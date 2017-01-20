Коалициада и премьерида опять на марше!?

Сегодня Верховная Рада ушла на каникулы, в следующий раз они соберутся вновь только лишь 7 февраля, видать народные избранники всерьез перетрудились после новогодних праздников и теперь нуждаются в двухнедельном отпуске.





Шестая сессия которая начнется в феврале будет одной из самых сложных для парламента этого созыва. В апреле месяце наступит год кабинета Гройсмана и не надо ходить к гадалке чтоб предсказать вынесения вопроса вотума недоверия правительства в сессионный зал.





К премьер министру и его команде много вопросов, начиная от тарифов, роста цен, курса и безработицы и заканчивая внешнеполитическими скандалами на примере с антиизраильской резолюцией в ООН, но сейчас не об этом речь.





Возможность удержаться в кресле как опытный наездник в седле, Гройсман сможет только за счет внутрипарламентской консолидации политических сил, в первую очередь базового ядра – фракций коалиции.





Не для кого не секрет, что большинство законопроектов голосуются при поддержке внефракционных и оппозиционных депутатов, у двух фракций коалиции голосов впритык, а с учетом слабой посещаемости без помощи третьих сторон не обходится.





Не смотря на все большее дрейф в сторону «ситуативной» коалиции образца Кучмовской эпохи, Конституция Украины требует фракционный ее состав хотя бы по формальным признакам.





Посему как бы не нравилось Президенту наличие Народного фронта в парламенте, и даже в первую очередь в Правительстве, ему придется мирится с партнерами по коалиции. Как не крути, но они в одной лодке, и если Порошенко начнет ее раскачивать, то на дно, в нашем случае перевыборы, пойдут все одновременно.





Так что попытки раскачать кресла под различными фронтовиками, могут привезти к обратному, и вызвать официальный выход Народного Фронта из коалиции, как полноправного партнера. Данный демарш однозначно приведет к досрочным парламентским выборам, ведь со всеми остальными политическими силами БПП уже не склеить никаких взаимоотношений.





Нужны ли выборы НФ? Нет, но также они и не нужны БПП, ведь более лояльного парламента у Порошенко больше не будет.





Поэтому, Гройсман в-первую очередь не заинтересован в разбалансировке своего кабинета, с исходом из него министров фронтовиков. Так что при вех скандалах с силовиками за последние месяцы, навряд ли стоит ожидать замену Авакова, во-первых он хоть как-то удерживает всю монополизацию президентом силового блока, а во-вторых является маркером Народного Фронта как основы коалиции.





Так что в БПП и НФ прекрасно понимают, что пройти апрельские горячие дни без «потерь» можно лишь в обоюдных объятиях, пускай и не искренних, но взаимовыгодных.





В противном случае, отставка правительства, досрочные парламентские, а там уже и досрочные президентские не кажутся такими уж отдаленными. Нужно ли это все Банковой? Не думаю.



