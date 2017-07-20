Мораторий: детская наивность, или «и ты Брут?»



Кнут и пряники – два абсолютно разных подхода к решению проблем, соответственно и итоги разные. Дело было в Шотландии (лет 20 тому назад), где нас, сотрудников проекта Всемирного банка взяли для обучения вопросов связанных с недвижимостью. Прием был устроен со всеми почестями, вплоть до месячного пребывания на главном флагштоке ROS (Registers of Scotland) государственного флага Грузии.



Так вот, учителя нам дали задание провести презентацию на любую тему на грузинском языке, без перевода. Целью на первый взгляд такого необычного задания было продемонстрировать наше умение передачи собственного мнения аудитории. Для презентации я выбрал свое любимое хобби- фотографию, и используя фотоаппарат ЗЕНИТ-Е и штатив времен моего студенческого периода, разные слайды и фотографии, получил самую высокую оценку. Но, меня поразила их манера оценки! До указания наших ошибок учителя нас хвалили и возвышали чуть ли не до не небес: -Вы были превосходны, но было бы лучше, если б Вы сделали так и так, Вы держались браво, но лучше было бы вот так… т.е. до кнута нас обильно угощали пряником! Как потом мой друг David Sharp мне объяснил, дружеская атмосфера и чередование похвалы и упрёка способствует лучшему восприятию информации, замечания запоминаются лучше и без чувства протеста.







И ты Брут?

После трагических событий от Украины ожиданий много, партнеры от нее ждут проведения множества реформ, одним из главных, естественно земельная реформа со своим итоговым результатом - запуском полноценного рынка. Но, пряник от друга не всегда бывает сладким.



Окончания календарного действия моратория на продажу сельхозземель ждали не только на родине Богдана Хмельницкого и Леси Украинки. Несмотря на декларирование о запуске земельного рынка в межкоалиционном соглашении, действие моратория нынешней ВРУ было продлено еще 2 раза, что вызвало смятение в украинском обществе и явное раздражение иностранных партнеров. И, держа за пазухой пряник, они взялись за кнут.



Процесс снятия одного моратория, запрета на экспорт леса, введенного в 2015 году (сроком на 10 лет- для стабилизации рынка древесины и преодоления коррупции в этой сфере) вроде удалось активизировать, за что Президент Еврокомиссии «Юнкер похвалил Гройсмана за усилия по отмене моратория на экспорт украинского леса и пообещал 600 миллионов евро» (uniain.net, 10.02.2017); кажется, и пенсионная реформа приобрела обнадеживающее очертание…



А вот мораторий на продажу сельхозземель остается пока что безнадежным камнем преткновения. Сначала с претензиями выступил ЕС, для которого общеевропейские ценности превыше всего. Но, так как Украина пока не является полноправным членом этой достопочтенной организации, претензии не высказывались в ультимативной форме.



Из международных финансовых структур за ситуацией внимательно наблюдает Всемирный Банк, но самым активным сторонником введения земельного рынка в Украине, наверное, является МВФ- в двустороннем меморандуме и многочисленных высказываниях он явно не дает расслабиться, часто напоминая и о важности закона «Об обороте земель».



Если ЕС «дает» обдуматься, то требования от инвесторов звучат гораздо принципиальнее и настойчивее, для них реформы настолько важные, что из-за невыполнения условий со стороны Украины, по словам Гройсмана «…закон о земельной реформе не будет принят вовремя. Отсрочка задержит пятый транш МВФ в размере до 1,9 млрд долл., хотя правительство остается приверженным программе», (unian.net, 08.07.2017) Одним словом, оппонентов и так хватало, но с пряником появился Европейский Банк реконструкции и развития, который до этого не проявлял особой активности и заявил, что: «ЕБРР, как друг и честный партер Украины, будет поддерживать призывать к проведению существенных реформ, включая реформу правосудия, а также земельную и судебную реформы» («ЕБРР будет поддерживать проведение реформ в Украине, - Чакрабарти», 112.ua, 06.07.2017). И, попробуй другу откажи в честном замечании, тем более, если ты ему еще и должен.

