейс Соболева наверняка достаточно мелкий, чтобы на него лично реагировать), то как минимум кадровые решения по партийной линии. Например, фракция могла бы поставить вопрос об исключении Соболева и лишении его мандата перед руководством Киевоблсовета .

Законодательно процедура досрочного лишения полномочий депутата местного совета достаточно либеральна. Выход из депутатства, кроме смерти, возможен при выходе из гражданства / выезде на ПМЖ за границу, избрании или назначении на другую должность, признании судом без вести пропавшим или недееспособным. Кроме того, предусмотрен достаточно хлопотный и долгоиграющий механизм отзыва депутата по народной инициативе, а также лишение «корочки» при вынесении решения суда, предусматривающего лишение свободы. Альтернатива – если суд накажет депутата за коррупционные действия. Если приговор не предусматривает тюремного заключения, местный совет, тем не менее, тоже может принять решение о лишении мандата.

Финансирование терроризма – ст. 258-5 Уголовного кодекса – предусматривает тюремное заключение на срок от 5 до 8 лет. Таким образом, у Киевского областного совета есть все основания требовать лишения его мандата как только решение суда вступит в законную силу.

Это с формальной точки зрения. По факту же, имея подмоченную репутацию убежища для сепаратистов, Киевоблсовету стоило бы принять политическое решение и лишить Соболева его депутатских привилегий хотя бы на основании п. 3 ст. 8 профильного закона о депутатах местных советов. То есть за несоблюдение этических норм. Ведь согласитесь, вряд ли можно назвать этической работу в облсовете и координацию работы преступных группировок на неподконтрольной Украине территории. А о том, что Соболев лично осуществлял такую координацию работы сети «Обжора» и получал за это немалое вознаграждение – красноречиво свидетельствуют справочные материалы СБУ.

Важно, что инициировать лишение Соболева мандата должны не другие политсилы, а сама фракция «Солидарность» в Киевоблсовете. Это продемонстрирует, что депутаты еще хоть как-то прислушиваются ко мнению избирателей и к собственному инстинкту самосохранения, а не только руководствуются в повседневной жизни бандитскими принципами круговой поруки. Более того, это выбило бы козыри из рук оппонентов Президента, которые считают, что замалчивая ситуацию с Соболевым, он тем самым одобряет незаконную торговлю с террористами на Донбассе.

Сильным ходом мог бы стать и добровольный отказ Соболева от депутатского кресла. Если человеку нечего скрывать, и он готов сотрудничать со следствием для установления истины, то он не будет скрываться за ширмой депутатских полномочий. Тем более, что неприкосновенности или каких-либо других «супербонусов» мандат депутата областного совета давно не дает.

Еще одним бенефициаром от лишения Соболева мандата могл и бы стать глава облсовета Анна Старикова и выдвинувшая ее фракция «Батькивщина», для которых очищение совета от порочных коллег значительно добавило бы электоральных баллов на фоне борьбы с БПП на всеукраинском уровне.

Сейчас вопрос в том, кто первым сорвет «стоп-кран» и соберет все сливки с процесса лоббирования, а затем принятия депутатским корпусом решения о снятии депутатских полномочий с Вячеслава Соболева. Ведь уровень поддержки этого вопроса может стать реальным барометром восприятия коррупции и беспредельного взаимодействия с терроризмом не только в облсовете, но и в целом по стране.