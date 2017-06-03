Кому это под силу, разнесите мой проект в пух и прах! Пожалуйста...

Предисловие.

В грузинской кинематографии по рассказам знаменитого чешского писателя Карела Чапека снят прекрасный и колоритный фильм "Рекорд" (1973г.). Улыбку нагоняющий сюжет фильма такой: после полученной обиды герой фильма Ждотия Цаава в своего соседа через речку Абаша бросает камень. В результате полицейского расследования- взвешивания камня и измерения дистанции, нарушение закона оказалось мировым рекордом.





Порой, для достижения желаемого результата, нужно его спровоцировать.





IV Форум ААУ - встреча с дорогими коллегами и читателями.

Получив приглашение от моих друзей Олександра Поливодского и Виктора Кобылянского принять участие в работе IV форума Асоциации адвокатов Украины, я с удовольствием согласился (20.04 с/г.). Он был очень интересным и был прекрасно организован. Я был безгранично рад встрече и общению с моими давними друзьями и коллегами, оживленным беседам и обмену мнениями. Но особо хочу отметить встречу с моими дорогими читателями. Я искренне был тронут от теплых слов, которых я услышал от них.





К моему сожалению, у меня давно сложилось впечатление, что в Украине с сомнением смотрят на перспективу решений земельных проблем, мне бы хотелось, чтоб я ошибался, но… Трезво оценивая мнения собеседников и разных должностных лиц, связанных с земельными вопросами, материалы украинских сайтов, заявляю: причин для сомнений хоть отбавляй.





Есть ли альтернатива моему проекту.

Альтернативу всегда и ко всему можно найти, главное- насколько она окажется полноценнее и актуальнее критикуемого материала. Нельзя искать альтернативу только потому, чтоб создать иллюзию своей активности, на опровержение чего-то должны быть аргументированные доказательства.





Почти год назад я опубликовал прект Метод Карели «Комплексная земельная реформа», в котором я детально описал мероприятия для завершения земельной реформы, начавшуюся 25 (!) лет тому назад, и запуска полноценного земельного рынка в Украине. Имея богатую практику земельных отношений в Грузии (более 30-ти лет), я знаком со всеми положительными и отрицательными сторонами процесса, со структурой возможных проблем и путями их решений.





Но: проблемы не возникают на пустом месте. Мне кажется, что страх перед и реформой и рынком настолько велик, что у тех, кому по должности полагается решение этих проблем, пропадает желание на любую активность. Хотя, ради полной объективности признаюсь: мне понятны их опасения, но это никак не оправдывает чрезмерную пассивность. Накопление нерешенных проблем со временем их только усугубляет, что может иметь негативные последствия, их надо решать, поза страуса тут не выход. А желание правительства решать проблемы сообща с населением страны, сделать его соучастником процесса, может только сблизить позиции и завоевать их доверие.





Для рассмотрения актуальности моего проекта проведу параллели между его некоторыми тезисами и мнением разных должностных лиц.





В моем проекте предложено из общей площади паевых земель один га пайщикам передать в собственность, а остальную площадь выкупить государством, 20-ти кратном объеме годовой арендной платы.





А вот мнение должностных лиц:





-Народный депутат Аркадий Корнацкий предполагает, что «если он (владелец пая- прим. авт.) продаст землю (государству- прим. авт.) по цене, приближенной к минимально обоснованной, к инвестиционно обоснованной, то затем этот крестьянин пожизненно должен еще в дополнение к полученной цене получить ренту» (112.ua, 15.09.2015г.);





-Первый заместитель Министра аграриев Максим Мартынюк «для защиты самих граждан» считает нужным присутствие на рынке государственного оператора, который будет выкупать участки по фиксированной цене. Он также считает, что людям надо дать «возможность продать свой пай по рыночной цене государственному оператору, в роли «такого госагента рассматривается один из государственных банков, которые располагают ресурсами для выкупа наделов» («Земельная реформа: компромиссный сценарий», gazeta.zn.ua, 16.10.2015г.).





