Правило кота Матроскина или Зачем вашей компании стратегия закупок

Помните, как персонаж мультфильма «Трое из Простоквашино» решил не выписывать журнал «Мурзилка», а экономить? Несмотря на известную прижимистость кота Матроскина, в чем-то он был прав. Ведь увеличить прибыль можно не только через рост продаж, но и через сокращение расходов.

К сожалению, чаще всего в украинских компаниях урезают расходы на персонал и ежедневные издержки. Редко когда речь заходит о пересмотре или хотя-бы формировании стратегии закупок. При этому руководитель и другие подразделения обычно смотрят на отдел закупок как на центр затрат и не включают закупщиков в принятие важных для компании решений. В итоге закупщикивязнут в малоэффективной, рутинной работе, не реализуя возможности для увеличения прибыли компании.





Переломить ситуацию на отдельно взятом предприятии не так сложно, как кажется. Первые шаги могут быть такими:

1. Провести аудит: собрать и проанализировать информацию о количестве и суммах закупок; ТОП категорий, которые закупаются; разделить стратегические и операционные закупки; пересмотреть регламент осуществления закупок; понять количество и роль сотрудников, вовлеченных в закупочный процесс, протестировать их экспертизу.

2. Внести изменения в Регламент закупок, разделив роли закупщика и внутреннего клиента; предусмотреть эффективные процедуры для разных категорий закупок; внедрить автоматизацию там, где это возможно.

3. Поставить перед отделом закупок четкие оцифрованные цели и отслеживать их достижение.

Подробнее о том, как сформировать и реализовать эффективную стратегию закупок будем говорить 18 июля на первой встрече Клуба закупщиков. Приглашенный эксперт - Инна Мазняк, руководитель отдела закупок компании Nestle в Украине.

Присоединяйтесь: https://goo.gl/RbeWJE