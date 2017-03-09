Всегда ли критика ангажирована, или: «мораторий или рынок»? Поделиться: Предисловие. Этим летом, на воскресной службе я встретил мою бывшую сотрудницу, которую знаю ещё со студенческих лет, Тамару К., с которой, среди прочих тем поговорили и об Украине, в том числе, естественно о земельных вопросах и моих статьях. Она задала мне вопрос, который меня насторожил- не ангажирован ли я в моей критике и платят ли мне за статьи. Если я смог с ней объясниться положа руку на сердце и честным словом, то почти аналогичный вопрос моего друга Богдана Трия меня убедил о нужности такой статьи, написать которую я думал и раньше. В моих карьерных воспоминаниях многовесёлого и грустного, порой- поучительного. Дело было весной 2000 года. Тогда Главным Государственным Регистратором Грузии был Кишо Квициани, человек, стоявший у истоков земельной реформы и регистрации, с повышенным чувством юмора и человеческого обаяния, мой наставник и старший друг. Он автор многих законов и законодательных актов, в том числе Закона Грузии «О регистрации земли» (1996г.). Работая над очередным законопроектом, он дал мне черновик с заданием написать замечания. Я, стараясь скрыть неудобство и «застраховаться», в шутку спросил- не в обиду? Он на вопрос ответил вопросом: «неужели ты меня так плохо знаешь, что я могу обидеться на здоровую критику?»

Для меня приемлемы абсолютно все вопросы и критика, более того- они нужны и полезны, в случае их убедительности можно скорректировать своё мнение. Я во всех моих статьях, критикуя чьё-то мнение, обязательно цитирую автора, чтоб дать читателю самому проанализировать высказанное, согласиться или нет со мной, и тут же указываю ссылку источника, чтобы в случае заинтересованности читатель мог детальнее ознакомиться с ним. Я всю мою карьеру (более 30 лет) проработал в «земельной отрасли», с самого начала земельной реформы и регистрации был непосредственным их участником, знаю положительные и отрицательные стороны и теневого и цивильного рынка, я безоговорочный сторонник рыночных земельных отношений, но, я со всей ответственностью заявляю: действие моратория на сегодня оправдано, более того- я считаю ошибкой очередного (восьмого (!) по счёту) продления только на год.

Так все-таки: мораторий или рынок?

Украина первая из союзных республик заявила о начале земельной реформы. Верховная Рада УССР Постановлением «О земельной реформе» положила начало столь важного процесса (18.12.1990г.), который так и не был завершён. Учитывая множество факторов, ещё тогда с уверенностью можно было предугадать сегодняшнюю глубокую стагнацию в земельных отношениях. Это было обусловлено грубыми ошибками, допущенными в самом начале реформы:

все земли Украины с 15 марта 1991 года были объявлены объектом земельной реформы, комментарий : передача всех земель в фонд реформы могла создать ситуацию, когда в неё могли попасть те стратегически важные для государства земли, отвод которых нарушил бы цикл сельскохозяйственного производства, или те земли, в которых государство вложило немало средств (освоение/мелиорация); не была определена единая максимальная норма паев, комментарий: для контроля общей площади выделенных земель и равномерного и справедливого распределения земельных площадей среди работников аграрной отрасли, целесообразно было бы определить максимальную норму, которая была бы единой для всей страны. На сегодня средняя площадь ПАЯ составляет 4.0 га, но, на самом деле его площадь в разных административных делениях колеблется от 0.18 до 20.0 га, а такая разница, естественно, несправедлива; переданные земли в виде паев не стали предметом собственности, комментарий: по моему мнению, паи и есть основной проблемой хронического продления моратория. Согласно Земельного Кодекса Украины, «До вступления в силу закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, но не ранее 1 января 2016 года, не допускается»: купля-продажа, отчуждение и изменение целевого назначения земельных участков (ЗКУ, раздел 10, п.15). Процесс размежевание паев должен пройти с огромной осторожностью, безупречно спланированными и проведёнными мероприятиями. Несмотря на защиту прав собственников и собственности и Конституцией и разными законами и законодательными актами, пайщики лишены возможности по своему усмотрению распорядиться положенными им паевыми участками, которые смело можно назвать «миражной» собственностью.

И с профессиональной, и с человеческой точки зрения мне очень интересно намерение всех тех, кто принимал участие в земельной законодательной деятельности. Интересно, почему те правительства, которые были во главе власти, после принятия ЗКУ (25.10.2001г.), не позаботились о принятии Закона «Об обороте земель», и почему каждый из них надеялся на последующего? Если этот закон такой важности, почему он не был принят так долго, и все ждали календарного истечения даты действия моратория? Если страна без него существовал 15 лет, он действительно нужен позарез, или только потому, что так записано в ЗКУ? Или: этот закон и вовсе выдуман как «громоотвод» для оправдания хронического моратория? После 01.01.2016 ещё два раза было продлено действие моратория, что безусловно сильно вредит имиджу Украины, как стране - приверженке реформ.