Возникает множество вопросов и сомнений, вот некоторые из них: в первом случае- что означает термин цена, приближенная к минимально обоснованной, во сколько государству обойдется пожизненная надбавка пайщикам, стоит ли после выкупа владельцам паев еще переплачивать? Во втором- все-таки по какой цене будет гос. оператор закупать участки: по фиксированной или рыночной и кто будет их устанавливать? И еще: после несостоявшегося опыта «Земельного банка», стоит ли повторно наступать на грабли и опять прибегать к неудачной практике? А что очень важно: ни один из них не конкретизирует величину площади для выкупа.





Проблему паевых земель я считаю самой болезненной из всех «земельных» проблем. Давайте вместе поразмышляем о всех других возможных вариантах, отличающихся от мною предложенных.





1.Национализация паев. Я ее полностью исключаю, это было бы надгробным камнем на репутации Украины, как страны- приверженца реформ на пути в общеевропейскую семью.





2.Передача в собственность паев в полном объеме. Я ее полностью исключаю, т.к. если б правительство хотело бы сделать такой шаг, после 01.01.2016г., правительство не продлило бы действие моратория еще два раза по одному году, или были бы хотя бы старания принятия Закона "Об обороте земель". Но, что самое главное: передача площадей в полном объеме была бы мощнейшим ударом как для сельского хозяйства Украины и экономики в целом, так и для стабильности страны.





3.Передача в собственность части паев. В проекте предусмотрена передача в собственность 1.0 га земли. Про закупку паев есть разные соображения, но нет даже намека, как решить эту проблему, нет четкой позиции, сколько гектаров может выкупить государство, а сколько передать пайщику в собственность. Нельзя допустить, чтобы это зависело от желания пайщиков, позиция государства должна быть ясной и четкой.





4.Выкуп паев по рыночной цене. Я его полностью исключаю, это почти неосуществимая процедура: во-первых- кто будет оценивать земельные участки- «вездесущий и всемогущий» Госгеокадастр? Участие любой государственной организации ставит под вопрос объективность оценки земельных участков, во-вторых- это растянется на годы дольше, чем действие самого моратория, в-третьих- это может спровоцировать высокий уровень коррупции, и в-четвертых- для этой цели вряд ли хватит всего бюджета Украины. Моим проектом предложен выкуп по кратности арендной годовой платы, что абсолютно исключит даже малейшую возможность коррупции, т.к. величина ренты зафиксирована в арендном договоре.

Есть ли мой проект панацеей.

Каждый автор продукт своего труда считает усовершенствованным, но, тем временем он должен быть готовым услышать противоположное мнение, в проекте мною перечислены его сильные и слабые стороны. Мой проект это: мое знание, моя практика, мой опыт, накопленные на протяжении многолетней работы. Безусловно, в нем есть пункты спорные и неприемлемые для других. Я к этому отношусь с пониманием и готов вступить в диалог с любым оппонентом. После публикации проекта, я получил множество отзывов и вопросов, которые и послужили основой серий бесед « Перспективы земельной реформы в Украине ». Не в моем характере оставлять без ответа любые отзывы, пусть самые острые, я и впредь готов к общению с использованием Skype или электронной почты.





Одно могу сказать: на фоне растерянности, неуверенности и робкости, неясности позиций украинских должностных лиц, мой проект действительно заслуживает внимания. В доказательство моих слов приведу заявление годичной давности экс-министра Тараса Кутового, буквально на днях ушедшего в отставку: «В нынешнем парламенте нет потенциала для отмены моратория на продажу сельхозземель» (112.ua, 30.07.2016г.).





А зерно правды можно найти и за стенами ВР или отраслевых министерств. Главное: желание и умение объективной оценки.





Послесловие- challenge - Пожалуйста, кому это под силу, разнесите мой проект в пух и прах! Пожалуйста...