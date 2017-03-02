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Захист торгової марки на митниці
02.03.2017 23:19
Однією з форм захисту торгової марки (Далі – ТМ) є внесення її до митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності. Це насамперед цікаво буде для тих хто виробляє та/або імпортує товар з-за кордону в Україну під власною ТМ або на підставі ліцензійного договору.
Головною умовою внесення в реєстр є зареєстрована торгова марка як по національній процедурі так і міжнародній. Головне, щоб свідоцтво на ТМ було чинним (нагадую, що чинність ТМ 10 років з моменту реєстрації).
Митний реєстр об’єктів права інтелектуальної власності представляє собою автоматизовану інформаційну систему ведення якого здійснює структурний підрозділ Держмитслужби України, до функцій якого належить сприяння захисту об’єктів інтелектуальної власності.
Митний реєстр ведеться з метою сприяння захисту майнових прав на ТМ під час митного контролю та митного оформлення товарів, що містять дані ТМ, на підставі заяв правовласників і містить інформацію, яка використовується з метою запобігання переміщенню через митний кордон України товарів з конкретною ТМ (контрафактна продукція). Але є один недолік. Якщо певний товар ввозиться на територію України незаконно то звісно і реєстрація ТМ в митному реєстрі Вам не допоможе. Але це випадки поодинокі і краще всього внести ТМ в реєстр, щоб якомога ефективніше захистити свій бізнес.
Внесення ТМ до даного реєстру регулюється Митним кодексом України та Наказом № 1034/21346 від 22.06.2012 «Про затвердження Порядку реєстрації у митному реєстрі об’єктів прав інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону».
А тепер розглянемо, які потрібно пройти етапи, щоб Ваша ТМ була у даному реєстрі.
1. Власник ТМ має подати заяву встановленої форми та до заяви додати виписку з відповідного реєстру Державної служби інтелектуальної власності України про реєстрацію в Україні прав на ТМ, докладний опис ТМ, фотографічне зображення ТМ. Заява та додані до неї матеріали подаються у паперовому та електронному вигляді.
2. Далі заява та додані до неї матеріали розглядаються спеціалізованим підрозділом у строк не більше 30 робочих днів з дати подання Заяви.
3. У разі відповідності поданих Заяви й матеріалів, доданих до неї, вимогам Порядку затвердженим наказом № 1034/21346 від 22.06.2012 спеціалізований підрозділ здійснює реєстрацію ТМ у митному реєстрі шляхом внесення інформації в електронному вигляді до автоматизованої інформаційної системи.
4. Про здійснення реєстрації ТМ спеціалізований підрозділ не пізніше наступного дня письмово повідомляє правовласника, зазначивши при цьому дату реєстрації ТМ, його порядковий номер у митному реєстрі та строк, на якій здійснено реєстрацію ТМ.
5. Реєстрація ТМ у митному реєстрі проводиться на строк шість місяців або один рік. Початком строку реєстрації вважається день включення ТМ до митного реєстру. Строк реєстрації ТМ може бути продовжений на шість місяців або на один рік на підставі письмового звернення, поданого правовласником до Держмитслужби України не пізніше ніж за 10 робочих днів до закінчення її строку.
6.А саме головне, що це напевно єдина процедура в Україні яка не потребує ніяких адміністративних зборів/платежів та інше. Тобто дана процедура є абсолютно безкоштовною.
Для прикладу роботи митниці змоделюємо коротко ситуацію. Н
а
митницю надходить товар із захищеним свідоцтвом на знак для товарів та послуг.
Митні органи перевіряють, чи внесена дана ТМ в митний реєстр. Якщо так, то
оформлення вантажу призупиняється, про що митниця повідомляє власника свідоцтва
та власника товару. Термін призупинення складає 10 робочих днів. Протягом цього
періоду власник свідоцтва повинен звернутися до суду і надати митному органу
ухвалу про заборону продовження митного оформлення товару. Або, за інших
обставин, чи то домовленості власника ТМ з власником товару чи у разі
відсутності вагомих причин вважати товар контрафактним, власник ТМ може надати
митникам письмову згоду на поновлення митного оформлення товару.
теги: торгова марка, митний реєстр, захист прав, митниця, митне оформлення, інтелектуальна власність
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