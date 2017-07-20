|
|
|
Автор
Архив автора
Кнопки
|
Мораторий: детская наивность, или «и ты Брут?»
20.07.2017 11:01Высказанная в статье критика никоим образом не имеет политического контекста, она основана исключительно на реальном положении дел в земельных отношениях.
Кнут и пряники – два абсолютно разных подхода к решению проблем, соответственно и итоги разные. Дело было в Шотландии (лет 20 тому назад), где нас, сотрудников проекта Всемирного банка взяли для обучения вопросов связанных с недвижимостью. Прием был устроен со всеми почестями, вплоть до месячного пребывания на главном флагштоке ROS (Registers of Scotland) государственного флага Грузии.
Так вот, учителя нам дали задание провести презентацию на любую тему на грузинском языке, без перевода. Целью на первый взгляд такого необычного задания было продемонстрировать наше умение передачи собственного мнения аудитории. Для презентации я выбрал свое любимое хобби- фотографию, и используя фотоаппарат ЗЕНИТ-Е и штатив времен моего студенческого периода, разные слайды и фотографии, получил самую высокую оценку. Но, меня поразила их манера оценки! До указания наших ошибок учителя нас хвалили и возвышали чуть ли не до не небес: -Вы были превосходны, но было бы лучше, если б Вы сделали так и так, Вы держались браво, но лучше было бы вот так… т.е. до кнута нас обильно угощали пряником! Как потом мой друг David Sharp мне объяснил, дружеская атмосфера и чередование похвалы и упрёка способствует лучшему восприятию информации, замечания запоминаются лучше и без чувства протеста.
Но, пряник от друга не всегда бывает сладким.
И ты Брут?
После трагических событий от Украины ожиданий много, партнеры от нее ждут проведения множества реформ, одним из главных, естественно земельная реформа со своим итоговым результатом - запуском полноценного рынка.
Окончания календарного действия моратория на продажу сельхозземель ждали не только на родине Богдана Хмельницкого и Леси Украинки. Несмотря на декларирование о запуске земельного рынка в межкоалиционном соглашении, действие моратория нынешней ВРУ было продлено еще 2 раза, что вызвало смятение в украинском обществе и явное раздражение иностранных партнеров. И, держа за пазухой пряник, они взялись за кнут.
Процесс снятия одного моратория, запрета на экспорт леса, введенного в 2015 году (сроком на 10 лет- для стабилизации рынка древесины и преодоления коррупции в этой сфере) вроде удалось активизировать, за что Президент Еврокомиссии «Юнкер похвалил Гройсмана за усилия по отмене моратория на экспорт украинского леса и пообещал 600 миллионов евро» (uniain.net, 10.02.2017); кажется, и пенсионная реформа приобрела обнадеживающее очертание…
А вот мораторий на продажу сельхозземель остается пока что безнадежным камнем преткновения. Сначала с претензиями выступил ЕС, для которого общеевропейские ценности превыше всего. Но, так как Украина пока не является полноправным членом этой достопочтенной организации, претензии не высказывались в ультимативной форме.
Из международных финансовых структур за ситуацией внимательно наблюдает Всемирный Банк, но самым активным сторонником введения земельного рынка в Украине, наверное, является МВФ- в двустороннем меморандуме и многочисленных высказываниях он явно не дает расслабиться, часто напоминая и о важности закона «Об обороте земель».
Если ЕС «дает» обдуматься, то требования от инвесторов звучат гораздо принципиальнее и настойчивее, для них реформы настолько важные, что из-за невыполнения условий со стороны Украины, по словам Гройсмана «…закон о земельной реформе не будет принят вовремя. Отсрочка задержит пятый транш МВФ в размере до 1,9 млрд долл., хотя правительство остается приверженным программе», (unian.net, 08.07.2017) Одним словом, оппонентов и так хватало, но с пряником появился Европейский Банк реконструкции и развития, который до этого не проявлял особой активности и заявил, что: «ЕБРР, как друг и честный партер Украины, будет поддерживать призывать к проведению существенных реформ, включая реформу правосудия, а также земельную и судебную реформы» («ЕБРР будет поддерживать проведение реформ в Украине, - Чакрабарти», 112.ua, 06.07.2017). И, попробуй другу откажи в честном замечании, тем более, если ты ему еще и должен.
Маленькое отступление не про земельную тему.
Коррупция- Ахиллесова пята Украины. О ней говорят все- первые лица как внутри страны, так и извне. Ее масштабы стали настолько опасны, что даже средства выделяются для борьбы против нее, и средства довольно значительные.
