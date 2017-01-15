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Реформа Юстиции: от слов к делу?!
15.01.2017 13:30
Продолжая подводить итоги прошлого года, стоит обратить внимание на потуги
Министерства Юстиции на реформаторском фронте. Министр Петренко не такой
громкий специалист в области пиара как его коллеги, поэтому и оценивают его
деятельность на посту в 2016 году приходится не в первую очередь.
Павел Петренко под Новый год отрапортовал, что за его бытность министром,
украинская юстиция превратилась из советского коррупционного монстра на
современное министерство с четко выстроенной системой рабочих взаимоотношений. Сейчас
коротко проанализируем что удалось, а что нет за 2,5 года.
По сравнению с 2014 годом количество чиновников в министерстве сократилась
более чем на 45% - наверно один из самых положительных результатов, редкое ведовство
в Украине сможет похвастаться такими результатами, ведь дебюрократизация ведет
к снижению уровня коррупции хотя бы чисто экстенсивным путем. Ведь чем меньше
чиновником, тем и меньше коррупционная прослойка соответственно.
Убрать половину штата удалось прежде всего за счет местных органов юстиции.
По большому счету, такое количество кадров и не нужно, ведь теперь к регистрации
недвижимости и бизнеса минюст не имеет отношения, теперь эти функции переданы
местным органам власти и нотариусам.
В 2016 году завершилось создание полноценной системы бесплатной правовой
помощи, один из социально ориентированных проектов минюста. Теперь каждый украинец
может получить бесплатную юридическую помощь и консультацию. В свою очередь социально
незащищенные слои населения могут рассчитывать на бесплатную адвокатскую защиту
в административных и гражданских судебных спорах. На базе старых районных
управлений юстиции, создано 545 подобных центров бесплатной юридической помощи.
Если сравнивать с западными аналогами, то упор минюст сделал на внедрение
удобных и комфортных сервисов, что позитивно оценилось нашими согражданами.
Наверно, у рядового европейца, это не вызвало бы никаких эмоций но только в 2016
году В Украине часть услуг удалось перевести в онлайн режим.
Был запущен «кабинет электронных
сервисов», где абсолютно без очереди, в домашнем режиме, без чиновничьего
хамства 24 часа в сутки можно получить необходимую услугу. В догонку был начат
проект "Онлайн дом юстиции", где со временем граждане смогут получить
любую без исключения услугу, которые предоставляет минюст.
За время работы онлайн сервисов совершено более 59 млн регистрационных
действий, из которых более 1 млн - на платной основе. Из менее глобального,
стоит упомянуть про выдачу свидетельств о рождении непосредственно в
медицинских учреждениях, сегодня каждый четвертый новорожденный получает своей
первый документ не выходя из роддома.
Наиболее муссируемый в прессе и обсуждаемый в общество стал проект -
"Брак в сутки". Теперь каждый желающий может почувствовать себя в
Лас-Вегасе, и узаконить свои отношения, правда услуга не из дешевых, порядка
шести тысяч гривен в Киеве.
Собственно, изменения в работе Министерстве Юстиции не настолько
показательны с точки зрения пиара, об них не так много трубят на всех канал и
эфирах, но подвижки есть причем в положительном ключе.
Работы еще конечно много на ниве Юстиции, но тактика министра выбрана
правильно, меньше слов и больше дела, а результат оценят приемники.
теги: реформа Юстиции, Петренко, минюст
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