И ещё, меня больше всего интересует, что преобладает в такой тупиковой ситуации: НЕУМЕНИЕ или НЕЖЕЛАНИЕ решения проблемы. Одно ясно: ни одно правительство не хотело взять на себя столь огромную ответственность перед страной.

Но, давайте, для полной объективности, на проблему взглянем и с позиции нынешнего правительства.

Украинское сельское хозяйство занимает лидирующее положение в мире: оно обеспечивает 10% мирового экспорта зерна, а подсолнечного масла- 55%, по экспорту ячменя и кукурузы- 4-е место в мире. Данные по площади земель также впечатляют: 1-е место в Европе по площади пахотных земель, а по площади чернозема- 3-е место в мире (25% мирового объема). Анализируя такие статистические данные, ну удивляешься тому, что в Земельном Кодексе Украины подчёркнуто отмечено значение земли для Украины: «земля- основное национальное богатство».

На сегодняшней день, из 43 млн га с/х угодий в собственности граждан Украины находятся 33 млн га, из которых, по ходу земельной реформы 28 млн га в виде паев были выделены 7 млн работникам аграрного сектора. Эти земли, которые попадают под действия моратория, переданы в аренду. Так вот, начало размежевания паев, при отмене моратория повлечёт за собой расторжения всех арендных договоров, многочисленные судебные разбирательства, но, что самое главное: это крайне больно ударит по целой системе сельского хозяйства Украины. Может случится так, что даже нынешние внутриполевые дороги, проходящие через чьи-то участки, станут спорными и сегодняшним арендаторам не будет доступа к арендованным участкам. Трудно оценить урон, который понесёт аграрный сектор при безоговорочном отмене моратория и молниеносном начале размежевания паевых земель, но, даже при отсутствии чёткого определения термина (эталона) «катастрофическая ситуация», можно с уверенностью сказать: ситуация будет близка к такой, она будет хаотичной. Такая ситуация крайне отрицательно повлияет также и на рынок недвижимости в целом.

Кроме описанного негатива, на раздумье наталкивает также и величина одной нормы пая: насколько оптимальной была бесплатная передача 20.0 га в одни руки, наверное, стоит их пересмотреть.

Нынешнее правительство оказалось в трудном положении- решить судьбу 28.0 млн га, которые документально принадлежат пайщикам, но благодаря бездействии предыдущих правительств, на них пока ещё распространяется влияние государства. Оно должно или окончательно «расстаться» с этими землями, или предложить оптимальный вариант для разумного решения проблемы. И вот ещё один важнейший фактор, который придется учесть при размежевании паевых земель: на проектировку дорог уйдут дополнительно около 2-3 млн га, но это уже из государственных земель.

Как долго продлится хаотичная ситуация в случае размежевания паев, предугадать невозможно. Это будет зависеть от многих факторов: насколько соседи-пайщики будут солидарны в определении годовой арендной платы, насколько активными окажутся риэлторские конторы и сами арендаторы, какие требования выдвинет правительство по отношению арендных договоров, насколько гибкой и оперативной будет работа регистрационной системы и измерительных/кадастровых компаний. Даже при идеальном варианте исхода ситуации, она будет долгой, а урон- колоссальным. Совсем недавно народный депутат Олег Кулинич на своей странице в Facebook писал, что садясь в должностное кресло, люди часто меняют своё мнение. Это я считаю нормальным, убеждён: что на сегодня ярые сторонники безоговорочного запуска земельного рынка, если б от них зависела судьба моратория, перед тем как поставить подпись, задумались бы основательно. Само по себе действие моратория, а тем более постановка вопроса о референдуме- аморально по отношению к пайщикам, но, с другой стороны- его безусловная отмена также аморальна по отношению к государству. Я солидарен и с пайщиками и с государством, только с оговорками: мораторий должен быть отменён, но надо пересмотреть норму паевых участков. Недавно мною был опубликован проект Метод Карели «Комплексная земельная реформа» (liga.net), который я считаю оптимальным для завершения земельной реформы, начатой 25 лет (!!!) тому назад.

Нельзя эту проблему так долго держать в замороженном состоянии, хроническое продление моратория не выход, а лишь демонстрация собственной беспомощности в решении пусть архи сложной проблемы. Для получения приемлемого для обеих сторон решения, требуется ювелирно обдуманная работа, дабы необдуманными действиями не навлечь беду на общую для них страну.

Послесловие. Очень хочу надеяться, что моё предупреждение об опасности, которую я отчётливо предвижу, не будет воспринята как ангажированная критика. Кахабер Карели Доктор экономических наук, эксперт по земельным вопросам Грузия/Украина теги: Твитнуть Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя