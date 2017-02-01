Кому вiйна, а кому мати рiдна

Президентові України

п. Петру Порошенку





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Шановний пане Президенте!





Користуючись нагодою, дозвольте висловити свою повагу та звернутися із приводу ситуації, що склалась довкола незаконної торгівлі українських підприємців на окупованих територія Донбасу за «правилами» і «законами» терористів.





Останнім часом у засобах масової інформації регулярними стали згадки справи торговельної мережі «Обжора» та її ймовірного засновника, депутата Київської обласної ради, члена фракції «Блок Петра Порошенка – Солідарність» В’ячеслава Олександровича Соболєва щодо отримання прибутку від незаконної торгівлі на території окупованої частини Донецької області у тісній співпраці із терористичною організацією «ДНР».





У Єдиному державному реєстрі опубліковані рішення судів, відповідно до яких, Службою безпеки України розслідується кримінальне провадження щодо фінансування тероризму проти мережі «Обжора» та її керівників, одну із яких затримано у Києві під час проведення оперативних заходів.





СБУ провела обшуки у квартирах і офісах, де вилучила безперечні докази отримання депутатом Київоблради прибутків на окупованих територіях. Схема створення спеціальних компаній та сплати ними зборів у бюджет окупантів – детально описана в зведеннях СБУ та в рішеннях судів, засвідчена особисто співробітниками компанії «Обжора».





Також громадські активісти публікують зведення, що нагадують довідки правоохоронних органів, де прямо вказано на отримання В. Соболєвим вигоди від торгівлі в «ДНР» через спеціально створені за місцевим «законодавством» компанії, сплату податків тощо. Крім того, публікуються також фінансові документи, що можуть свідчити про виведення В. Соболєвим коштів, «зароблених» на крові наших воїнів у зоні АТО у країни Європи чи до Ізраїлю.





Громадськість неодноразово звертала увагу керівництва держави, керівників фракції партії «Блок Петра Порошенка» у Верховній Раді, місцевих осередків «БПП», політиків, активістів, правоохоронних органів на ймовірний незаконний характер діяльності В. Соболєва. Зокрема, напередодні виборів до місцевих органів влади восени 2015 року, коли стало відомо про намір В. Соболєва балотуватися до Київської обласної ради від «БПП», активісти звернули увагу на непрозорість його бізнесу та можливі зв’язки із тероризмом. Нині ці побоювання підтвердились.





Тоді, восени 2015 року, керівники фракції «БПП» в парламенті Юрій Луценко та Ігор Кононенко обіцяли спочатку зняти кандидата з передвиборчих перегонів, а потім, коли це було об’єктивно неможливо зробити через законодавчі обмеження – відкликати його з посади в разі підтвердження підозр. Нині факти, які озвучували громадські активісти, озвучує у своїх рапортах Служба безпеки України.





Хочеться наголосити на тому, що В. Соболєв, як і десятки тисяч українських підприємців, які покинули окупований Донбас із літа 2014 року, мав вибір: продовжити працювати із терористами чи вивести активи, людей і почати нову сторінку життя у підконтрольній Збройним силам України частині держави. Нинішній депутат Київської обласної ради свідомо обрав перший варіант. І попри цей свідомий вибір, він продовжував вводити в оману команду Президента, виборців, активістів, медіа, стверджуючи, що не має жодного відношення до мережі «Обжора».

Шановний пане Президенте!





Як громадянин і патріот України, прошу вас не допустити несправедливості у цій справі і не дати корумпованим елементам у правоохоронній системі та судах спустити її «на гальмах». Сьогодні вкрай важливо продемонструвати суспільству, що цинічні, підлі злочини, заробіток ціною крові героїв, шляхом фінансування тероризму і тісної співпраці із російськими окупантами – обов’язково будуть справедливо покарані. Громадськість, впевнений, вимагатиме прозорого, всебічного розслідування справи про причетність В. Соболєва та мережі «Обжора» до фінансування тероризму, а також об’єктивного, правосудного рішення Феміди щодо нього і його подільників.





Прошу вас, як гаранта Конституції, як почесного голову партії, до фракції якої входить цей депутат, взяти під особистий контроль доведення справи сепаратиста Соболєва від виключення із фракції у Київоблраді та відкликання мандату до логічного завершення – кримінальної відповідальності за усією суворістю закону за фінансування тероризму.





Прошу також ініціювати притягнення до відповідальності і тих правоохоронців та інших винних у затягуванні розслідування справи В. Соболєва, що дозволило йому, очевидно, заробити значні статки на торгівлі із «ДНР» і вивести їх частину за кордон повз бюджет України.





В цьому ж контексті прошу вас ініціювати внутрішньопартійне розслідування фактів, що дозволили В. Соболєву, маючи такі біографічні плями, балотуватися до обласної ради від імені партії Блок Петра Порошенка. Об’єктивне і всебічне розслідування дозволить у подальшому уникнути таких прикрих випадків, аби вони не позначались на політичному рейтингу та рівні довіри до політичної сили в регіоні.





Крім того, відповідь має дати і Служба безпеки України, якій знадобилось майже півтора роки, аби виявити факти фінансування терористів з боку В. Соболєва, не вживались заходи для припинення такої незаконної торгівлі із окупованим Донбасом.





Шановний пане Президенте!

До виклику, який кинув кожному із нас та вам особисто В’ячеслав Соболєв, прикута величезна увага суспільства і медіа. Від рішення, яке ви ухвалите задля придушення вогнища латентного сепаратизму в самому серці української столиці, буде залежати, чи житимуть наші діти під мирним небом, або ж стануть жертвами тихої повзучої експансії на територію «материкової» України зла, ненависті, збройної загрози.





З повагою,





Кирило Молчанов,

громадянин України