Народный фронт на марше

Конец декабря вынес на пик информационного поля Арсения Яценюка. Да, в это сложно было поверить с полгода назад, когда он подавал в отставку, но на сегодня это удивительная реальность, что Арсений Петрович восстал из пепла как птица Феникс.

В целом, о своей репутации экс-премьер позаботился изначально, предвидя не лучшие результаты для экономики страны с началом боевых действий на Востоке и аннексии Крыма, он сразу же заявил, что он премьер –камикадзе. Явно намекая, на то что вспоминать его будут не злым, тихим словом как писал Тарас Шевченко.

Правда, камикадзе с Яценюка вышел не очень хороший, не прошло и полгода как он снова в строю и вещает со всех экраном. Поразительно, но на фоне серого и тривиального Гройсмана, делать это абсолютно не сложно.

Банальная фраза, что каждый премьер хуже предыдущего, действительно имеет место быть. Любой пенсионер скажет, что при Яценюке сохранялась социальная цена на газ 3600 гривен если пользователь расходует до двухсот кубов. Гройсман же устроил дикий капитализм и чистый рынок, когда все платят одинаково 6879 гривен, при этом постоянно рассказывает, что это рыночный тариф. Правда, робко умалчивает, что рынка газа нет, а цифры в Нефтегазе явно рисуют с потолка.

Кстати предвестником информационной реинкарнации Яценюка, стал беглый депутат Онищенко. С его слов, он записывал все коррупционные деяния президента, когда необходимо было обеспечить нужное количество голосов в парламенте. В частности, в пленках Онищенко, фигурирует информация об оплаченной информационной кампании по дискредитации экс-премьера, которая длилась не много не мало практически десять месяцев.

Каждый месяц подобного пиара обходился оппонентам Яценюка в три миллиона долларов, а ведь эту баснословную сумму можно было потратить на благое дело или хотя бы на создание позитивного имиджа Украины в иностранных медиа.

Так что Арсений Петрович, со своей отставкой очень дорого обошелся Банковой в прямом смысле слова, Гройсман наверняка на такую сумму не потянет, вотума доверия его правительству ждут не дождутся уже все оппозиционные силы, и как Владимир Борисович будет выкручиваться если зима будет холодная, на сегодняшний день абсолютно не ясно.

При всех разговорах что Народный Фронт ни на что не влияет уже в парламенте, тоже можно говорить с большой натяжкой, ведь при голосовании за бюджет или за снятие неприкосновенности с Новинского их голоса были решающими.

Наверно президенту Народный Фронт как кость в горле, и он бы давно ее выплюнул, но других партнеров по коалиции у него нет. При разводе с фронтовиками единственный путь – досрочные выборы. Нужны ли они Петру Алексеевичу? Вопрос риторический.

Ведь сохранить, практически монопольное влияние на парламент, более у него возможности не будет, а еще и западные партнеры подпирают. Точнее дружественно настроенные Байден, Обама и Олланд точно уходят, а не смену им придут весьма неоднозначные деятели, если не сказать друзья Кремля.

Так что в нынешней парадигме политических перипетий, перспективы Народного Фронта и Арсения Яценюка не выглядят такими уж удручающими как пол года назад.