Штрафні санкції для роботодавців у 2017 році

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» були внесені докорінні зміни до статті 265 Кодексу законів про працю (КЗпП) України, щодо відповідальності за порушення законодавства про працю.

10 лютого 2016 року набула чинності постанова КМУ № 55 від 03.02.2016 року, якою було внесено зміни щодо порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю. Відразу 11.03.2016 набув чинності наказ Міністерства соціальної політики України № 67 від 02.02.16, яким було затверджено форму постанови про накладення штрафів згідно ст. 265 КЗпП.

Проаналізувавши вищезазначені нормативно-правові акти слід зазначити, що до появи їх існували лише адміністративні санкції за порушення так як зараз вже існує і фінансові. Дані санкції – це штрафи, які накладаються на розрахунковий рахунок як юридичних осіб так і фізичних осіб-підприємців. І скажемо вам відверто, що розміри їх вражають. А саме:

1) 100 мінімальних заробітних плат (320000 грн.):

- за недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створенню перешкод у її проведенні, при проведенні перевірки щодо фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору, оформлення працівника на неповний робочий час у разі виконання роботи повний робочий час,виплату заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску;

2) 30 мінімальних заробітних плат (96000 грн.):

- фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору;

- оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час;

- виплату заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску;

3) 10 мінімальних заробітних плат (32000 грн.):

- за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці (наприклад, за несплату роботи в нічний час, роботу в вихідний або святковий день, надурочну роботу та інші питання оплати праці);

4) 10 мінімальних заробітних плат (32000 грн.):

- за недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

5) 3 мінімальних заробітних плати (9600 грн.):

- порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць,

- виплата їх не в повному обсязі;

6) 1 мінімальна заробітна плата (3200 грн.):

- за інші правопорушення, які передбачені чинним законодавством;

Ось такі космічні суми штрафів приготувала для роботодавців держава. Варто зазначити також,

Підприємству треба приділити дуже велику увагу щодо правильного оформлення наказів про прийняття працівників на роботу, оскільки за можливе визнання недійсного наказу підприємству загрожує штраф у 96000 грн.

А якщо наказ оформлений правильно, але підприємство несвоєчасно повідомило фіскальну службу про прийняття працівника на роботу, то таке порушення коштуватиме підприємству 3200 грн.

Тому варто приділити більше уваги питанням трудового законодавства та ретельно перевірити всі документи на підприємстві, щоб коли до вас завітають «гості» ви були впевнені у своїй безпеці.