Маленькое отступление не про земельную тему.

Коррупция- Ахиллесова пята Украины. О ней говорят все- первые лица как внутри страны, так и извне. Ее масштабы стали настолько опасны, что даже средства выделяются для борьбы против нее, и средства довольно значительные.



Создание новой структуры есть в требованиях партнеров, о ней говорилось и во время встречи на XIX саммите Украина – ЕС президента Украины Петр Порошенко, президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и президента Евросовета Дональда Туска.

В своем выступлении президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отметил, что несмотря на проведенные реформы, для Украины чрезвычайно важным остается вопрос борьбы с коррупцией, и добавил: «Ситуация не удовлетворительна... Я хотел бы сказать и президенту, и парламенту, дать совет, что мы все настроены на то, чтобы быть согласными и мы соглашаемся на создание специальной палаты в рамках суда, антикоррупционной палаты, мы даже настаиваем на создании отдельного антикоррупционного суда», и добавил: «главное в борьбе с коррупцией заключается не в инструментах, а в намерениях и убеждениях, что в украинском обществе есть желание борьбы с коррупцией» («Громкие заявления, но без совместной декларации: Как прошел ХІХ саммит Украина – ЕС», 112.ua, 13.07.2016).

депутат Европарламента Ребекка Хармс «удивлена ??заявлением президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о согласии на создание антикоррупционной палаты вместо отдельного антикоррупционного суда в Украине» («В Европарламенте возмущены новым методом Порошенко по борьбе с коррупцией», Надо отметить, что на этот счет нет единогласия среди партнеров:(«В Европарламенте возмущены новым методом Порошенко по борьбе с коррупцией», politeka.net , 14.07.2017).

«Украина не выполнила 8 из 11 условий МВФ», Хочу напомнить: Украина не смогла выполнить все условия МВФ- только три из одиннадцати (Украина не выполнила 8 из 11 условий МВФ», comments.ua , 20.01.2017), хотя, когда на кону такие деньги, можно и гибридностью заниматься. Cтыдно признаться, но мне не совсем понятна структура использования этих 16 млн евро и такая постановка вопроса: при необходимости надо «лечить» всю систему, а не «баловать» конкретный ее сегмент.



В Грузии для борьбы с коррупцией не понадобилось создание новой структуры. Если кто-то возразит - Грузия маленькая страна, раза 10 меньше Украины, я отвечу: у Украины и ресурсов должно быть в 10 раз больше, а что в квалифицированных кадрах нет недостатка, я с уверенностью могу заверить всех.

На создание и запуск функционирования новой структуры уйдет немало времени и понадобятся огромные денежные ресурсы: изменения в законодательной базе, поиск места размещения и покупка/аренда зданий, укомплектование и содержание аппарата, приобретение транспорта и техники и т.д.

И вот что интересно: неужели судебная система действительно настолько коррумпирована, что правительство не в силах бороться с ней и предпочитает создание новой структуры? Где гарантия, что и новую систему не постигнет та же участь? Когда же будет исправлена на сегодня сложившая ситуация? Я уверен- достойных и порядочных служителей Фемиды в Украине более чем предостаточно (и они вполне могли бы быть оскорбленными). Я уверен: коренное реформирование и преобразование работы существующей судебной системы было бы целесообразнее по стратегическим, экономическим, хозяйственным и моральным причинам. А кроме этого, правительство созданием новой системы покажет свою неспособность в упорядочении недостатков в работе стратегически важной госструктуры и надолго оставит нетронутым существующую коррупцию.



Мне не совсем понятно полномочие новой структуры в целом: Если антикоррупционная палата суда будет занята лишь выявлением фактов коррупции, то для чего тогда правоохранительные органы? И еще: в конечном счете все факты попадут в суд, сегодняшний коррумпированный суд. Или, палата сама будет рассматривать эти дела? Это лишь ограниченное количество вопросов.