Коррупция не бывает изолированной, для ее наличия нужны две стороны (как минимум) и среда, которой может быть любой отрасль деловых отношений: просвещение, строительство, правосудие, культура, нет отрасли с ее отсутствием. \
И это потому, что в коррупции есть потребность!
С коррупцией нужно бороться исправными законами, избавлением от двойных стандартов (см. мои статьи «Как государство провоцирует криминал и само же находит козла отпущения», «Как государство провоцирует криминал… часть 2», «Криминал в законе: двойные стандарты и противоречия в ЗК и УК Украины»). Наглядный пример пассивности в борьбе с коррупцией: несмотря на то, что за последние 3 года было несколько громких арестов глав местных администраций, статьи 118 и 121 ЗКУ действуют и по сей день, их даже ни приостановили, что оставляет неприятные сомнения.
Председатель Transparency International Угетт Лабелль высказался лаконично: «пробелы в законодательстве и недостаток политической воли со стороны правительства способствует росту коррупции». По данным этой организации в рейтинге стран по восприятию коррупции у Украины действительно крайне неблагоприятное местонахождение, и соседи явно не ЕС-совское (таб.№1)
таб. №1
Для ужесточения борьбы против всемирного недуга «Кабмин согласился на получение 16 млн евро от ЕС для борьбы с коррупцией» (23.11.2016, segodnya.ua). Совсем недавно Премьер Гройсман сделал заявление о необходимости создания антикоррупционной палаты суда («Гройсман: Наше слабое место - система судов, поэтому на очереди создание антикоррупционной палаты суда», 112.ua, 06.07.2017).
Создание новой структуры есть в требованиях партнеров, о ней говорилось и во время встречи на XIX саммите Украина – ЕС президента Украины Петр Порошенко, президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и президента Евросовета Дональда Туска.
В своем выступлении президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отметил, что несмотря на проведенные реформы, для Украины чрезвычайно важным остается вопрос борьбы с коррупцией, и добавил: «Ситуация не удовлетворительна... Я хотел бы сказать и президенту, и парламенту, дать совет, что мы все настроены на то, чтобы быть согласными и мы соглашаемся на создание специальной палаты в рамках суда, антикоррупционной палаты, мы даже настаиваем на создании отдельного антикоррупционного суда», и добавил: «главное в борьбе с коррупцией заключается не в инструментах, а в намерениях и убеждениях, что в украинском обществе есть желание борьбы с коррупцией» («Громкие заявления, но без совместной декларации: Как прошел ХІХ саммит Украина – ЕС», 112.ua, 13.07.2016).
Надо отметить, что на этот счет нет единогласия среди партнеров: депутат Европарламента Ребекка Хармс «удивлена ??заявлением президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о согласии на создание антикоррупционной палаты вместо отдельного антикоррупционного суда в Украине» («В Европарламенте возмущены новым методом Порошенко по борьбе с коррупцией», politeka.net, 14.07.2017).
Хочу напомнить: Украина не смогла выполнить все условия МВФ- только три из одиннадцати («Украина не выполнила 8 из 11 условий МВФ», comments.ua, 20.01.2017), хотя, когда на кону такие деньги, можно и гибридностью заниматься.
Cтыдно признаться, но мне не совсем понятна структура использования этих 16 млн евро и такая постановка вопроса: при необходимости надо «лечить» всю систему, а не «баловать» конкретный ее сегмент.
В Грузии для борьбы с коррупцией не понадобилось создание новой структуры. Если кто-то возразит - Грузия маленькая страна, раза 10 меньше Украины, я отвечу: у Украины и ресурсов должно быть в 10 раз больше, а что в квалифицированных кадрах нет недостатка, я с уверенностью могу заверить всех.
На создание и запуск функционирования новой структуры уйдет немало времени и понадобятся огромные денежные ресурсы: изменения в законодательной базе, поиск места размещения и покупка/аренда зданий, укомплектование и содержание аппарата, приобретение транспорта и техники и т.д.
И вот что интересно: неужели судебная система действительно настолько коррумпирована, что правительство не в силах бороться с ней и предпочитает создание новой структуры? Где гарантия, что и новую систему не постигнет та же участь? Когда же будет исправлена на сегодня сложившая ситуация? Я уверен- достойных и порядочных служителей Фемиды в Украине более чем предостаточно (и они вполне могли бы быть оскорбленными). Я уверен: коренное реформирование и преобразование работы существующей судебной системы было бы целесообразнее по стратегическим, экономическим, хозяйственным и моральным причинам. А кроме этого, правительство созданием новой системы покажет свою неспособность в упорядочении недостатков в работе стратегически важной госструктуры и надолго оставит нетронутым существующую коррупцию.
