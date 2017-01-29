В ожидании нового главы Нац.полиции

На этой неделе исполняющий обязанности национальной полиции Вадим Троян заявил, что снимает свою кандидатура с конкурса, так что в ближайшее время Украина получит нового главу новосозданной структуры.

Сложно говорить, кто им будет, но из оставшихся претендентов нет ни одного иностранного реформатора, или как называл их Яценюк в свое время, гастролера. Вообще поведение этих товарищей весьма вызывающее, Украина им предоставила гражданство по упрощенной процедура, работу высокооплачиваемую, а они… К примеру, Деканоидзе, теперь, как ни в чем не бывало, утверждает, что реформаторы в украинском правительстве занимают низшие должности, они являются ширмой для высшего руководства, а затем их используют как козлов отпущения, если реформы не удаются.

Вообще, это все очень резонирует с теми заявлениями которые она делала буквально два месяца назад в статусе главы Нацполиции, тогда ей все нравилось и реформы шли по плану-примеру Грузии, на котором она постоянно акцентировалась.

Ее предшественница, Згуладзе, вообще непонятно куда исчезла, так и не отчитавшись о проделанном на посту. Как не крути но точка сидения определяет угол зрения, теперь, что Саакашвили, что Деканоидзе, без лишних угрызений совести клеймят позором своих бывших сотоварищей. Вроде и "реформаторы" иностранные, а методы работы и политическая культура сугубо традиционно в украинском фарватере.

Так что, назначение отечественного кадра на должность главы Нац.полиции это естественно плюс, общество устало, что опыты над ним проводят иностранцы, но настораживает другое. С момента овладения должностью премьера, для Порошенко единственным инородным телом в правительстве остался Аваков, он как кость в горле Гаранта которая мешает монополизировать силовой блок, да и в целом подчинить практически все ветви власти несмотря на парламентско-президентских статус украинской республики.

Качать кресло под Аваковым пытались еще с осени, после череды происшествий и скандалов с полицией, но безрезультатно. Теперь президент будет пытаться завести своего кадра на главу Нац.полиции, чтоб для начала ослабить влияние Авакова в системе МВД, раз не получилось с кавалерийского наскока.

Других мотивов, кроме как политических, нет, ведь за все провалы Луценко, у президента к нему никаких претензий не высказывается. Сколько резонансных дел Юрий Витальевич довел до приговора в суде? Даже свежая новость, о том что заммэра Ужгорода был уличен в коррупции, и сбежал вызывает только иронии. От Луценко все бегут, но он даже не краснеет от этого, ведь он знает, что президент его друг и товарищ.

Вспомним пленки Онищенко, за назначение Луценко генеральным прокурором с администрации президента заносили в парламент сумки с миллионами, а толк от него какой? Кстати как и за снятие Яценюка, но про это, на Банковой не вспоминают, и даже не комментируют, не говоря уже о том чтоб прокуратура начала это расследовать.

Посему, весной нас ожидают очередной наезд президента на Авакова, а потом и Петренко, с целью перезагрузить работу кабинета своего Гройсмана, правда если сильно закручивать гайки, то и резьбу может сорвать. На Банковой не понимают, или не хотят, что Народный Фронт основа коалиции, и если выкидывать его представителей с исполнительной власти, то они могут выйти и громко хлопнуть дверью, и тогда неизбежно один путь – досрочные выборы, которые ничего хорошего не сулят.