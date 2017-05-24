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Сила Big Data: какие медицинские стартапы помогут предупредить болезни
24.05.2017 12:29
Вопросы здоровья волнуют каждого, поэтому медицина всегда будет привлекательна для инноваций. Сейчас много говорят о 3D-печати человеческих органов. Заслуженно, но технология тестируется, массово она пока не используется. Параллельно растет сектор ранней диагностики заболеваний на основе Big Data и возможностей искусственного интеллекта.
Драйвят это направление американские компании. Их активно стимулируют власти США. Еще в 2009 году американское правительство создало систему electronic medical record (EMR) – медицинскую карту пациента медучреждения в электронной форме. Это прообраз системы, с помощью которой заболевания можно будет диагностировать независимо от того, в какой точке планеты находится человек. Сейчас IBM , Microsoft , Google , Philips Electronics и другие IT -гиганты разрабатывают соответствующие программные продукты.
А вот когнитивная система по борьбе с раком IBM Watson Oncology в марте этого года начала работать в Jupiter Medical Center в штате Флорида. Она ставит наиболее точный диагноз и дает рекомендации по лечению путем сбора данных о пациенте и анализа всего массива подобных случаев.
Подобный метод использует Microsoft Hanover project, Google DeepMind Health и Philips Ultrasound breast imaging. К слову, проект Philips дает возможность диагностировать рак молочной железы на ранней стадии.
Интерес к этой теме стимулирует появление новых портативных персональных гаджетов для ранней диагностики заболеваний.
Кстати, украинские разработчики активно участвуют в подобных стартапах. К сожалению, чаще всего за границей – в США, Канаде и странах Европы. Причина – на Западе проще защитить интеллектуальную собственность.
Один из примеров – изобретения украинской команды ХОresearch во главе с Максимом Дяченко. Компания работает в Латвии, выпускает продукт CardioAl для автоматического анализа и интерпретации электрокардиограмм. Программа постоянно отслеживает состояние здоровья потенциальных групп риска, вовремя предупреждая различные патологии сердца.
Украинские медицинские инновации востребованы за границей, тогда как наши врачи в основном не имеют возможности экспериментировать и внедрять что-то новое в лечебную практику.
Но это не повод опускать руки. Достаточно вспомнить топ-5 отечественных инноваций в медицине.
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