Мне не совсем понятно полномочие новой структуры в целом: Если антикоррупционная палата суда будет занята лишь выявлением фактов коррупции, то для чего тогда правоохранительные органы? И еще: в конечном счете все факты попадут в суд, сегодняшний коррумпированный суд. Или, палата сама будет рассматривать эти дела? Это лишь ограниченное количество вопросов.
И вот совсем свежая информация: «Transparency International виступає проти антикорупційних палат замість антикорупційного суду» (radiosvoboda.org, 13.07.2017), в котором указано, что «Transparency International Україна закликає українську владу не займатися «окозамилюванням європейських партнерів, а сфокусуватися створенні антикорупційного суду, як це передбачено законом», и еще: «Палати при існуючих судах будуть залежними і керованими зовні. Вони не просто провалять завдання щодо справедливого покарання за корупційні злочини, а й стануть надійним інструментам в руках хабарників».
Поневоле возникает главный логический вопрос: где логика такой траты таких денег?
А сейчас о главном.
В последнее время кипели страсти - актуально ли требование МВФ об открытии рынка земли, речь идет не о дискуссии решения проблемы, а о подаче информации- позиции должностных лиц и публикаций СМИ. И это проблема не только сегодняшнего дня.
Два с лишним года тому назад министр финансов Наталия Яресько в утвердительнойформе «Нет, таких требований нет» утверждала, что «МВФ не требовал отменить мораторий на продажу земли» (zn.ua, 07.06.2015). Ни МВФ и Всемирный Банк, ни ЕС этот вопрос никогда ни снимали с повестки дня, даже в те бурные революционные дни: «10 требований МВФ к Украине для предоставления кредита» (livejournal.com, 24.02.2014).
Весной Премьер Гройсман заявил, что: «В меморандуме с МВФ есть обязательство по земле» (agroportal.ua 07.03.2017), хотя, в том же месяце первый заместитель Министра аграриев заявял, что: «МВФ не настаивает на введении свободного обращения сельскохозяйственных земель» (МВФ не имеет жесткого требования по модели оборота земель, — Мартынюк, hyser.com.ua 24.03.2017). Что это- нехватка информации, или желание повлиять на позицию МВФ?
Совсем недавно agroportal распространил информацию, которую тиражировали многие другие СМИ, что «Запуск рынка земли «изымают» из меморандума МВФ» (03.07.2017), в котором говорилось, что «Президент Петр Порошенко попросил снять вопрос о запуске рынка земли с повестки дня и Кристин Лагард (глава МВФ) согласилась», а источник столь важной информации- близкий к переговорам сторон в США.
Те, кто знают технологию переговоров согласятся, что важнейшие вопросы согласовываются в самом процессе переговоров (явно не предмет для сюрприза), а достигнутый итог становится известным сразу (кроме государственной секретности), так что распространенная информация при молчании украинского правительства выглядит несерьезно.
Анализируя отношение партнеров к запуску земельного рынка в Украине, народный депутат, председатель подкомитета по вопросам земельных отношений Аграрного комитета ВРУ Олег Кулинич, чьи мнения и позиции мне ближе всего, заявил: «Лично я никогда не считал удачной идеей педалировать введение сельскохозяйственной земли в рыночный оборот из-за требований международного финансового учреждения» («Земельный вопрос и МВФ: спеши медленно», agroportal.ua 04.07.2017).
Резюмируя статью, для наглядности актуальности затронутой темы, без комментариев приведу заголовки редакционных статей: «Автори земельної реформи провалили кредит МВФ?» (agropolit.com, 04.07.2017) и «МВФ и Всемирный банк подтвердили приоритетность земельной реформы (agroportal.com, 11.07.2017).
Давайте здесь и поставим жирную точку, а про себя продолжу размышлять: что труднее- предвидеть проблему или ее решить, и, можно ли решить проблему, не видя ее сути? А перед тем, как моего дорогого читателя оставлю на раздумье, в очередной раз зафиксирую свою позицию: нынешняя законодательная база крайне неблагоприятная для отмены моратория, и чрезмерным желанием угодить друзьям, можно навредить собственной стране,
теги:
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов адвокатура Азаров Александр Прогнимак АТО Банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ВВП Верховна Рада Верховная Рада вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы ДТП евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь ЖКГ жкх закон законодательство законопроект зарплата Земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна кабмин кадры карьера киев Київ китай Кличко Кодекс законів про працю України конституция конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым культура курс люстрация люстрація майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина налоговые споры Налоговый кодекс народ НАТО наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко Парламент партия регионов персонал податки податкові спори политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины прокуратура психология денег психология успеха публічний аудит Путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія Россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика судова реформа судовий захист США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина украина будущее україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт энергетика юрист Ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.