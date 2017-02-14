Фонд гарантирования вкладов работает на разрушение банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц, который согласно законодательству, должен защищать интересы вкладчиков банков, укреплять доверие к банковской системе, стимулировать привлечение денег в систему, и, наконец, обеспечивать эффективный вывод с рынка неплатежеспособных банков, в действительности осуществляет диаметрально противоположное.

Представители Фонда полностью извратили саму идею создания структуры, чем низвели ее авторитет в стране практически к нулевой отметке. Все, кто сталкивался с произволом представителей Фонда, могут подтвердить абсолютно стяжательский подход к активам, которые переходят ему в управление с очередным, ликвидируемым банком. Первое, что по-настоящему беспокоит временных администраторов, когда они заходят в офисы банков, – это состояние кредитных портфелей с целью их дальнейшей монетизации. Представители Фонда за последние 4 года отполировали «химические схемы» с заемщиками, которые позволяют даже качественные активы в момент превратить в проблемные.

Такие действия Фонда подтолкнули большинство банков, которые побывали под управлением временной администрации, отстаивать свои права в судах, и делают это достаточно успешно.

Показательный пример – история «УкрИнбанка», который НБУ, несмотря на наличие иностранного инвестора, заявившего о своем намерении войти в капитал банка, ликвидировал. Приведу всего один, но очень показательный факт, того как действительно НБУ пытается «стимулировать привлечение денег в систему». Когда инвестор официально сообщил НБУ, что готов войти в капитал банка, в НБУ посмеялись, мол, никак не успеете вовремя подготовить необходимые документы.

http://www.epravda.com.ua/rus/columns/2016/08/12/602201/

Тем не менее, акционеры банка оспорили решение регулятора в судебном порядке и сегодня пытаются восстановить деятельность правопреемника ПАО «УкрИнбанк» – ПАО «Укринком». О бъем рабочих активов компании составляет более 3 млрд грн, что более чем вдвое превышает сумму ее обязательств перед вкладчиками, выполнить обязательства перед которыми компания готова. НО! Заемщики получили индульгенцию от временных администраторов , а здесь их было двое - И. Белая и Р. Оберемко , не платить по кредитам . Временные администраторы обещали заемщикам дисконт, в среднем около 30% от суммы кредита, и открыто призывали вовсе не обслуживать их. Речь идет о таких крупных брендах как: ПАО «Оболонь» – более 2 00 млн грн, «Облавтодор» – более 70 млн грн, ЗАО «Компания Росток» – более $5 млн, «Водосточные системы» – $3 млн, ТМ «Новий з і р» – более $1 млн .

К слову, все эти и другие недобросовестные заемщики до сих пор пытаются уйти от ответственности по кредитам, выжидают, чем же закончится ситуация по противостоянию с одной стороны НБУ и Фонда, с другой – акционеров банков, выигравших суды.

Смешно, но, уходя из «УкрИнбанка» Фонд и здесь повел себя как кот нашкодивший: уже более 6 месяцев он удерживает у себя трудовые книжки сотрудников «УкрИнбанка», не выплачивая долги по зарплате, и, не предоставляя возможность людям уволится. Но, как заявили сами сотрудники, некоторым из них все же выдали трудовые книжки, но! только в обмен на отказ от расчетных. Вот вам – государственный законный подход к решению вопроса!

Следующий факт. В руки к журналисту А. Дубинскому попали документы, «которые могут стать основанием для возбуждения уголовных дел против чиновников НБУ и Фонда гарантирования вкладов сразу по нескольким статьям, главная из которых – ст 364 УК Украины: злоупотребление властью. Во-первых, из документов следует, что Фонд гарантирования вкладов собирается оставить в ликвидационной массе (Платинум Банка) средства МТС-Украина на 250 млн грн, по которым МТС неоднократно выигрывала суды и требовала реакции НБУ. Во-вторых, кроме "кидка" МТС, в Фонде готовят и аферу со средствами Международной финансовой корпорации (IFC), кредитные линии которой также не попадут в переходной банк, и останутся в спайке с "мертвыми" активами ПтБ при ликвидации».

https://www.facebook.com/dubinskyi/posts/1404346929616861?pnref=story.unseen-section

Дальше больше.

