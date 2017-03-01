Відповідальність за керування в стані алкогольного сп'яніння

З 25.07.2016 року народні депутати України проголосували за збільшення штрафів за керування транспортним засобом в стані алкогольного, наркотичного сп’яніння або під впливом лікарських препаратів. Відповідно до ст. 130 КУпАП визначається штраф у розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (10 200 грн.) з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.Внесення змін до КУпАП в частині збільшення санкції мало б зменшити кількість виписаних протоколів поліцією та привернути увагу водіїв дотримуватись норм закону. Проте бажаний ефект досягнутий не був, адже як показує судова практика, правопорушень не стало менше. Розглянемо повністю алгоритм подій огляду на стан алкогольного сп’яніння.

З того моменту, як працівник поліції зупинив водія транспортного засобу і побачив явні ознаки алкогольного сп’яніння, а саме запах алкоголю з порожнини рота, порушення координації рухів, порушення мови, виражене тремтіння пальців рук, різку зміну забарвлення шкірного покриву обличчя, поведінку, що не відповідає обстановці, працівник поліції змушений буде ініціювати процедуру проведення огляду на стан сп’яніння.

Процедура проходження огляду на стан сп’яніння у водія проводиться згідно:

- Інструкції «Про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції» та,

- Порядку направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду;

Огляд на стан сп’яніння проводиться у два етапи:

1. поліцейським на місці зупинки транспортного засобу;

2. лікарем закладу охорони здоров’я (у сільській місцевості за відсутності лікаря – фельдшером фельдшерсько-акушерського пункту, який пройшов спеціальну підготовку).

Розглянемо основні моменти проведення огляду на стан алкогольного сп’яніння поліцейським:

1. Поліцейський має мати спеціальне звання та проводить огляд на стан сп’яніння за допомогою спеціальних технічних засобів, дозволених до застосування МОЗ та Держспоживстандартом;

2. Перед проведенням огляду на стан сп’яніння поліцейський має вас проінформувати про порядок застосування спеціального технічного засобу та на вашу вимогу зобов’язаний надати сертифікат відповідності та свідоцтво про повірку робочого засобу вимірювальної техніки;

3. Обов’язковою умовою огляду має бути проведена в присутності двох свідків. Зверніть увагу, щоб свідками не були поліцейські або особи, щодо неупередженості яких є сумніви, а краще самостійно запросити 2 свідків «з вулиці» для повної прозорості та об’єктивності огляду;

4. Також вам необхідно буде викласти свої пояснення особисто з підписом про вашу незгоду з результатами огляду. Ні в якому разі не визнавати свою вину одразу, адже на цій підставі суд прийме рішення не у вашу користь;

5. Результати огляду на стан сп’яніння водія транспортного засобу, проведеного поліцейським, зазначаються в акті огляду на стан алкогольного сп’яніння. При цьому потрібно обов’язково прослідкувати достовірність даних

6. Слід пам’ятати, що допустима норма алкоголю в крові має бути не більше 0,2 проміле. Більше 0,2 проміле є підставою для складення протоколу.

Якщо ви незгодні з результатами огляду, проведеного поліцейським, такий огляд проводиться в найближчому закладі охорони здоров’я, якому надано право на його проведення;

Слід також знати, що огляд у найближчому закладі охорони здоров’я проводиться не пізніше ніж протягом двох годин з моменту виявлення підстав для його проведення.

Огляд у закладах охорони здоров’я щодо виявлення стану сп’яніння проводиться лікарем закладу охорони здоров’я (у сільській місцевості за відсутності лікаря – фельдшером фельдшерсько-акушерського пункту), який пройшов тематичне удосконалення за відповідною програмою згідно з чинним законодавством.

Якщо і навіть при огляді було встановлено більше ніж 0,2 проміле не варто опускати руки, адже протокол не є підставою для обмеження керування транспортним засобом. Підставою для притягнення вас до відповідальності є виключно постанова суду.

А тому до судового засідання слід підійти розумно та залучити послуги адвоката, адже при правильній підготовці та обрання тактики захисту є великий шанс, що вас не позбавлять водійського посвідчення та не отримаєте штраф в розмірі 10 200 грн.

Виходячи з аналізу судової практики, найчастіше використовуються наступні інструменти захисту:

1) Застосування ст. 38 КУпАП «накладення стягнення має відбутися не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення». Тому представники завжди вдаються до різних методів затягування справи;

2) Застосування судом згідно відповідного клопотання ст. 21 КУпАП про «передачу матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації або трудового колективу».

3) Невідповідність інформації у змісті протоколу об’єктивним даним, що передбачені ст. 256 КУпАП, про що матеріали справи повертаються на доопрацювання до поліції, а далі застосовуються строки згідно ст. 38 КУпАП, або просто працівники поліції не направлять до суду матеріали з доопрацювання.

Тому слід запам’ятати, що ні в якому разі не намагатися втікати від поліції, а краще залучитися професійною допомогою адвоката.