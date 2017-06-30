«Синдром Кутового»: станет ли он хроническим? Поделиться:

Предистория Более чем странно, что в Украине, где 25 лет тому назад первыми при СССР начали проводить земельную реформу, на сегодня нерешенными проблемами являются как сама земельная реформа, так и земельной рынок. И, не чувствуя никакого угрызения совести или морального неудобства, вину на это я полностью возлагаю на правительство 2001 года и ВРУ III созыва: они воздвигли такой лабиринт, из которого долго еще придется искать выход. Лабиринтом для решения проблемы является мораторий. Согласно Земельного кодекса Украины (25.10.2001 г.), «До вступления в силу закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, но не ранее 1 января 2016 года, не допускается: купля-продажа, отчуждение и изменение целевого назначения земельных участков (переходные положения, раздел 10, п.15)». Несмотря на то, что мораторий разными должностными лицами (вплоть до Президента В. Ющенко) признавался источником коррупции, все предыдущие правительства не чувствовали дискомфорта из-за его существования. Нынешнее правительство, к правлению которого пришлось календарное окончание моратория, оказалось явно неготовым к решению проблемы, и два раза продлило его действие, при этом допустило довольно грубую ошибку: оба раза по одному году. В обшей сложности мораторий был продлен восемь раз! К мораторию привыкли все - и правительство, и население (в том числе пайщики), и сельхозпредприятия, которые являются главными арендаторами паевых земель. Все шло бы так же безмятежно, как и все предыдущие 25 лет, но возмутителем всеобщего спокойствия оказался МВФ, который, беспокоясь о судьбе многомиллиардных траншев, выданных Украине, настойчиво требует открытия земельного рынка. История И так, глава аграрного сектора Украины подал в отставку. Нужно ли критиковать высокопоставленного государственного чиновника после этой отставки и не похоже ли это на «махать кулаками после боя»? В богатом и емком грузинском языке есть пословица - «Впереди идущий мост для вслед идущего». Если не учесть ошибки экс-министра, те же ошибки может повторить и последующий. Причина отставки по кулуарной информации - земельная реформа и рынок земли, а официально - желание сосредоточиться на привлечении инвестиций для аграрной отрасли. Я бы отношение экс-министра к проблемам земли охарактеризировал так: «одной рукой за мораторий, другой - за рынок». По моему мнению, позиция Кутового народом избранника и Кутового министра в корне отличаются друг от друга, в доказательство тому привожу заголовки статей:

Тарас Кутовой, глава комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений: «Аграрный комитет выступает за продление моратория на продажу земли» (в котором отмечено, что аграрный комитет рекомендует ВРУ продлить мораторий на год и что все депутаты кроме представителя «Батькивщины» проголосовали ЗА, 05.11.2015, latifundist.ua);