И вот совсем свежая информация: «Transparency International виступає проти антикорупційних палат замість антикорупційного суду» (radiosvoboda.org, 13.07.2017), в котором указано, что «Transparency International Україна закликає українську владу не займатися «окозамилюванням європейських партнерів, а сфокусуватися створенні антикорупційного суду, як це передбачено законом», и еще: «Палати при існуючих судах будуть залежними і керованими зовні. Вони не просто провалять завдання щодо справедливого покарання за корупційні злочини, а й стануть надійним інструментам в руках хабарників».

Поневоле возникает главный логический вопрос: где логика такой траты таких денег?

А сейчас о главном.

В последнее время кипели страсти - актуально ли требование МВФ об открытии рынка земли, речь идет не о дискуссии решения проблемы, а о подаче информации- позиции должностных лиц и публикаций СМИ. И это проблема не только сегодняшнего дня.

в утвердительнойформе «Нет, таких требований нет» утверждала, что «МВФ не требовал отменить мораторий на продажу земли» (zn.ua, 07.06.2015). Ни МВФ и Всемирный Банк, ни ЕС этот вопрос никогда ни снимали с повестки дня, даже в те бурные революционные дни: «10 требований МВФ к Украине для предоставления кредита» (livejournal.com, 24.02.2014). Два с лишним года тому назад министр финансов Наталия Яресько Нет, таких требований нет» утверждала, что «МВФ не требовал отменить мораторий на продажу земли» (zn.ua, 07.06.2015). Ни МВФ и Всемирный Банк, ни ЕС этот вопрос никогда ни снимали с повестки дня, даже в те бурные революционные дни: «10 требований МВФ к Украине для предоставления кредита» (livejournal.com, 24.02.2014).

МВФ не настаивает на введении свободного обращения сельскохозяйственных земель» (МВФ не имеет жесткого требования по модели оборота земель, — Мартынюк, hyser.com.ua 24.03.2017). Что это- нехватка информации, или желание повлиять на позицию МВФ? Весной Премьер Гройсман заявил, что: «В меморандуме с МВФ есть обязательство по земле» ( agroportal.ua 07.03.2017), хотя, в том же месяце первый заместитель Министра аграриев заявял, что: «МВФ не имеет жесткого требования по модели оборота земель, — Мартынюк, hyser.com.ua 24.03.2017). Что это- нехватка информации, или желание повлиять на позицию МВФ?



Совсем недавно agroportal распространил информацию, которую тиражировали многие другие СМИ, что «Запуск рынка земли «изымают» из меморандума МВФ» (03.07.2017), в котором говорилось, что «Президент Петр Порошенко попросил снять вопрос о запуске рынка земли с повестки дня и Кристин Лагард (глава МВФ) согласилась», а источник столь важной информации- близкий к переговорам сторон в США.



Те, кто знают технологию переговоров согласятся, что важнейшие вопросы согласовываются в самом процессе переговоров (явно не предмет для сюрприза), а достигнутый итог становится известным сразу (кроме государственной секретности), так что распространенная информация при молчании украинского правительства выглядит несерьезно.





. Анализируя отношение партнеров к запуску земельного рынка в Украине, народный депутат, председатель подкомитета по вопросам земельных отношений Аграрного комитета ВРУ Олег Кулинич, чьи мнения и позиции мне ближе всего, заявил: «Лично я никогда не считал удачной идеей педалировать введение сельскохозяйственной земли в рыночный оборот из-за требований международного финансового учреждения» («Земельный вопрос и МВФ: спеши медленно», agroportal.ua 04.07.2017)





Резюмируя статью, для наглядности актуальности затронутой темы, без комментариев приведу заголовки редакционных статей: «Автори земельної реформи провалили кредит МВФ?» (agropolit.com, 04.07.2017) и «МВФ и Всемирный банк подтвердили приоритетность земельной реформы (agroportal.com, 11.07.2017).



