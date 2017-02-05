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Разговор с Трампом, режиссерская версия
05.02.2017 16:15
Время неумолимо близилось к полуночи, Петр Алексеевич нервно мерил шагами комнату своего кабинета.
- "что говорить, что обещать, необходима какая-то новая фишка, чтоб удивить Трампа!?" - монотонно бормотал себе поднос Гарант изредка бросая косой взгляд на Климкина.
Павел тем временем перебирал рассыпанную по полу стопку бумаг с текстами выступлений последних лет президента, но ему, крайне сложно было что-то предложить, ведь на 95% все они были переписаны под копирку одна с другой.
- " говорите, что вы один сдерживаете Россию от войны с западным миром, вы являетесь последним барьером от орд с Востока, но силы наши не бесконечны, дайте оружие, летальное..." - дальше Климкин замялся, ведь что из себя представляют все эти установки он понятия не имел, закашляв, громко добавил: " а еще лучше просто денег и ничего нам от вас не надо!"
- " Какие деньги, какое оружие??!!" - в ярости заорал президент. "Трамп представляет элиту так называемых коммерсов, они все оценивают с точки зрения прибыли и профита, что мы им можем предложить???"
Тут Климкина осенило. "Проект Стена! Стена, Трамп же собирается строить стену со страной агрессором, в смысли с Мексикой. У нас есть богатый опыт, мы им проработанный проект Яценюка предложим, и самого Арсению им в дар отдадим, он их быстро научит как освоить любые миллиарды на забор из сетки рябицы".
Порошенко резко переменился в лице и взгрустнул, понимая всю бесперспективность предстоящей беседы. Взгляд невольно ушел на подоконник, где в фокусе внимания оказалась хрустальная ваза с горкой заполненная конфетами собственного бренда, что рефлекторно вызвало скупую улыбку.
Громкий звук разрывающегося телефона повис в воздухе на несколько секунд, Петр Алексеевич твердой рукой взял трубку: "Мистер президент, я сердечно поздравляю вас с инаугурацией, я знаю вы не любите пустых разговоров, вы человек дела, причем дела весьма успешного и в этом мы с вами похожи. Я хочу предложить вам и вашему народу кондитерскую продукцию Рошен, она однозначно придется по вкусу американским налогоплательщикам. Нам не нужны ни деньги, не оружие соединенных штатов, откройте для Рошен рынок сбыта и я отлично, в смысле Украина, начнет зарабатывать".
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