Тарас Кутовой, министр аграрной политики и продовольствия: «Глава Минагропрод рассчитывает, что закон об обороте земель сельхозназначения будет принят до конца года» (14.07.2016, unian.net); «В нынешнем парламенте нет потенциала для отмены моратория на продажу сельхозземель, - Кутовой» (30.07. 2016, 112.ua); «Кутовой не верит, что Рада поддержит продажу земли» (28.12.2016, agroportal.ua); «Тарас Кутовой, министр аграрной политики и продовольствия Украины: По рынку сельхозземель необдуманных шагов не будет» - «Да, есть видение МВФ. Мы на это не пойдем.» (23.01.2017, ukrinform.ru). Я считаю нормальным, когда должностное лицо, меняя кресло, меняет и мнение - разные ответственности. Но: чем объяснить его громкий упрек в нерешенных проблемах в адрес Верховной Рады из-за «отсутствия потенциала», когда за десять рабочих дней до этого он уверял, что жизненно важный закон «Об обороте земель» должен быть принят до конца года (14.07-30.07/2016)? Что это: неумение оценить ситуацию, крик отчаяния - «больше невозможно молчать», или…? А за последнюю реплику и принципиальную позицию экс-министра ему можно только поаплодировать. Для меня основным источником информации является интернет-материал, а в случае необходимости, я консультируюсь у моих украинских друзей, блестящих юристов Александра Поливодского, Виктора Кобылянского и Яна Белоголового (за что огромное им спасибо). Анализируя весь материал, я убедился: в этом году рынок не будет запущен, это абсолютно исключено! При таком ходе событий, в положительных изменениях я сомневаюсь и на следующий год, а может и на последующие 3-4 (примечание: в виду имеется классический рынок - полномасштабный и свободный, с присутствием пайщиков). На днях было опубликовано интервью с Максимом Мартынюком (25.05.2017, unian.net), после отставки первого лица аграриев, мнение временно первого лица особенно привлекает внимание. На вопрос «Але ж ваші погляди з ним у питанні запровадження ринку землі розходяться? Адже ви виступаєте за запровадження власне ринку, а Тарас Кутовий – за продаж прав оренди…» Он отвечает: «Так, це ж не секрет, оскільки ці позиції неодноразово висловлювалися публічно. Я б говорив про дві моделі. Одна – це ринок землі, але з цілою низкою суворих обмежень. Інша модель – ринок прав оренди. Я цю модель коментувати не буду, тому що вона зрозуміла і відома: купуємо та продаємо те, що і зараз купується та продається». Продажа прав аренды: а почему бы нет? Что в этом недопустимого и чем это мешает запуску полноценного земельного рынка, или лучше пользоваться эмфитевзисом, которого некоторые считают чуть ли не спасательным кругом от моратория? Если существует проблема, почему бы не искать пути для ее решения? Нерешенные проблемы это: теневые отношения и коррупция, и из-за отсутствия умения лавировать по сложившейся ситуации. При нынешнем болоте, подобном состоянии земельных проблем, к каждому шороху надо прислушаться. Я сомневаюсь, что нынешняя ВР успеет сделать решительные шаги для запуска рынка, скорее всего это проблема как колючая эстафетная палочка будет передана следующему созыву ВРУ. Естественно, продажу аренды нельзя считать запуском полноценного рынка, но определенный сегмент рынка он точно представляет и мог бы иметь только положительный результат. И на пару слов остановимся на вышеуказанном интервью Мартынюка. Вопрос: «На якому етапі перебуває розробка даного законопроекту»? Ответ: «На фінальному етапі. Ми вже маємо текст законопроекту і маємо модель, яка узгоджена з нашими міжнародними партнерами. Одразу скажу – МВФ не виставляв нам жодних критеріїв щодо параметрів функціонування ринку землі». Думаю, для полной ясности и удобства для читателей, не было бы лишним указать о какой редакции законопроекта идет речь: о редакции министерства аграрной политики и продовольствия, Мушака (з/п №5535) или Корнацкого (з/п №5535-1), или еще о другом? Этот законопроект настолько важен для страны, что в немаленьком интервью про земельные проблемы он заслуживает внимания побольше. Лично для меня слова Мартынюка оставляют повод для сомнений и не без основания. В своем интервью глава подкомитета по вопросам земельных отношений аграрного комитета ВР, народный депутат Олег Кулинич заявил: «Мы неоднократно слышим о законопроекте, который будет внесен в Раду, об обороте земель сельскохозяйственного назначения, но такого законопроекта до сих пор нет» («Аграрный комитет Рады обещает за полгода разработать дорожную карту земельной реформы – депутат (дополненная)», unian.net, 20.10. 2016). Согласитесь, явная нестыковка получается, давайте все оставим без комментариев. За время моей работы в земельной отрасли, у меня выработался характер: я всегда сужу исключительно по фактам. А если после 20.10. 2016 был опубликован з/п, и я за чем-то не уследил, приношу свои извинения. Послеистория, или что будет после Кутового. А ничего, ровным счетом ничего. Поясню еще яснее – абсолютно ничего. Наивно думать, что от Кутового зависела судьба земельной реформы и запуск земельного рынка, что он мог эти проблемы решить единолично: каждый министр проводник политики правительства, его рупор и это нормально, так и должно быть. Нынешнее правительство о готовности введения земельного рынка заявило в коалиционном соглашении ВРУ, но не было приведено хотя бы очертание путей решения проблемы, а лишь декларирование вопроса зарождает множество вопросов. Старший научный сотрудник Института международной экономики имени Петерсона, член экспертного совета при Министерстве экономики Украины Андерс Ослунд, в своей статье «Ваши политики застряли в устаревшей картине мира» заявил: «Этот проект коалиционного соглашения напомнил мне речь Леонида Брежнева на XXVI съезде КПСС в 1981 году» (liga.net).

Если учесть отношение к снятию моратория в главном законодательном органе страны - Верховной Раде (некоторые депутаты от БПП, «Батькивщина», РП Ляшко, «Народный фронт», Оппозиционный блок и др.), с уверенностью можно сказать - решение проблемы моратория и рынка еще долго будет в проблематичном состоянии, тут нужен абсолютно другой подход, в корне отличающийся от нынешнего. А случай с Кутовым вполне может стать синдромом: в оправдание по поводу нерешенных проблем винить первого агрария страны. Пусть его слова «По рынку сельхозземель необдуманных шагов не будет» послужат путеводителем для последующего его коллеги. А может и для последующих?..

*Высказанная в статье критика никоим образом не имеет политического контекста, она основана исключительно на реальном положении дел в земельных отношениях. теги: Твитнуть Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя