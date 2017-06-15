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Очарование электронных закупок: почему вы уже разочаровались
15.06.2017 15:28
После Революции достоинства в обществе как никогда усилился
запрос на справедливость. Мы требуем справедливого расследования коррупционных
деяний, честного суда, прозрачных закупок и не готовы мириться с
злоупотреблениями. С другой стороны, мы «очаровываемся» новыми героями, новыми
проектами, новыми инициативами, чтобы через год ожесточенно искать в них
несоответствие нашим ожиданиям.
К сожалению, именно это происходит сегодня по отношению к ProZorroи
электронным закупкам в целом. Возможно, мы в свое время делали слишком большой
акцент на целях борьбы с коррупцией, запуская новую систему публичных закупок.
И сейчас наши аргументы о том, что иначе было нельзя, что иначе мы бы не
получили поддержку на всех уровнях, тонут в крике «зрада». Потому что прежними
остались закупщики, контролирующие органы, суды. Конечно, никто не предполагал, что сама по себе электронная система справится со
всеми проблемами. Но общество наше, не имеющее прививки от популизма и
поверхностности, не хочет ничего слушать – оно хочет кнопку «посадить
коррупционера».
Нечто подобное, как ни странно, мы видим и в коммерческом
секторе. Здесь нам приходится искать ответы на ожидания закупщиков. Которые,
с одной стороны, хотят иметь возможность выкинуть из торгов любого поставщика,
которого они не знают, а с другой – требуют, чтобы после введения электронных
торгов росла конкуренция и снижались цены. Поставщики же, получив однажды
негативный опыт, сразу переходят в глухую оборону и отказываются иметь дело с
электронными закупками. Причем чаще всего, такой негативный опыт они получают в закрытых электронных системах, где
заказчик действительно царь и бог, который может выбирать поставщика без всяких
правил, скрывать из общего доступа любые документы, не оглашать победителя
торгов и т.п.
Что с этим всем делать? Ну, как минимум, изучать регламент
работы электронной площадки и требовать соблюдения его всеми сторонами. В
публичных закупках – быть готовыми
тратить свое время и деньги на обжалование неправомерных действий закупщика.
В коммерческих закупках – не принимать
участия в торгах, если с самого начала непонятны критерии выбора победителя,
не видны документы всех участников, есть разделы с закрытой информацией.
А если говорить глобально – не очаровываться и понимать, что
электронные торги это современный, удобный, но всего лишь инструмент. Потому использовать
его можно по-разному, с разными целями. И только от нас с вами, нашей
принципиальности и разумности, зависит, как дальше будет развиваться эта сфера
и насколько открытой и прозрачной она будет.
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