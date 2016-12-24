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Амнистия как форма проявления гуманизма
24.12.2016 21:01
22 декабря Верховная Рада приняла закон об амнистии в 2016 году,
который предусматривает, амнистию для наиболее уязвимых категорий осужденных, в
частности беременных, несовершеннолетних, инвалидов, пенсионеров, ветеранов
войны и участников ликвидации аварии на ЧАЭС.
Также под действие данного закона
попали участники АТО, которые часто шли на фронт, не имея соответствующих
документов. Вообще закон об амнистии для участников АТО, уже принимался
парламентом 7 июля сего года, согласно его положений он освобождал от
ответственности осужденных лиц, которые защищали независимость, суверенитет и
территориальную целостность Украины, принимали непосредственное участие в АТО и
получили статус участника боевых действий. Но на тот момент президент наложил
на него вето и вернул со своими предложениями, посчитав, что его
необходимо согласовать с положениями Уголовного кодекса и закона О
применении амнистии в Украине.
С одной стороны можно понять президента, ведь уже есть негативный опыт
закона «Надежды Савченко», благодаря которому освобождены 866
осужденных за умышленное убийство согласно данным пенитенциарной службы. Всего
вышло на волю 6 382 человека, среди которых есть известные личности. К примеру,
бывший нардеп убийца Лозинский и знаменитый судья-колядник Зварыч. Последний
имел наглость требовать восстановить его в судейском статусе буквально недавно.
Логично, что имея такой просчет с наспех принятым законом
«Савченко», власть хорошо задумалась к каким последствиям может привести
амнистия участников АТО. Ведь на сегодня, только в относительно благополучном Киеве
с начала 2016 года по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года количество зарегистрированных преступлений увеличилось
на 52% (с 40855 до 62086)
, а раскрываемость падает.
Поэтому, то что закон об амнистии лиц
прошедших боевые действия и умеющих обращаться с оружием не был принят с
кавалерийского наскока, а депутаты смогли более детально доработали
законопроект, это несомненный плюс для правопорядка и безопасности всей страны.
С другой стороны, обойти эту группу
наших соотечественников тоже не правильно, многие действительно совершили
благое дело для родины, и вполне могут рассчитывать на смягчающие
обстоятельства, но каждый случай должен рассматриваться отдельно в суде, перед
амнистией осужденных.
Кроме того, законом об амнистии, предусмотрено, что от отбывания наказания
на гауптвахте освобождаются военнослужащие, осужденные за преступления
небольшой и средней тяжести, впервые осужденные за тяжкие преступления, если
они на день вступления в силу закона отбыли не менее половины назначенного
срока основного наказания.
Собственно, как не крути, но с позиции гуманизма амнистия является актом милосердия. Посему принятия закона дает возможность определить в индивидуальном порядке кто подпадает под досрочное освобождение за заслуги перед родиной, а кто нет. В любом случае, закон об амнистии не носит универсального характера как закон «Савченко», и позволяет рассмотреть судьбу каждого осужденного персонально, что является отличным предохранителем от очередных «лозинских» и «зваричей» на воле.
теги: амнистия, закон Савченко, АТО
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