Прокурор Генеральной прокуратуры Украины Владислав Куценко направил в ГПУ, САП и НАБУ новые доказательства о возможной причастности представителей НБУ к совершению умышленных действий, которые привели к устойчивой финансовой несостоятельности «Банк» Финансы и Кредит», искусственному обесцениванию и занижению стоимости активов этого банка и нанесению вреда государству на сумму 17,3 млрд грн.

Владислав Куценко даже вышел с открытым обращением, в котором призвал вкладчиков, представителей финансового сектора принять участие в этом деле и помочь собрать документы, которые могут доказать причастность должностных лиц НБУ к искусственному обесцениванию или занижению стоимости активов ликвидированных банков. Прокурор предложил направлять такие документы в прокуратуру для приобщения к уголовному производству №52017000000000006. http://360.biz.ua/?p=4676

А ведь целый ряд банков, которые уже давно отправлены на ликвидацию, на самом деле испытывали финансовые сложности и спасти их было куда дешевле с помощью рефинансирования, нежели государственного бюджета. Но решения регулятор принимал, исходя из политической конъюнктуры, преимущественно. Анализируя собственников банков, отправленных на ликвидацию, четко прослеживается их идейная несовместимость с нынешней властью: «Форум» Новинского, «VAB-банк» и «Финансовая инициатива» Бахматюка, «Финансы и кредит» Живаго и т.д.

Сейчас ряд банков оспаривают решение регулятора о введении временной администрации, а 11 банков уже выиграли суды против НБУ. Но регулятор по-прежнему верен, выбранному курсу, и в лучших традициях, вместо того, чтобы наконец разработать механизм возврата банков на рынок, пытается административными методами повлиять на Верховный суд Украины:https://www.facebook.com/dubinskyi/posts/1389438971107657

«Глава НБУ Гонтарева направила (письмо) главе Верховного суда Ярославу Романюку - с просьбой повлиять на решения судей и не допустить принятия решений, которыми восстанавливается работа банков, "убитых" по прихоти НБУ. Госпожа Гонтарева перечисляет конкретные решения судов, которыми аннулированы действия НБУ по отмене лицензий 11 банков: "Союз", "Премиум", "Капитал", "Укринбанк", Киевская Русь, Восточно-Промышленный банк, Грин Банк, "Велес", Радикал Банк, "Финансовая инициатива", "Софиевский". То есть, госпожа Гонтарева фактически просит председателя ВСУ повлиять на осуществление правосудия. А это нарушение права на справедливое и объективное рассмотрение дел и вмешательством в осуществление правосудия. Что можно квалифицировать как преступление по статье 376 УК Украины, которая предусматривает уголовную ответственность за вмешательство в работу суда», - пишет А. Дубинский.

При этом Фонд гарантирования, публично распространяет откровенную ложь о банках, которые оспорили решение НБУ о ликвидации, и тем самым укрепляет заемщиков в их решении не возвращать кредиты.

Как в Украине может стабильно работать банковская система, если и Фонд, и даже НБУ ведет публичную войну с представителями рынка, регулятором которого он и является?

О каком возобновлении кредитования экономики может идти речь, если вкладчики – которые сегодня обеспечивают основной ресурс для системы, потеряли за время «банкопада» порядка 300 млрд. грн.? Почему регулятор не обеспокоен этими цифрами? Почему вкладчики, доверившие свои деньги банкам, должны в буквальном смысле выбивать их?

При этом Фонд гарантирования, в управлении которого активов на 500 млрд грн, которые и должны покрыть все обязательства перед вкладчиками, занимается профанацией деятельности и свою абсолютную недееспособность пытается вуалировать скандальными, но совершенно пустыми заявлениями.

Очень хочется надеяться, что, объединив все факты многочисленных злоупотреблений со стороны Фонда и НБУ, покончить с этим беспределом таки удастся прокурору Генеральной прокуратуры Украины Владиславу Куценко. Удачи ВАМ, Владислав!!