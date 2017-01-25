Сеть «Обжора»: маски сброшены

На третьем году войны на Донбассе, которая сопровождается массовой контрабандой и злоупотреблениями с обеих сторон, Служба безопасности наконец поймала «крупную рыбу». Сеть «Обжора», которой удавалось долго скрывать работу на территории оккупированных территорий Донецкой и Луганской области, теперь, похоже, вынуждена будет свернуть свою работу.

О том, что сеть «Обжора» беспрепятственно работает на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, в сети говорили достаточно давно. На разных ресурсах появлялись «сливы» электронной переписки депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева с его подчиненными в зоне АТО, с которыми он обсуждает прибыль, зарплату, проблемы с транзитом и даже освобождение некоторых задержанных СБУ за контрабанду сотрудников. Официальные органы молчали, Вячеслав Соболев все отрицал.





Затем в конце минувшего года СБУ задержала «сотрудника» некой «сети» с офисом в Киеве, которая торговала с «ДНР» и «ЛНР». До этого сообщалось, что процент с прибыли , которую приносили магазины, бизнесмены платили незаконным организациям террористов. В СМИ снова заговорили о топ-менеджере «Обжоры». Спецслужба ситуацию не комментировала.





Все встало на свои места после опубликованных в Едином реестре судебных решений постановлений суда , где четко указывалось, что задержанная преступница – это «владелец и руководитель» сети «Обжора». В «ДНР» она платила по счетам местной «налоговой» за «лицензию» на право осуществления торговли, а в ее компьютере следователи нашли кучу информации о связях сети на оккупированных территориях. Последний шаг, который осталось сделать суду и спецслужбам – официально «связать» «Обжору» и Вячеслава Соболева. Хотя их связь и не является большим секретом.





Вся эта история не была бы столь занимательна, если бы не один яркий нюанс. Когда в 2015 году в сети разгорелся скандал относительно кандидата от БПП в Киевоблсовет Соболева и финансирования им террористов – в оправдание партии выступил Юрий Луценко – тогда еще глава фракции БПП в парламенте. «У Соболева есть документ, что он продал свою долю в сети «Обжора» в 2007 г. Его биография - не наш формат. Скоро будет заявление о снятии с выборов. Внутрипартийная разборка обязательно будет», - написал тогда будущий Генеральный прокурор.





Как известно, такого заявления партии так и не последовало. Соболев стал депутатом Киевоблсовета и сегодня благополучно входит в президентскую фракцию «Солидарность». Игорь Кононенко тогда сказал , что снять кандидата не представляется возможным, а если обвинения подтвердятся – пообещал отозвать депутата.





Теперь, когда у Соболева есть явные проблемы с СБУ, он, по некоторым данным, пытается привлечь на свою защиту близкого товарища Юрия Луценко – адвоката Игоря Фомина (защищал Луценко, когда тот сидел в тюрьме при режиме Януковича). Учитывая, что первым от партии брал на себя удар по Соболеву именно Луценко, тандем владельца «Обжоры» с Фоминым выглядит «интригующе».





Еще один тревожный звоночек для Соболева – это показания, которые дала бухгалтер Елена Муртазина ( СМИ сообщали со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что именно она была задержана СБУ и проходит в решениях судов как «владелец и руководитель» «Обжоры»). По моим данным, понимая бесперспективность любого отрицания и наличие обширного спектра доказательств (следователи досконально изучили содержимое жесткого диска компьютера), женщина полностью созналась в причастности к организации схем «Обжоры». Она добровольно подтвердила практически всю информацию о незаконных поставках продукции в ДНР/ЛНР, которая есть в распоряжении спецслужб. Поэтому сегодня велика вероятность сделки на этапе досудебного следствия. Уголовный кодекс предусматривает освобождение информаторов от ответственности за финансирование терроризма, поэтому нельзя исключать, что бухгалтер просто решила не рисковать.





Мои источники утверждают, что на содействие следствию сотрудница «Обжоры» могла пойти после того, как адвокатам в начале января не удалось добиться в суде изменения меры пресечения с ареста на подписку о невыезде. По мнению моих собеседников, адвокаты сейчас, скорее всего, переключились на отстройку будущей линии защиты Соболева. Именно для этого в процесс пытаются включить и Фомина.





Теперь очень интересно, как на ситуацию будет реагировать Президент и Генеральный прокурор, позволит ли спустить все на тормозах глава СБУ? Ведь на кейс «Обжоры» пристально смотрят и другие участники нелегального рынка торговли с «ДНР» и «ЛНР». И если Соболеву удастся «уладить» вопрос, то остальные тоже станут требовать для себя преференций, если же он понесет заслуженное наказание – то и остальным пора собираться в дальнюю дорогу в казенный дом. В контексте разрабатываемых Кабмином условий реинтеграции Донбасса в Украину очень важно расставить все точки и указать на единственно правильный тип ведения бизнеса: легально и по украинским законам.