Новый глава Нац.полиции и старые вызовы

На этой неделе Украина получила нового главу национальной полиции, внимание было усиленное ведь изменения касаются новосозданной структуры, поэтому общество и эксперты смотрели на этот конкурс в оба глаза, обсуждая “чей” это будет ставленник.





Итак, им теперь стал Сергей Князев, начальник уголовного розыска. Обьективно, пока нет понимания чего ожидать конкретно от сего назначения, но это однозначно лучше Згуладзе и Деканоидзе, ведь то как они себя ведут постфактум, вызывает только недоумение и глубокое разочарование.





Вообще, поведение этих товарищей весьма вызывающее, в свое время Украина им предоставила гражданство по упрощенной процедура, работу высокооплачиваемую, а они… К примеру, Деканоидзе теперь как ни в чем не бывало утверждает, что реформаторы в украинском правительстве занимают низшие должности, они являются ширмой для высшего руководства, а затем их используют как козлов отпущения если реформы не удаются.





Очень неприятно подобное слушать и слышать, ведь это очень резонирует с теми заявлениями которые она делала буквально два месяца назад в статусе главы Нацполиции, тогда ей все нравилось и реформы шли по плану-примеру Грузии на котором она постоянно акцентировалась.





Ее предшественница Згуладзе, вообще непонятно куда исчезла, так и не отчитавшись о проделанном на посту. Как не крути, но точка сидения определяет угол зрения. Теперь, что Саакашвили, что Деканоидзе, без лишних угрызений совести клеймят позором своих бывших сотоварищей. Вроде и "реформаторы" иностранные, а методы работы и политическая культура сугубо традиционно в украинском фарватере.





Так что, назначение Сергея Князева прошедшего Крым и Рим на должность главы Нац.полиции это естественно плюс, общество устало от заезжих гастролеров и западных горе реформаторов.





Не успел Князев вступит в свои полномочия и принять дела от предшественников, как на него уже посыпалась гора критики, начиная от рабочих моментов заканчивая чернухой, оказывается его бывшая жена собсвенница семи квартир, не смотря на то, что он с ней в разводе более четырех лет.





Впрочем, на политкорректность особо никто и не рассчитывал, но такой накал страстей вокруг фигуры второго десятка заставляет задуматься, что многим его персона придется не по вкусу.





Когда Яценюк, не мытьем так катанием, был отправлен в отставку, для Порошенко единственным инородным телом в правительстве остался Аваков, он как кость в горле Гаранта которая мешает монополизировать силовой блок, да и в целом подчинить практически все ветви власти несмотря на парламентско-президентских статус украинской республики.





Раскачивать кресло под Аваковым начали еще с осени, после череды происшествий и скандалов с полицией, но безрезультатно. Не получилось у президента завести своего кадра на главу Нац.полиции, чтоб для начала ослабить влияние Авакова в системе МВД, раз не получилось его выдавить со старта.





Так что наезды на Князева который и дня не проработал это все звенья одной цепи, хотя с позиции узко корпоративной, это абсолютно неприемлемо ведь любому кадру надо дать хотя бы проработать сто дней без критики.





Правда, в современной украинской политической практике никакие правила не действуют кроме одного: “предвидеть - означает вовремя предать”, так и грызутся высшие должностные лица без остановки.





Как теперь работать новому главе нац.Полиции не ясно, ведь львиную долю рабочего времени придется тратить на контр пиар, вместо того чтоб ловить преступников. Он ведь не виноват, что его кресло стало “политическим” и очень важным для президента.



