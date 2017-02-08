Политический сезон в парламенте выходит на финишную прямую





Предстоящая парламентская сессия предстоит быть одной из самых сложных в жизни данного созыва Верховной Рады. Связано это с тем, что коалиция стремительно тает, народные избранники спешат на выход из нее, ввиду ухудшающейся социально-экономической ситуации в стране дабы не нести за это ответственность и не краснеть за это перед своими избирателями. Самое смешное, что выходят как раз из монолитной президентской фракции БПП, а не Народного Фронта который уже не первый год в прессе хоронят чуть ли ни как фракцию на которой можно ставить крест. Депутат Бублик выходя из фракции, завил что еще с десяток нардепов спешат на выход из БПП, считая президента токсичным для них самих, ведь власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно.

Так, что можно смело утверждать, что медленно, но уверено Украина подходит к финалу системного политического кризиса, апофеоз его наступит в апреле, когда исполнится год правительству. Не надо ходить к гадалке, что оппозиции, а у нас сейчас практически все в оппозиции, начнут сбор подписей за вынесение на голосование вотума недоверия Кабмину. Это наверно, один из редких случаев, когда за два месяца уже полным ходом идут разговоры об отставке премьера, хотя в этом нет ничего удивительного. Только при Гройсмане одни платежки за отопления равняются половине, а то и всей его хваленой минимальной зарплате. Сюда же можно добавить крайне вялое желание западных кредиторов выдавать его кабинету макрофинансовую помощь, может это связано с тем, что он достаточно плохо владеет английским языком и они его попросту не понимают?

Если серьезно, то мы видим, что пропихивание президентского ставленника в кресло премьера привело только к улучшению позиций самого Порошенко, но никак не рядового украинца. На пленках Онищенко, четко указывается, что для снятия Яценюка в парламент заносились «миллионы» и не гривен, и к чему это привело?

Уровень жизни стремительно падает, инфляция растет, обвал гривны, а решительных реформ при Гройсмане никак не просматривается. В обществе уже давно ходят разговоры зачем было менять Яценюка на Гройсмане, ведь ничего не поменялось, точнее поменялось, но в худшую сторону. Да и у Яценюка была лучше связь с парламентом, он спокойно набирал голоса под правительственные законопроекты.

Так что, апрель месяц уже близок и отчеты в стиле выполненной советской пятилетки за три года, навряд ли помогут премьеру, уж слишком много накопилось к нему неприятных вопросов.

Президенту же стоит понять, что ведя негласную кампанию по дискредитации министров от Народного фронта, которые как кость в горле для Порошенко, особенно Аваков, который является стабилизирующим фактором не только в правительстве, но и в стране ведь это единственный силовик который неподконтролен главе государства и является балансом от полной узурпации всей власти президентом. Так что Порошенко пилит сук на котором сидит, пытаясь шатать кресло под министром внутренних дел который ассоциируется с реформами более всех остальных. Ведь фронтовики это единственные кто не будут голосовать вотум недоверия правительству Гройсмана, по крайней мере пока. Кто его знает, как сложится политическая ситуация через два месяца, ведь если сильно закручивать, то и резьбу может сорвать.



