Пенсионеры будущего: о чем следует задуматься 30-40-летним украинцам?

В Украине активно обсуждается пенсионная реформа, одним из главных вопросов является пенсионный возраст. Большинство граждан против его повышения, в связи с этим правительство балансирует – пытается сократить дефицит Пенсионного фонда, не меняя время выхода на пенсию.

Однако низкий уровень пенсий вынуждает украинцев работать и после 55-60 лет, создавать конкуренцию молодым специалистам. Часто это приводит к конфликтам. Молодежь говорит: нам негде работать, идите на пенсию. А пенсионеры отвечают: нам не за что жить, за пенсию не проживешь.

Но не только в Украине ломают головы, что делать с людьми старшего возраста, как сохранить их социальную активность.

В мае был опубликован новый доклад Всемирного экономического форума под названием «Мы будем жить 100 лет. Как мы можем себе это позволить?».

Согласно документу, к 2050 году пенсионный возраст в развитых странах должен повыситься по меньшей мере до 70 лет, так как средняя продолжительность жизни в них скоро превысит 100 лет.

На основе анализа демографической ситуации в восьми странах – Австралии, Канаде, Китае, Индии, Японии, Нидерландах, Британии и США – социологи пришли к выводу, что для обеспечения пенсионеров в этих странах понадобится почти в шесть раз больше денег. Общая сумма увеличится в среднем с 70 триллионов долларов США до 400 триллионов!

При этом ученые не могут однозначно ответить, как реагировать на новые вызовы.

Один из возможных шагов – повышение финансовой грамотности населения, чтобы еще до выхода на пенсию люди смогли заработать достаточное количество денег.

Также власти вынуждены будут разработать специальные программы обучения пенсионеров новым специальностям. Естественно, если они захотят и дальше оставаться активными участниками рынка труда.

Все это не только вызовы, но и возможности. В украинских реалиях увеличение продолжительности жизни человека позволит накапливать и передавать социальный капитал, опыт, добытый старшими поколениями на протяжения всей жизни.

Нам нужно стремиться к уменьшению ментального разрыва между старшими поколениями и молодыми специалистами. Особенно, если речь идет о рабочем процессе и передаче опыта: старшее поколение должно передавать не сами знания, сколько свой опыт, становиться наставниками для молодежи. Такое понятие как «пенсионер» в нынешнем его понимании в будущем должно исчезнуть, а наставничество может стать реальной альтернативой профессии для людей старшего возраста, за которую они смогут получать заработную плату или гонорар. Пользу получают все: молодые специалисты анализируют реальные кейсы, о которых им рассказывают их старшие коллеги, а для последних – это важный этап социализации и передачи своего опыта следующим поколениям.

Уже сейчас, на фоне изменений пенсионного законодательства, 30-40-летним украинцам стоит задуматься о своей финансовой грамотности и о том, какими новыми профессиями они смогут овладеть уже после выхода на пенсию. Слова о том, что человек должен учиться всю жизнь, обретает новый смысл.

Уверен: в Украине условия жизни постепенно начнут улучшаться. Повыситься качество и средняя продолжительность жизни. Поэтому давайте уже сейчас думать о том, чем мы будем заниматься на пенсии, как подольше оставаться в тонусе, быть полезными своей семье и стране.