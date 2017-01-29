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В ожидании нового главы Нац.полиции
29.01.2017 10:13
На этой неделе исполняющий обязанности национальной полиции Вадим Троян
заявил, что снимает свою кандидатура с конкурса, так что в ближайшее время
Украина получит нового главу новосозданной структуры.
Сложно говорить, кто им будет, но из оставшихся претендентов нет ни одного
иностранного реформатора, или как называл их Яценюк в свое время, гастролера. Вообще
поведение этих товарищей весьма вызывающее, Украина им предоставила гражданство
по упрощенной процедура, работу высокооплачиваемую, а они… К примеру,
Деканоидзе, теперь, как ни в чем не бывало, утверждает, что реформаторы в
украинском правительстве занимают низшие должности, они являются ширмой для
высшего руководства, а затем их используют как козлов отпущения, если реформы
не удаются.
Вообще, это все очень резонирует с теми заявлениями которые она делала буквально
два месяца назад в статусе главы Нацполиции, тогда ей все нравилось и реформы
шли по плану-примеру Грузии, на котором она постоянно акцентировалась.
Ее предшественница, Згуладзе, вообще непонятно куда исчезла, так и не
отчитавшись о проделанном на посту. Как не крути но точка сидения определяет
угол зрения, теперь, что Саакашвили, что Деканоидзе, без лишних угрызений
совести клеймят позором своих бывших сотоварищей. Вроде и
"реформаторы" иностранные, а методы работы и политическая культура
сугубо традиционно в украинском фарватере.
Так что, назначение отечественного кадра на должность главы Нац.полиции это
естественно плюс, общество устало, что опыты над ним проводят иностранцы, но
настораживает другое. С момента овладения должностью премьера, для Порошенко
единственным инородным телом в правительстве остался Аваков, он как кость в
горле Гаранта которая мешает монополизировать силовой блок, да и в целом
подчинить практически все ветви власти несмотря на парламентско-президентских
статус украинской республики.
Качать кресло под Аваковым пытались еще с осени, после череды происшествий
и скандалов с полицией, но безрезультатно. Теперь президент будет пытаться
завести своего кадра на главу Нац.полиции, чтоб для начала ослабить влияние
Авакова в системе МВД, раз не получилось с кавалерийского наскока.
Других мотивов, кроме как политических, нет, ведь за все провалы Луценко, у
президента к нему никаких претензий не высказывается. Сколько резонансных дел
Юрий Витальевич довел до приговора в суде? Даже свежая новость, о том что
заммэра Ужгорода был уличен в коррупции, и сбежал вызывает только иронии. От
Луценко все бегут, но он даже не краснеет от этого, ведь он знает, что
президент его друг и товарищ.
Вспомним пленки Онищенко, за назначение Луценко генеральным прокурором с
администрации президента заносили в парламент сумки с миллионами, а толк от
него какой? Кстати как и за снятие Яценюка, но про это, на Банковой не
вспоминают, и даже не комментируют, не говоря уже о том чтоб прокуратура начала
это расследовать.
Посему, весной нас ожидают очередной наезд президента на Авакова, а потом и
Петренко, с целью перезагрузить работу кабинета своего Гройсмана, правда если
сильно закручивать гайки, то и резьбу может сорвать. На Банковой не понимают,
или не хотят, что Народный Фронт основа коалиции, и если выкидывать его
представителей с исполнительной власти, то они могут выйти и громко хлопнуть
дверью, и тогда неизбежно один путь – досрочные выборы, которые ничего хорошего
не сулят.
теги: полиция, деканоидзе, троян, президент
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